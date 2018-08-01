解放军报刊发长篇通讯：在赓续血脉中走向新的胜利

来源：中国军网综合

2018，八一。当历史的时针指向这个神圣光荣的日子，让我们回望那光耀千秋的伟大征程，铭记历史、不忘初心、牢记使命、不懈奋斗，确保人民军队血脉永续、根基永固、优势永存，不断书写强国强军更为辉煌的篇章！请关注今日出版的《解放军报》的文章——

——写在中国人民解放军建军91周年之际

■解放军报记者 黄昆仑 魏兵 魏寅

（一）

历史的逻辑，往往从时针永不停歇的跳动中展开。

让我们回拨人民军队的历史时针，从西柏坡的几间土房，到延河边的简陋窑洞，从长征路上的“马背指挥部”，到南昌起义时的“江西大旅社”，人民军队始终在中国共产党的坚强领导下，攻坚克难，战无不胜，为国家和民族建立了不朽的功勋。

应中国革命而生，谋国家强盛而来，向民族复兴而去。

91年风雨兼程，91年铁血荣光。人民军队从胜利走向胜利，背后蕴含着哪些奥秘？

一段段风云激荡的革命历史，一场场惊心动魄的经典战役，一个个感人至深的红色故事，不仅蕴藏着我们“从哪里来”的精神密码，更标定了我们“走向何方”的精神路标。

“把理想信念的火种、红色传统的基因一代代传下去，让革命事业薪火相传、血脉永续”“优良传统不能丢，丢了就丢了魂；红色基因不能变，变了就变了质”……习主席对赓续红色血脉、传承红色基因，念兹在兹，反复强调。

（二）

生于七一，有人名叫“建党”；生于八一，有人名叫“建军”；生于十一，有人名叫“建国”。

看似寻常的人名之中，隐含着对历史的敬意、对传统的仰望。

七一，八一，十一。历史昭示一个真理：没有中国共产党，就没有人民的军队；“没有一个人民的军队，便没有人民的一切”。

三个重大节日，联系在一起，使人不禁感到，没有哪一支军队能够与一个政党、一个民族，如此紧密地血脉相连、命运相依！

血脉，来自于基因的传承；命运，往往取决于关键时刻的抉择。

在我军建立之初，就有这样的“关键时刻”。历史笔触记录下来那些时刻的关键话语，意味深长。

——1927年，八一南昌起义前夕，贺龙对跟着自己出生入死的部属说：“愿跟着我的，我们一起革命；不愿跟我走的，可以离开部队。我们今后要听从共产党的领导，绝对服从共产党的命令。”

——1927年10月，三湾改编不到20天，毛泽东主持了我军历史上首次连队建党活动。他对战士们说：“一个人活着要有心脏，党支部就是连队的心脏。把连队党支部建好，让连队的心脏坚强地跳动起来，才能使党的血液流贯我们这支部队的全身。”

——1929年，寒冬。面对红军中种种问题和矛盾，我们党在古田的纷飞风雪中，点燃了“思想建党、政治建军”的篝火，塑造了人民军队独有的政治品格。罗荣桓说，古田会议后，“我军要建立一支什么样的军队，就定型了”。

“今日向何方，直指武夷山下。山下山下，风展红旗如画。”南昌起义、三湾改编、古田会议，如同三个巨大的路标，将中国革命导向了光明的未来，引向了胜利的彼岸。

习主席深刻指出：“党对军队绝对领导的根本原则和制度，发端于南昌起义，奠基于三湾改编，定型于古田会议，是人民军队完全区别于一切旧军队的政治特质和根本优势。”

无往不胜因有“魂”，无所畏惧因有“根”。这是我们的党、我们的军队，在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理。

水打山崖，风过林海。新时代的斗争考验、大变革的风云际会，投射在我们所处的历史方位和时代坐标之上，激荡着中国梦、强军梦，也给全军将士提出新的时代考题。

面对固根与拔根的较量、铸魂与蛀魂的拉锯、扛旗与改旗的掰腕，面对与敌对势力在维护国家主权、安全、发展利益上的交锋，我们必须始终遵循那条革命先辈传下来的“比天还大的真理”——坚定跟党走，做到坚决维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，更加坚定地在党的旗帜之下行动和战斗。

只要有党的核心掌舵，只要军权牢牢掌握在党的手中，不管遇到什么挫折，不管面对什么挑战，党和国家就稳如磐石；我军就永远保持本色不变，始终做人民的子弟兵。

军魂所在，就是血脉所在；信念所在，就是力量所在。

（三）

撑起一支军队的脊梁，既需要精良先进的钢铁之器，更需要顶天立地的信仰之柱。

北京，国家博物馆，纪念马克思诞辰200周年主题展览。

成百上千本不同时期、不同语言、不同版本的《共产党宣言》，立起了一面巨大书墙，真理的力量扑面而来，震撼人心。

源于德国小镇特里尔的真理火种，在一代代中国共产党人心中孕育生长，已经成为人民军队全体将士心中熊熊燃烧的火炬。

“八一勋章”，中国军人的至高荣誉。习主席亲自为首次获此殊荣的10位英模佩挂勋章、颁发证书。

心系强军、锐意创新的科研专家马伟明，视死如归、血战到底的战斗英雄韦昌进，挑战极限、勇争一流的试飞英雄李中华，爱岗敬业、追求卓越的优秀士官王忠心……

不同时代的老兵，不同战位的军人，支撑他们创造辉煌的，是一个共同的内核——崇高的理想，坚定的信念！

这是中国共产党人的政治灵魂，这是人民军队的精神支柱和力量源泉。

理想信念可以塑造出伟大的战士。解放战争中，同样一个兵，昨天在敌军中不勇敢，投奔光明后在我军中却大无畏。从国民党军士兵转变为人民战斗英雄的王克勤，牺牲前留下遗言：“替我给毛主席写封信，告诉他老人家，党教育我成为一个革命战士，可是我为党、为人民做的事太少……”

理想信念可以甄选出忠贞的党员。抗战老战士张瑞麟在开展地下工作期间光荣入党。冒着生命危险举行的入党宣誓仪式，使他终生难忘：面对一个纸烟盒上用铅笔画着镰刀铁锤的小党旗，他举起右手，紧握成拳……

“怀中一寸心，千载永不易。”为崇高理想信念而斗争的军队是不可战胜的。

我们可以看到，朱德“不爱金钱不惜命，愿为民主作长城”的坚守，陈毅“取义成仁今日事，人间遍种自由花”的坚决，叶剑英“笃信力行依真理，不移不屈不苟同”的坚贞，粟裕“炼成钢铁如保尔，莫做浮草似罗亭”的坚韧……

我们还能发现，有这样一群平凡而伟大的战士，张思德、董存瑞、黄继光、邱少云、雷锋、李向群……他们置身的时代不同、岗位各异，却都将人生的轨迹与民族的复兴相融合，把个人的生命与历史的潮流相交汇，日复一日，年复一年，绽放出绚烂的芳华。

在新时代的强军征程上，我们身边依然有这样一群人，令人仰望、催人奋进。航母舰载机飞行员张超，用年轻的生命把对党忠诚写在了浩瀚海空；维和战士申亮亮、李磊、杨树朋，用鲜血捍卫了国旗军旗的荣誉；抗洪勇士刘景泰，为了人民的利益战斗到最后一刻……

在他们身上，蕴涵着共产党人的心灵密码，传承着革命军人共同的精神基因——为崇高理想信念而奋不顾身。

如果说信仰是一种选择，他们选择成为无私的爱国者、无畏的革命者、无悔的牺牲者。

一代代革命军人就是这样，视实现理想为使命，以坚守信念而荣耀。

（四）

人民军队成长发展史，就是一部改革创新史。

土地革命战争时期创立一整套建军原则制度，抗日战争时期实行精兵简政，解放战争时期组建五大野战军，新中国成立后多次调整体制编制，人民军队边战边改、边建边改，从小到大、从弱到强、从胜利走向胜利，改革创新的步伐从未停歇。

“越己者，恒越。”党的十八大以来，如何建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队，是习主席和中央军委始终高度关注的重大战略问题。

改革，是审时谋势的棋局，是事关国运的博弈。因其波澜壮阔，惟其恢宏深刻，需要大视野、大气魄、大担当。

“我们必须到中流击水！”习主席、中央军委一声令下，三军将士义无反顾，人民军队实现了政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑的沧桑巨变——

新的战区组建，形成平战一体、专司主营、精干高效的战略战役指挥链条。

新的军种组建，优化编成结构、调整力量布局，着力实现整体性转型重塑。

新的集团军组建，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的新时代精兵劲旅。

历史把艰巨的改革重担交给了这一代中国军人。我们必须从一切不合时宜的思维定势、固有模式、路径依赖中解放出来，推动人民军队从领导体制到工作机制、从战斗力到精气神发生脱胎换骨式的变化。

兵之胜负，不在众寡，而在分合——

空军某部自35个不同单位抽组，专业对口率仅有7%，却勇登战斗力“高原”，导弹实射22发22中；

陆军某部在新的力量编成中锐意进取，上百名转岗换岗官兵在上级比武中摘金夺银，刷新13项训练纪录……

“山一程，水一程。身向榆关那畔行，夜深千帐灯。”改革之时，朝暮之间，多少热血军人奔赴千里之外，走向陌生远方，跨越地域、跨越建制、跨越专业，走上新的岗位，组建新的单位，担负新的使命。

这是一次迎难而上的跋涉，这是一次革故鼎新的起航。

每一次远征，都不能没有目标；所有的航程，都不能迷失方向。

习主席曾经打过一个比方：小帆船可以在水里打转，绕几个弯又起来了，泰坦尼克号要是沉了，它就真是沉了。我们这样一个大国，这样一支军队，在改什么、不改什么问题上要有战略定力，决不能在根本问题上出现颠覆性错误。

深化改革创新，关键是抓住强军目标这个“牛鼻子”，坚持用强军目标审视改革、以强军目标引领改革、围绕强军目标推进改革。

改革如登山、似闯关、像大考，归根结底是一场自我革命。“只要全军统一意志，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，就没有过不去的火焰山。”

改革未有穷期，创新还在路上。

（五）

2018年4月12日，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。

这是新中国历史上规模最大的海上阅兵。艨艟云集，舳舻相接，行进在习主席的检阅目光中。

航母编队精彩亮相，新型潜艇、新型舰艇、新型战机集中展示，党的十八大后列装的新型舰艇占到受阅舰艇一半以上。

此时此刻，回望我军“小米加步枪”的峥嵘岁月、“木船打军舰”的无畏壮举，多少人热泪盈眶……

在枪林弹雨的战争年代，面对气焰嚣张的强大敌人，人民军队曾经发出了“三个不相信”的英雄宣言：不相信有完不成的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有战胜不了的敌人。革命先辈英勇顽强，血战到底，用大无畏的气概赢得了党的信任、人民赞誉，也赢得了世界的尊敬。

松骨峰，朝鲜北部的一座普通山峰。当年，志愿军一个连的官兵在这里挡住了敌人几个师的轮番进攻。毛主席说，“美军不行，钢多气少”，而我们是“钢少气多”。

今天，我们的“钢”多了，多少梦寐以求的大国重器，就在眼前，就在手中。

然而，我们掌握了现代化的武器装备，拥有了现代化的军事形态，是否具备了完成新时代使命任务的能力？是否依然保持前赴后继、舍生忘死的战斗精神？是否能创造新时代的战争奇迹？

胜战之问，统帅之忧。

党的十九大闭幕仅仅十日，习主席带领新一届军委走进军委联合作战指挥中心，强调：“从我做起，从军委做起，强化备战打仗导向，提高打赢本领，抓实备战工作，带领我军真正做到能打仗、打胜仗，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。”

推进新时代练兵备战，历史的石阶上镌刻着这样一些闪光细节：

2018年1月3日，习主席视察中部战区陆军某师，登上新型主战坦克；

2018年6月11日，习主席视察北部战区海军某潜艇部队，登上新型潜艇……

统帅的足迹印刻在战斗力建设的最前端，传递着强军兴军的如山使命，唤起练兵备战的似海激情——

陆军首次组织5类新型作战力量比武；空军歼-20战机首次开展海上方向实战化训练；海军航母编队穿越岛链，在西太平洋海域开展远海作战演练；火箭军常态开展“天剑”系列演训，组织全型号连续发射、整旅火力突击、联合火力打击……

古罗马军事思想家威吉修斯说：勇气很少与生俱来，多数情况下要通过严苛的训练和铁一般的纪律约束铸就。

1964年，一场规模空前、高潮迭起的大比武迅速席卷全军，成为一代军人记忆里军事训练的“黄金时代”。

2018年5月，全军部署展开新时代群众性练兵比武，着力提高训练与实战一体化水平。

正如培根所言：“黄金时代在我们面前，而不是身后。”在练兵场上挥洒汗水、跃进拼杀的中国军人，正在拥抱属于自己的“黄金时代”。

（六）

“第一军规”90岁了。

1928年春的一天，毛泽东站在湖南桂东县沙田村一个土堆上，郑重宣布“三大纪律六项注意”。这短短44个字的军规，奠定了红军统一纪律的基础。

恐怕全世界也难找到这样一份军规，细到“一针一线”，实到“一张门板”，都严肃以待。自此以后，无论出身工农，还是来自旧军队，大家都坚定自觉地集合在铁的军规前。

85年前的八一，中国工农红军编写和颁发了《纪律暂行条令》。这部仅有4章18条的条令，深刻指出：军纪是军队的命脉。

“命脉”二字，重如千钧。人民军队用铁的纪律来约束自己，为的是行动一致，从而能走得更远。

今年5月1日，新修订的《纪律条令》正式施行。这已是《纪律条令》的第17次修订，在我军共同条令中，属“修订次数之最”。

一部关于纪律的规定，被一次又一次修订，从最初的寥寥几百字，拓展到现在的洋洋数万字。之所以如此，是因为 “我们就是靠纪律吃饭的”。

在中国人民抗日战争纪念馆里，有一句醒目的诗：“没有纪律，我们会像散沙一般，被敌人一粒一粒，很快地踩碎。”这个道理，我们从战争中学会，也一再被战争验证。

锦州之战，战士不吃老乡一个苹果，人民军队的纪律享誉黑土地；解放上海，官兵露宿街头不住民房，人民军队的纪律传遍黄浦江畔；朝鲜战场，邱少云烈火烧身纹丝不动，人民军队的纪律感动全中国。

走过91年的光辉历程，令行禁止、执纪如铁已经融入人民军队的血脉和灵魂。但不可否认，远离了战争年代的枪林弹雨，沐浴着和平岁月的杏花春雨，纪律意识淡化弱化的现象，若隐若现，时有发生。

这是一项值得警醒的对比：当年，红军把军规写在包袱皮上、床头上、门板上，为的是方便记诵，严格遵行；今天，有的人把纪律写在纸上、贴在墙上，实际却在违背纪律另搞一套。

“纪纲一废，何事不生？”无论何时，庸、懒、松、散都是战斗力致命的腐蚀剂。行进在强军征程上，须臾离不开纪律这种“光荣的束缚”。

党的十八大以来，习主席把“坚持实行自觉的严格的纪律”作为我军优良传统的一项重要内容加以强调，并指出，要提高制度执行力，让制度、纪律成为带电的“高压线”。

从颁布《严格军队党员领导干部纪律约束的若干规定》，到持续开展作风建设监督检查；从军事训练监察的利剑高悬，到大力纠治官兵身边的“微腐败”和不正之风……密集出台的举措，彰显着正风肃纪的坚定决心，传递出越来越严的强烈信号。随着依法治军、从严治军方针的落实，我军治军理念、治军方式正在发生深刻转变。

挽住云河洗天青。一支律令如铁的威武之师，正昂首阔步走向未来。

（七）

90年前，“黄洋界上炮声隆”，老百姓拿着大刀梭镖支援红军打胜仗。

70年前，淮海战场，老百姓用小推车推出了“60万胜80万”的战争奇迹。

是什么让我军总能以小搏大、以弱胜强，“推翻了正统军事公式的因素”？答案就在军民一心。

20年前，长江流域洪水肆虐，人民子弟兵舍生忘死，保卫人民群众的家园。

10年前，汶川山崩地裂，人民子弟兵不畏艰险，挽救人民群众的生命财产。

是什么让我们一次次共克时艰、负重前行，在灾难中挺起不屈的脊梁？答案就在军民一心。

人民军队，名字中有一个永远不变的定语——“人民”；人民军队，还有一个辨识度极高的称谓——“子弟兵”。我军发展壮大的历程，始终闪耀着人民与子弟兵水乳交融、生死与共的熠熠光芒。

放眼世界，或许没有哪一支军队像我军这样，把军民关系比作“鱼水”，喻为“血肉”。在丰都一役中失去右眼的刘伯承曾说：“战争夺去你一只眼睛，群众会给你千万只眼睛。”

1943年，陕甘宁边区开展了拥军运动月、拥政爱民月活动，标志着双拥运动正式诞生。此后，各根据地“普遍地、无例外地”开展了这一运动，极大地密切了军民关系。

2016年，晋江市第6次蝉联“全国双拥模范城”。军地共建“平时民用，战时军用”的渔港码头，设立军民融合创新研究院……双拥创模的“晋江经验”不断焕发新光彩。

“难得举城作一庆，爱我人民爱我军。”双拥的生动实践证明，不论战争年代还是和平时期，坚如磐石的军政军民关系，都是我们必须倍加珍惜、精心呵护的血脉和纽带。

历史的一页翻到今天，军队建设发生了“天翻地覆慨而慷”的变化。但无论走多远，“军队打胜仗，人民是靠山”的定律始终不会变；全心全意为人民服务，永远是我军的根本宗旨。

抗洪大堤上的“最美睡姿”、火灾现场中的“最美逆行”、长江浊流里的“最美潜游”……这一个个“最美”昭示着，在祖国和人民最需要的时候，只要党一声令下，人民军队不仅敢于担当，而且能够担当。

打开中国地图，全国14个集中连片特困地区中，红军长征沿线地区占相当比重。在革命老区、民族地区、特困地区……解放军和武警部队积极参与打赢脱贫攻坚战，到处都有八一军旗在高高飘扬。

人民军队来自人民的历史血脉割不断，人民军队为人民的红色基因代代传。有了民心所向、民意所归、民力所聚，人民军队就能无往而不胜、无敌于天下。

（八）

铁打的营盘，流水的兵。但每一个老兵心中，都有属于自己的老营盘。

井冈山上红军驻扎过的茅屋，尽是苍色；太行山里八路军驻扎过的瓦房，长满青苔；干打垒，地窝子，猫耳洞，高脚屋……这些营盘虽然被岁月刻下深深的印痕，却是老兵心中魂牵梦萦的精神家园。

今天，昆仑雪山，新一代戍边战士驻守在与天比高的“恒温哨所”；南沙礁盘，新一代守岛官兵巡逻在繁花似锦的“花园营区”；红海之滨、非洲大地，人民军队驻海外部队的现代化营房在异域矗立……

物华又与岁华新。“铁打的营盘”在时光流转之中新旧更替，永恒的精神、不变的初心始终在一代代“流水的兵”身上传承赓续。

这精神，这初心，是南昌城头弹孔中蕴含的力量；这精神，这初心，是古田会议篝火中跃动的思想；这精神，这初心，是长津湖畔冰雕中凝结的血性……

让我们拥抱这伟大的新时代，以永恒的精神。“志合者，不以山海为远。”革命精神的凝聚，转化为强军路上砥砺前行的强劲动能，将永远激励我们成为坚定者、奋进者、搏击者。

让我们投身这伟大的新时代，以不变的初心。初心代表奋斗的方向；不变的初心，意味着朝着强军目标不断积蓄力量，一往无前，百折不挠，终将登顶胜利的巅峰。

光阴似水，雄关如铁。

2018，八一，再出发！

奋斗，为了我们的新时代！

（网站首页图：新华社图片）