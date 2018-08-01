狐狸金服深化普惠金融战略

搜狐旗下金融科技集团狐狸金服日前宣布进一步深化普惠金融战略，全面提升小微企业智慧金融服务，将狐狸普惠打造成为狐狸金服应对市场新形势、新变化的战略支点，提升以科技创新为基础的服务能力。

将布局小微企业供应链金融产品

金融科技的发展，优化了传统金融产业中间渠道，智能匹配供需双方，让信息流通更为通畅，效率提升。大数据、云计算、区块链、人工智能等技术的应用，大大降低了信息搜集和甄别的难度和成本，提高了风险的界定、控制和定价能力，能够真正落实普惠金融。

狐狸金服以利用科技驱动普惠金融发展，致力于为小微企业创造更高效、便捷的融资渠道，产品覆盖小微企业抵押类贷款和信用类贷款。此外，还将布局小微企业供应链金融产品，为供应链平台的上下游中小微企业提供合理的融资解决方案，并贯穿尽职调查、风险评估、贷后管理等全生态的风险管理。目前狐狸金服的普惠金融产品已经帮助众多行业的小微企业主解决了工程垫资、设备采购、经营周转等多类经营性资金需求，未来还将加大对大数据、人工智能、机器学习等领先科技的投入，为小微企业提供多元化的产品和服务。

狐狸金服创始人兼CEO何捷指出，要加速提升以科技金融的视角理解和开展普惠金融的能力，利用AI、大数据、区块链等技术为客户提供差异化、精细化的服务，做好风险防控，提升效率，降低金融运营成本。

加大普惠金融业务投入

早在2017年6月，经宁波市金融办批准，狐狸金服就已获得宁波市首块互联网小额贷款牌照，成为国内一线互联网企业在宁波设立的具有科技金融示范意义的业务平台。今年6月，狐狸金服又成为宁波金融科技（区块链）产业园首批入园企业，助力当地小微企业，大力推进区域实体经济发展。此后，狐狸金服进一步加大了普惠金融业务的投入，以宁波为中心，向全国辐射，业务已经覆盖全国多个一、二线城市。

公司也在积极推动向银行等传统金融机构进行科技赋能，通过战略合作，从营销、获客、数据、风控等多个链条的资源和能力共享，以数据和技术赋能传统金融机构，提升整个金融行业的运营效率和大数据风控水平，减少欺诈风险，降低运营成本。

世界银行日前发布的全球普惠金融指数（Global Findex）显示，中国普惠金融的发展取得了显著成功。普惠金融快速发展的最重要一个外部的原因是中国互联网快速发展，以及随之而来的互联网金融诞生。狐狸金服见证并推动了我国互联网金融的快速发展。何捷表示：“开放、共享的互联网精神与普惠金融的精神理念是相契合的，互联网创新是实现普惠金融的重要手段，作为技术驱动型的金融科技集团，狐狸金服将专注于用科技创新推动普惠金融。”