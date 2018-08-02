建设服务全国的进口枢纽口岸-“6天+365天”一站式交易促进平台已上线　陆续推出多项进口报关报检便利化措施

晨报记者 谢 竲

7月10日，上海发布了《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》（以下简称“上海扩大开放100条”），明确提出要建设服务全国的进口枢纽口岸，打造更具国际市场影响力的进口促进新平台。

市商务委副主任申卫华表示，上海将从完善基础设施、提升软件服务能级、做强贸易金融、突破制度供给等多方面入手，建设服务全国的进口枢纽口岸。此外，即将于今年11月举行的中国国际进口博览会及为其配套搭建的“6天+365天”一站式交易促进平台，也将为国外商品和服务进入中国市场提供多渠道、多模式、多元化的服务，同时也将为人们带来更多有利于国内产业升级和满足更好生活需要的产品和服务。

更多企业将收获更多便利

成立于2001年的上海畅联国际物流股份有限公司见证了2013年上海自贸试验区成立以来陆续推出的多项进口报关报检便利化措施，如“先进区、后报关”、“分送集报”、“三自一重”、“无纸化报关报检”、“十检十放”、“分单出证”等。在此基础上，畅联股份也和自贸区许多其他企业一样，享受了这些便利化举措。据上海畅联国际物流股份有限公司质量总监曲品南介绍，公司为多家欧美大型企业在外高桥和洋山自贸区设立亚太分拨中心，在覆盖整个中国市场的同时，辐射亚太其它国家，“我们还运用了‘边检边放’帮助某著名国际零食贸易公司节省了进口通关时间，只要提供6个月内经上海口岸入境货物检验检疫证明复印件，且标签已备案，现场查验符合要求的，就可以直接出证。原本在实验室检测环节上就要花费的10天时间就可以省下来，再加上其他便利化措施后，整体是小提升了70%，货物上架销售时间大大增加。”

此外，海关方面在口岸推出“快速通道申报”、“企业报关专窗”、“企业诚信担保验放”、“通报通放”等也为企业进口报关提供了便利度，再结合AEO制度的推行，企业可根据自身不同的海关信用等级享受不同的便利措施，这既能有效规范企业自身的行为，又能为企业通关带来真正的便利。

而自2001年在上海市外高桥保税区注册成立独资的魏德米勒电联接（上海）公司自2014年起便与德国总部的业务全部采用人民币结算，这项措施充分显示了魏德米勒集团总部对于中国市场及其业务发展的充分信心，一定程度上消除了相关的汇兑风险。而随着“上海扩大开放100条”政策的发布，“关检融合，统一申报”政策已于昨日起正式实施，“此举将大大简化企业申报流程、降低企业运营成本、缩短企业申报周期，魏德米勒亚太物流中心也将充分受惠于此项新政，为企业更好地服务于中国及亚太区客户提供极大的便利性”，魏德米勒亚太物流总监史志斌说。

上海多个方面持续“发力”

近年来，上海充分发挥了区位优势，优化制度环境，夯实基础设施建设，进一步扩大口岸开放程度。如今，上海口岸已成为服务长三角、辐射中国的进口商品集散中心。2017年上海口岸货物贸易进口增速创6年新高，超出预期。据上海海关统计，上海口岸进口33445.1亿元，增长18.9%，占全国26.8%，继续保持全国最大口岸。而今年1至6月，上海口岸进口17531.8亿元，同比增长9.7%，占全国26.5%。

市商务委副主任申卫华表示，进口贸易促进创新示范区通过深入推进制度创新，拓展贸易功能，加快提升贸易便利化水平和能级，进口贸易呈现增长速度快、新兴动能多、质量效益好、贡献比例大的良好发展态势，截至2016年底，经保税区管理局认定的跨国公司营运中心已达到221家。

而为了更好地服务全国，上海也正从多个方面持续“发力”——首先便是完善口岸功能，加强基础建设，完善洋山深水港、外高桥保税区等基础设施的功能，吸引全球货物、国内转口货物通过上海辐射到全国各地。而在软件方面，上海还将继续“智慧口岸”的建设，推进“单一窗口”建设，目前“单一窗口”已经不仅仅服务于本地企业，而是惠及全国20余万家企业，“我们可以实现船舶进出港的可视化，可以实现货物及时的税务清交，以及相应企业类别的及时认证和识别等，正把单一窗口的功能不断辐射到长三角和全国范围内。”

此外，上海也是全国范围内金融机构最集聚、金融产品最丰富、提供国际贸易中的金融产品价格最优惠之处，可以为全国企业提供更加丰富、融资功能更优的金融产品。而为了更好地建设服务全国的进口枢纽口岸，还需要在做大做强上海企业之余，让国内其他地区的贸易公司、生产型企业成为上海企业供应链中的一环。同时，上海还将在制度供给方面有所突破，使之更为高效、便捷、规范，“包括报关服务、运输服务、绿色服务等，国际贸易涉及很多体制、机制的改革和创新，上海有能力有条件把体制、机制建设的更加完善，使贸易便利化更与国际接轨，使得全国企业通过上海进口的成本更节约。”

探索“6天+365天”展示交易

而在“上海扩大开放100条”中，即将于今年11月举办的中国国际进口博览会也成为了一大亮点。“已经上线的‘6天+365天’一站式交易促进平台，将为国外商品和服务进入中国市场提供多渠道、多模式、多元化的服务，实现‘参展一周、服务一年’的重要功能。同时我们也在探索建立‘6天+365天’ 展示交易的常态化制度安排，支持开展保税展示展销常态化运行，允许展品展后在海关批准的保税场所常年展示展销，并由展销企业集中办理缴纳税款等手续”，申卫华告诉记者，根据目前的时间节点，8月底前将基本完成招商目标，上海各类企业参加进口博览会的热情高涨，上海交易团采购商组织工作进展顺利，预计将组织动员11000家交易商到会采购洽谈。相关部门也将进一步细化采购意向，抓实成交额高的商品采购，引导进口有利于国内产业升级和满足人们更好生活需要的产品和服务。

记者了解到，市商务委将会同市口岸办、上海海关、上海边检总站、市出入境管理局等19个部门联合制定进口博览会展品和人员进出境便利通关方案，为进口博览会量身打造涵盖展前、展中、展后的一揽子制度安排。方案分展会备案、展品通关、驻场监管、展品处理、人员进出境等多个方面，包括延长进口博览会展品入境时限、展览品与保税货物的模式转换、支持进口博览会车辆展品国内留购等大部分创新举措和突破方案已经落地。