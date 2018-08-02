第一次独自乘火车遇突发事件-15岁少年徒手擒抢包男子

晨报记者 杨青霞

7月30日下午1点左右，在虹桥火车站发生了一起抢劫案，一名男子抢走了一名旅客的钱包。正在过安检的15岁初中生骆子华（化名）见义勇为，上前一把将该男子死死摁住，直到警察到来。

隔着栏杆抓住男子胳膊

这是骆子华第一次独自坐火车。当天，小骆妈妈将儿子送到虹桥火车站后便离开了，一路上妈妈万般嘱咐儿子：“随身物品要看好”“要机灵一点”“如果有不懂的就问工作人员”……小骆用大人的口吻对妈妈说：“开学后我就要上高中了，我已经是个大人了，你的提醒我都知道，我知道应该如何应对这一切，你放心吧。”

妈妈离开后，小骆排队过安检准备进站，突然后方传来一个声音，“抢钱！”一个神情紧张、穿白衣服30岁左右的男子翻越栏杆。小骆当时锁定此人便是抢包者。他告诉记者：“正常情况下谁会翻越栏杆？我看到这个男子手上拿着一个黑色钱包，于是没有犹豫，跑上前，隔着栏杆一把抓住他的胳膊，将他摁在栏杆上，锁住他的关节，控制住他的身体。”

起初，白衣男子试图反抗，但发现身体完全被控制住后，便开始求饶，连声对小骆说：“大哥，饶了我吧！”还把钱包扔在地上。此时，失主也到了跟前，对小骆连声致谢，拿回了钱包。失主报警后，小骆仍将男子牢牢按住，直到警察来了为止。小骆告诉记者：“这是漫长的等待。我生怕抢包者逃走，直到交给警察后，我才放松下来，感到双手发酸。”

平时在家学习擒拿格斗

骆子华就读于松江九亭中学，今年9月开学将进入高中念高一。在班主任沈老师看来，小骆虽然不是班级里成绩最拔尖的学生，但特别懂礼貌，乐于帮助同学。

小骆是个好动的男孩，受家里亲戚在部队当兵的影响，他的梦想是长大当兵做军人。小骆以前在部队体验过生活，不仅学习了擒敌拳、散打等，还学习了军人身上那种勇于担当、助人为乐的精神。平日里空余时间小骆也会对着网上视频在家学习擒拿、格斗。他告诉记者：“等上大学了要么去考警校，要么就当兵做军人。”

妈妈为儿子感到骄傲

回忆起那天的事，小骆妈妈虽然为儿子感到骄傲，但也有点后怕。她告诉记者：“接到派出所电话后，我第一时间问小骆有没有受伤。这一次儿子是幸运的，万一那名男子有同伙，或者身上携带武器，后果不堪设想。儿子的这一举动是对的，但如果以后遇到这样的情况，一定要先确保自身安全，再根据周遭环境情况做判断。”