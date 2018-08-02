今夏一些保姆也有“高温费”了-部分家政公司按保姆薪酬的5%-10%向雇主收取

记者 谢克伟

晨报讯 高温天部分企业员工可以拿高温费，但一直以来，即便是40℃的桑拿天，保姆依然没有高温费。今年这一情况有所改变了。记者昨天从本市家政市场了解到，今年入夏以来，随着高温天的出现，沪上部分家政公司开始向雇主收取“保姆高温费”了，按照保姆薪酬的5%-10%收取，估计执行至8月底。

洁伦、优悦、人人等家政公司入夏之后，先后向雇主们收取了高温费，但不是向所有雇主收取，而是视情况收取。据记者了解，如果打工场所不开空调，他们一般会提出收取高温费。上述家政公司称，虽然保姆不在露天作业，但室内工作时会很闷热，保姆在这种工作环境下工作，出汗量很大，长时间工作容易疲劳，收取高温费是合理要求。人人家政解释，他们一般会按照保姆的要求，同时根据雇主家庭的情况，比如工作时间、工作环境、工作量、服务的对象等，考虑是否向雇主收取高温费。

至于高温费收取多少，各家政公司标准不同，但据记者了解，一般家政公司按照保姆薪酬的5-10%收取。比如，住家保姆月薪是5000-7000元的，家政公司一般按照6%的比例向雇主收取高温费。如果是早出晚归型的保姆，月薪在3000-4000元之间，则按薪酬的8%收取。若是一天最多只做一二小时的钟点工，一般按薪酬的10%收取。

那么，对于“保姆高温费”，雇主反响如何呢？据记者初略统计，愿意接受和不愿意接受的各占一半。不愿意支付的雇主认为收取高温费等同于涨价，而愿意支付高温费的雇主则认为，从保障保姆合法权益出发，支付一定数额的高温费还是应该的。不过，愿意支付高温费的雇主，大多会在支付金额上提出自己的想法和要求。