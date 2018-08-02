上海产业青年创新大赛启动

晨报记者潘文报道 昨天，记者从上海市经信委了解到，“2018上海市产业青年创新大赛”正式启动，大赛主要面向全市相关产业领域的青年创新人才，注重鼓励青年创新，扶持优秀创新成果。8月中旬前，所有参赛者可通过大赛官方报名平台（网址:http://tw.shjxdw.cn:10000/）提交报名信息和项目资料。

本次大赛按三个领域分类进行比赛，分别为人工智能和城市运行：聚焦在城市运行、社会治理等方面人工智能技术的应用创新； 工业互联网和智能制造：聚焦生产制造过程中，工业互联网技术和智能制造技术的应用和创新； 物联网和智慧城市建设：聚焦物联网、大数据等技术在智慧城市建设中的应用和创新。

大赛同期还将举办“青年创新·智在未来”学习分享会、世界人工智能大赛优秀成果观摩交流会及产业青年创新论坛等配套活动。

8月中旬至9月中旬，大赛将陆续进行资格审核、初赛评审、网络投票、决赛评审等环节。获奖项目将享受一系列配套扶持计划及措施，包括优先推荐申报市中小企业产业升级配套项目，给予贷款贴息、无偿资助，享受创业辅导和创业培训，优先安排对接融资机构，优先推荐申报共青团荣誉等。

此外，“2018年中国技能大赛——上海市经济和信息化系统职业技能竞赛”也将于2018年7月至11月举行。本次竞赛将分为航天航空、研发制造、电力、石油化工、信息通讯等五个行业专场进行。