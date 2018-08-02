全方位监控轿厢内部环境　大数据实现高效监管-虹口老旧电梯装上“智慧眼”

晨报记者 杨天弘

近日，虹口区为民敬老院的电梯内，一块21寸的长方形多媒体显示屏让不少老人感到好奇。原来，为了给老人们营造一个安心的乘梯环境，虹口区联手科技公司为该敬老院加装了“云梯系统”。

360度无死角监控

为民敬老院杨金妹说，一般来说，老人进入电梯后都会站在靠近电梯门的位置，但如果有手推车或者餐车占道，老人就只能站在轿厢最里面，即监控摄像头无法拍摄到的盲区。但“云梯系统”可以360度无死角监控轿厢内部环境。

不仅如此，“云梯系统”还具有人体感应功能。

据该项目负责人介绍，当乘梯人出现不安全乘梯行为时，系统能快速识别危险行为，电梯运行状态也会转为“异常告警”，并在电梯内的多媒体显示屏上自动播放劝阻提醒视频。如果乘梯人仍然无动于衷，“云梯系统”就会立刻将乘梯人的危险行为第一时间传输至物业监控中心，方便管理人员采取进一步行动。

除了守护电梯的安全运行外，“云梯系统”还能监管电梯日常维保工作。据悉，通过云计算产生的电梯维保数据，能让物业公司远程了解维保人员的工作效率。当电梯发生运作故障后，如果维保人员救援不当，该数据还能为物业公司和乘梯人追溯事故责任。对于维保单位来说，通过平台数据诊断结果，也可以提前预知电梯存在的安全隐患，有针对性地进行维保。

人工智能识别故障

“云梯系统”的“智慧救援”功能可以帮助乘梯人克服电梯故障时产生恐惧感。电梯一旦发生故障，“云梯系统”能够第一时间智能识别电梯状态，并自动报警通知救援人员到达现场。在报警的同时，电梯内的多媒体显示屏还会弹出自动安抚视频，缓解乘梯人的紧张情绪。

记者从虹口区了解到，此次老旧电梯安装智慧监控试点工作，选取了为民敬老院和位于曲阳路街道不同使用年限、不同小区、不同维保单位的12部电梯。目前，试点安装工程已进入收尾阶段。下一步，虹口区将积极收集居民的乘梯反馈，着力探索老旧电梯智慧管控新途径，为实现全区老旧电梯智慧监控全面铺开建立健全有效的监管机制。