朋友圈刷屏的“爱心冰箱”，长宁也有-免费冷饮补给，随取随用　将一直持续到9月底

晨报记者 何雅君 实习生 姚沁艺

上周，普陀区曹杨路出现一个“爱心冰箱”，免费为烈日下辛勤工作的劳动者提供饮品。“爱心冰箱”一时成为上海滩网红，吸引了不少爱心人士组团赠饮。

昨天，记者从长宁区获悉，北新泾街道也有无人看管的“爱心饮料柜”，并计划投放10台，为环卫工人、交警、快递小哥等户外工作者提供免费冰镇矿泉水，一直持续到9月底。

户外工作者免费“补水”，随取随用

昨天中午，记者来到北渔路天山西路转角处，看到了一台“爱心饮料柜”。白色的柜子约有一人高，挨着灰黑色的围墙摆放。旁边放着的易拉宝和宣传展板十分醒目，上面写着：“环卫工人、交警同志、快递小哥、外卖小哥，免费冷饮补给，随取随用！酷暑高温，你们辛苦了。”旁边的LOGO显示，这里是长宁区北新泾街道设置的一处补给站。饮料柜共有四层，每层都放置了十几瓶矿泉水。饮料柜旁边的桌子和地上还堆放了几箱不同品牌的矿泉水。因为所有物品都堆放在角落，所以并不影响周围的交通。

记者在此处待了一个小时，共有6名户外工作者前来取水。背着肯德基宅急送箱子的配送员老刘从柜子里拿出一瓶矿泉水，他告诉记者，一开始干这行时，他会去便利店买水，后来觉得开销太大，便自行准备了一个大水壶，每天早起烧水灌进壶带走。现在有了这个冰箱，还真给我们省了不少事。”

老刘走后20分钟，一名外卖小哥骑着电瓶车，过来拿了一瓶水。“我们送外卖的出汗多，夏天喝水还真不少，我一天起码要喝七八瓶。”不过，外卖小哥说考虑到还有其他人需要喝水，因此他一次只拿一瓶，“这是我今天第一次拿”。

虽然饮料柜标明了免费和取用对象，有的户外工作者还是很不好意思。市容保障工作人员吴先生看到饮料柜后，先是四处张望了一下，又犹豫了片刻，才打开柜门拿了一瓶。“第一次拿这个水，说实话还真不好意思。”吴先生告诉记者，他早上六点半就开始在户外跑了，晚上六点半才下班。虽然单位会给他们发水，但在路上往往就喝完了。“没办法回去拿，正好看见饮料柜，想了想还是过来拿了一瓶。”

下午，记者来到仙霞路青溪路转角处，在摆放了“无人监管饮料柜”的华联超市门前，两名戴着安全帽的工人看了看饮料柜和上面的字后，稍作犹豫，还是走进了旁边的超市买水。记者问他们：“为什么不拿呢？”他们说：“白拿人家的总是不好意思，人家买水也花钱。”记者在门口待了40分钟，只有一名在附近执勤的辅警拿了一瓶矿泉水。

“爱心饮料柜”将继续投放，共计10台

“爱心饮料柜”到底是谁放的呢？又是谁向里面放的饮料呢？

北新泾街道社会组织负责人汪钰告诉记者，这两处补给站是北新泾街道社会组织服务中心和街道培育扶持的上海小梨园文化交流中心设置的，社区的爱心企业提供冰箱作为“爱心饮料柜”。“这么热的天，这些户外工作者还连日东奔西跑，为城市工作的正常运转付出汗水。我们看在眼里，觉得他们很不容易，希望通过小小的善举，给户外工作者带来一点方便。同时，这也是社会组织和社区企业参与公益的一种方式。”

据介绍，社区的爱心企业也负责接力投放矿泉水，一般会在每天早晨和中午进行补给。仙霞路华联超市的店长表示，超市门口的“爱心饮料柜”，就是用超市提供的冰箱改成的，同时为其提供电源，由超市员工负责饮料补充工作。两台“爱心饮料柜”都归北新泾街道管理，街道的工作人员每天会来检查一次。“爱心饮料柜”产生的费用由社会组织承担。除了矿泉水外，仙霞路华联超市的店员还往饮料柜里放了盐汽水。一名店员告诉记者，这台饮料柜同时提供矿泉水和盐汽水，只要看到哪种快没有了，店员就会往里面添。

这个夏天，北新泾街道将继续在交通枢纽站点、社区卫生中心、超市等人流密集场所门口投放“爱心饮料柜”，共计投放10台，预计运行至9月底。