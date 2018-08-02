程家桥街道分类施策推进垃圾分类-空姐“排班”扔垃圾 给家政人员“上课”

晨报记者 郁文艳

对沪上不少小区来说，要做好垃圾定时定点分类投放，一些“特殊”居民可能会成为垃圾分类成功与否的难点和关键点，比如说，租户和保姆。

而在长宁区程家桥街道上航新村，这里的租户更特殊一些，她们多数是空姐、空嫂，因航班原因，作息不规律，时常错过了扔垃圾时间。程家桥街道的另一个小区——警备区第四干休所，不少住户因年事已高，雇用了家政人员打扫卫生，所以她们是垃圾分类的重点宣传对象。对于租户和保姆做好垃圾分类，街道都想出了对策。

空姐贴扔垃圾“排班表”

据悉，上航新村始建于1989年，最初是航空公司福利分房，现在为售后公房。紧邻的高登花园是沪上首批外销商品房。两个小区共计332户居民，99户是出租户，其中43户是航空企业员工。

“因为离虹桥机场近，很多空姐在这里租房子，但是她们工作时间不定，常常错过了早晚扔垃圾的时间，垃圾箱房锁了，有些空姐就把垃圾扔在了垃圾箱房外的地上。”小区一名垃圾分类志愿者告诉记者，在去年10月小区开始垃圾分类之初，曾出现过部分居民乱扔垃圾的情况。

如何让这些错过扔垃圾时间的空姐、空嫂也积极加入到垃圾分类的队伍中来？程家桥街道办事处主任游雁介绍，居委会通过调取摄像头取证，找到乱扔垃圾的空姐，上门和她们协调，如果遇到不配合的，就会联系走访租户所在单位，争取单位的支持，由单位来进行宣传教育，发动员工参与垃圾分类，“经过后期回访，我们惊喜地发现，合租的空姐们甚至还在家中贴了扔垃圾排班表，谁没有飞行任务就负责分类投放生活垃圾。”

如今，上航新村垃圾定时定点分类投放的居民支持率从最初的30%上升到了99%，投放准确率从65%上升到了99%，资源化利用率从日均30.7%上升到57.33%。

组织家政人员专场培训

昨天上午8点半，在虹桥路上警备区第四干休所小区当钟点工的费阿姨来到小区垃圾箱房扔垃圾，只见她把塑料袋里的菜皮果壳扔进湿垃圾桶，然后把塑料袋扔进干垃圾桶，再去洗手，最后拿绿色账户积分卡去志愿者处刷积分。“垃圾分类不难的，居委会给我们培训过。”费阿姨说，她在这个小区已经工作了20年，以前是在固定人家做保姆，现在是做钟点工。

对沪上不少小区来说，垃圾分类的重点宣传对象其实是像费阿姨一样的家政人员，因为是她们负责雇主家的卫生工作，包括扔垃圾。

对警备区第四干休所小区来说，由于住户绝大部分年事已高，雇用家政人员来打扫卫生、买菜烧饭的不少。干休所所属城桥一村居民区主任董佳艳介绍，干休所74户居民，有25名保姆，所以，在小区今年4月18日正式开始垃圾分类之前，居委会专门举办了家政人员垃圾分类专场培训。同时，针对老干部们年龄大等特点，居委会印制了字体较大、图文并茂的垃圾分类宣传单页，反复上门进行宣传告知。

此外，利用小区的特殊性质，小区组建了一支由部队官兵、物业保安保洁和居民组成的志愿者队伍，负责垃圾箱房值守、志愿宣传和固定巡查。

继续推进定时定点投放

不同的小区类型，因住户身份、年龄、知识，甚至国籍等方面的差异，会对垃圾分类能否实施、实施后能否顺利进行并取得成功，产生很大影响。自去年10月18日在上航新村和高登花园启动垃圾分类投放试点以来，程家桥街道的垃圾分类定时定点投放已经覆盖了售后公房小区、商品房小区、别墅小区、外销房以及部队小区五种类型，总共22个居民小区推行了生活垃圾定时定点投放，占街道小区总数的53%。22个小区居民垃圾分类支持率超过90%，投放准确率达到95%。

程家桥街道计划今年9月底实现80%居民小区实行生活垃圾定时定点分类投放，全部小区按照市垃圾分类达标居住区的标准推进垃圾分类。辖区内单位生活垃圾的强制分类也已经从虹桥商务大厦开始启动。7月底开始，辖区内7条商业街194家沿街商铺的生活垃圾分类上门收集也已启动，由商铺将垃圾干、湿分类后，环卫作业企业每天分3个时段上门分类收集、运输。