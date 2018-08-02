昨日报道引发共鸣，市民通过各种方式反映“遛狗不清理狗粪”乱象——-楼道遛狗还任其排泄在别家门口

晨报首席记者 张益维 实习生 向袁媛 沈 媛



昨日，晨报A3版刊登了《500米路10余坨狗屎，茅台路变“茅厕路”？》一文，引发了众多市民强烈共鸣，纷纷通过新闻热线63529999、“周到上海”客户端、新闻晨报官方微博等渠道反映“遛狗不清理狗粪”现象比较严重的道路、小区等：“来普陀区棠浦路和岚皋路靠近兰田路看看，这才是真正的‘茅厕路’，屎迹差不多五步一见，好吗？”、“泰康路武康路一带我中过4次”……针对市民反映比较集中的道路和小区，记者逐一进行探访，发现控江路靠近内江公园一段500米的道路因为狗粪泛滥，走起路来“步步惊心”；在河滨大楼小区，竟有居民在楼道里遛狗，直接把狗粪拉在了邻居家门口。

根据市民、读者的反馈，晨报记者将进一步实地探访，选出“狗粪不清理”等乱象最具代表性的道路、小区，向“遛狗不清理狗粪”等乱象说不，并会同街道、道路保洁、居委、物业等部门一起研讨解决对策，还市民一个清爽干净的生活环境。

泗塘二村

轮胎装木板防止狗尿

家住宝山区泗塘二村的居民王女士向记者反映，在这个小区的机动车停车位周围，狗狗随意大小便的情况非常严重，她自己就曾遭遇过。

“前段时间一个晚上，我一下车就踩到了。当时也没在意，后来边走边觉得，怎么这么臭呢，回家才发现，自己踩到了狗屎。”王女士说，她自己也养过狗，很明白小狗有四处撒尿占地盘的天性。

在她看来，狗在车子旁排泄，主要的问题还是出在了狗主人身上：“狗是闻味道的，它拉了一次，以后还要拉，这样停车位边的狗屎就会越来越多。”

泗塘二村另一位男业主说，对于机动车车主而言，比起狗屎，他们也很怕狗对着车轮胎撒尿。“很多养狗的人觉得，狗撒尿不用管的，就放任小狗随意尿尿。我们小区停车位紧挨着人行道，很多小狗就直接尿在了机动车的轮胎上。”他说，在泗塘二村，很多业主为了防止小狗在车轮胎上撒尿，都在轮胎前挡上了木板。

控江路121弄

花园、健身器里暗藏狗屎

控江路121弄的几名业主反映，他们遇到的问题主要是小区花园里狗粪泛滥。因为狗屎多，很多业主甚至不敢让孩子在小区里好好玩耍。

“我们小区里面有个花园。我早上起来想带孩子走走，但那边全是狗屎。小孩要跑的，一脚踏上去，全是狗屎。我跟孩子说，你当心点。她也晓得的，狗便便臭。”一位怀抱孩子的年轻妈妈说，这么简单的道理，小孩子都懂，大人养狗会不知道？

在控江路121弄的小区花园，记者看到，原本规划合理的小花园，如今已经一片狼藉：绿化带里狗屎、垃圾密布，就连树上都挂着一袋垃圾。

此外，因为狗粪很多，这座花园里蚊虫也很多，有些角落还弥漫着一股淡淡的尿骚味。更令人吃不消的是，在小区里配置的健身器材旁边，也突兀地“躺”着一堆狗屎。这让看到的小区居民，顿时失去了对这些健身器材的兴趣。一名业主直言，在这样的环境里，不仅不适合孩子玩耍、锻炼，也不适宜大人。

“狗狗随地大小便，小区里没人管吗？”记者问。

“怎么管？你讲了也没人听，他还要骂你呢。”一位穿蓝色衬衫的阿姨回答。

河滨大楼

狗尿从楼梯转弯淌下去

住在河滨大楼的业主小巩遇到的情况则更过分。居然有业主为了偷懒，在河滨大楼的走廊里遛狗，竟然还放任狗狗在楼道里排泄，不进行任何收拾。他说，那些被业主误踩中的狗屎，在走廊里拖出了长长的痕迹，让他恶心得不行。

一位在这栋楼里已经住了70多年的老伯伯说，他这么多年来还是第一次遇到这样的情况：“前两天楼道里贴出告示，我才注意到这个问题。我仔细一观察，看到在别人家门口就有狗狗的大便。”

记者在河滨大楼看到，大楼的墙上贴着南天潼居委会发出的告示，写道：“请文明养狗，不要让宠物在楼道里随地大小便，大楼环境靠大家爱护。”

一名居委会工作人员说，他们已经在尝试尽快解决这个问题：“这一层有好几家养狗的，谁都说不是自己家的狗拉的。我们已经和他们讲过了，不要再在楼道里遛狗了。”

无独有偶，几名市民昨天均反映，他们都遇到了在小区楼道里遛狗的情况。

一位不愿透露住址的爷叔说，在他所住的楼道里，经常看到一摊摊狗尿。“黄的一小堆，从楼梯转弯的水泥上淌下去，肯定是狗撒的尿。”这位爷叔说，楼上几户人家一共养了五条狗，有些狗主人遛狗时不愿牵绳，自由奔跑的小狗不受控制，就出现了随地小便的情况。对此，他虽然满肚子意见，却也没有什么好的办法。

瑞虹新城铭庭

一下雨就到车库遛狗

实际上，狗粪扰民的情况，不仅发生在老旧小区。一些居住在高档商品房小区的居民也会遇到。

网友“泛泛的呢喃”就曾在微博里讲述了自己的经历。她说：“昨天回家，在车库里遇到遛狗的，狗狗靠着柱子大小便，地下车库通风不好，以前有过尿骚味很久排不出去。说了他一下，他反而说你没有爱心。难道全世界的狗狗下雨天都要在地下车库解决吗？”

遇到同样问题的还有住在瑞虹新城铭庭小区的市民谢先生。他说，有居民也会在地下车库遛狗，为此，物业还专门在地下车库张贴了很多张告示，强调：“私家车库，闲人莫入，禁止遛狗。”瑞虹新城铭庭的一位业主向记者证实：“平时没有的。但下雨天很多，在地下车库B2层尤其多。”

小区里一名保洁员也表示，下雨天在地下车库遛狗的人的确不少，而且小狗最喜欢对着轮胎撒尿了。所以，物业才特意贴了很多告示。

控江路:因狗屎多被嫌弃、被绕行

龚先生反映狗粪泛滥的路段，位于控江路靠近内江公园这一段。

“这条路本来是很干净的。但是狗屎太多了，老人走在这条路上，不小心就会踩到狗屎，万一踩到狗屎后摔一跤，就不得了。”龚先生说，为了避免踩到狗屎，他经过这段路时，总是非常小心，而且还会主动叮嘱身边的人，注意脚下。

“我和他们说，狗屎多，要小心，但还是有人会踩到。”龚先生说，他也曾劝过那些遛狗的人注意点，“有些遛狗的人呢笑一笑，用纸包一包捡了起来，但也有人态度很凶，不听劝不说，还要吼一句‘关侬啥事体’”。

他说，就是因为狗屎多，他和朋友都不太喜欢到内江公园附近散步了。

同样因为狗屎多而放弃逛公园的，还有曾在附近读大学的年轻女孩小肖。她说，因为嫌弃这条路上狗屎多，她每次经过这条路，都会选择绕行。

“我永远都忘不了几年前第一次走这条路的感觉，那天下雨，地面很泥泞。狗屎和泥泞的道路混在一起，一段短短的路，我至少遇到了20余坨狗屎，实在是太恶心了。”小肖说，由于这次经历，她大学四年都对这段控江路敬而远之，甚至和同学们都不去逛内江公园了。

根据龚先生和小肖的反映，记者来到内江公园门前那段控江路一探究竟，发现走在这条路上确实要当心脚下，才能避免踩到狗屎。

在内江公园附近约500米的控江路人行道上，记者共看到了20余坨狗屎或狗屎的痕迹。这些狗屎主要分布在人行道两侧，有些藏在绿化带里，有些则突兀地“躺”在人行道中间。除人行道外，有的狗粪还被人装在了透明塑料袋里，随意丢在了马路上。