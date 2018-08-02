从5元/天涨到50元/天 小区停车费一下子翻了10倍-物业：为治理乱停车，涨价方案获业主投票通过　业主：有业主并未参与投票，怀疑“被代表了”

晨报记者 吴正彬

近日，有住在浦东仁恒河滨城的居民反映，其所住小区的地面停车位停车费从5元/天一下子涨到了50元/天，足足翻了10倍，让其难以接受。小区地面停车位的价格能说涨就涨吗？而且一涨就涨那么多，到底有没有依据？

近年来，小区停车费上涨带来的小区矛盾频频出现。这次仁恒河滨城小区突然涨价又是怎么回事呢？带着这些疑问，记者两次前往仁恒河滨城，先后采访了小区的业委会、物业和业主。

10多年的“免费停车场”

昨天，记者在仁恒河滨城看到，小区已经启用了新的车禁系统，保安正在向进出的车辆发放收费告知单，小区入口处也贴出了新的停车收费标准。根据新标准，业主在小区地面车位停车，每小时收费10元，每天50元封顶；外来车辆在小区地面车位停车，每小时收费20元，上不封顶。

一位路过的业主表示，新的车禁系统启用以来，小区存在已久的停车乱象终于得到了有效治理。“以前这里就是一个免费停车场，不管什么车都往这里停，小区的路面总是会被各种各样的车辆占用。有一次消防车来救火都被这些车给堵住了。”

仁恒河滨城的物业负责人谢经理向记者确认了该业主所言。据谢经理介绍，小区地面上总共有4个停车场，这4个停车场都有车禁系统，里面的停车位加起来总共有80多个，这些正规停车位都是收费的，之前是每天5元。然而，从小区建成到现在的10多年时间里，随着居民生活水平的不断提升，地面上的正规停车位已经远远不够用，于是便有越来越多的车辆违停在了道路上，而这些违停的车辆，物业是无法对其进行收费的。

“因为这些车辆本身就是违停的，如果我们进行收费，就等于认可了这些车子停在道路上的行为，所以我们一直没收费。我们也没有处罚权，只能通过贴违停告知单来提醒他们，但效果很差。”谢经理还表示，10多年来，小区基本上处于一个“免费停车场”的状态，其中还有一个很大的原因就是，小区之前没有成立业委会，导致物业难以动用维修基金或者公益性收入来对车禁系统进行一个全面的改造升级，继而给停车管理带来了很大的困难。

涨价促使外来车辆转场

谢经理告知，此次小区进行车禁系统改造升级，并且把地面停车位的停车费从5元/天调整至50元/天，都是为了响应广大业主关于“规范小区停车”的要求，并非物业“自说自话”地涨价。

“就像前面说到的，之前我们小区的违停车辆实在太多了，不但影响生命通道的畅通，影响小区的形象，而且还容易引发交通事故。很多业主都不止一次向我们反映过这些担忧，他们都希望小区乱停车问题能够早日得到解决。”谢经理如是介绍道。

据介绍，去年上半年仁恒河滨城小区成立了业委会，并在去年下半年确定并公布了新的停车方案。根据新方案，所有业主都需要把自己的车牌号录入到系统里，车辆进出实行车牌识别自动抬杆，不再需要人工操作抬杆。与此同时，对停在地面停车位上的所有车辆都实行新的收费标准，这样一来，曾用多辆车霸占小区车位资源的业主以及常来蹭车位的外来车辆都不得不迫于价格压力而考虑“转场”了。

特别是对外来车辆实行相对较高的收费标准——20元/小时、上不封顶后，这些外来车辆占用小区业主的停车位资源的现象更是大大减少了。

除了谢经理，仁恒河滨城的业委会负责人也向记者介绍了新停车方案的相关情况，包括新方案的整个制定流程、新方案的表决情况等等。据该负责人介绍，自去年小区业委会成立到去年9月份新停车方案确定的这段时间里，业委会在物业和业主代表的协助下，一直在广泛征集业主的意见和建议，方案经过了多次修改，最终获得了业主们的投票通过。

“最初，有业主还表示可以定价200元/天，其他业主都觉得这个价格实在太高了。还有一些业主建议80元/天，然后又降到60元/天。业主的建议是一方面，另一方面我们也把周围小区的停车费都了解了一下作为一个参照，并把60元/天的价格向广大业主公布。后来我们又吸取了很多业主进一步的建议，最终把收费标准确定为50元/天。”谢经理称。

投票过程被指有瑕疵

不过，有些业主却反映，他们根本就没有给新方案投过票，怀疑自己“被代表”了。

对此，业委会负责人解释道，新方案制定后确实需要通过全体业主投票表决，在向业主发放选票的过程中，他们总共会上门两次，如果两次都见不到业主，就会把选票投到业主信箱并拍照留证表示选票已经发放，所有流程都是按照相关规章进行的。此外，在投票表决之前，业委会也会在每栋楼的醒目位置张贴宣传单，提醒业主积极行使自己的投票表决权。一些业主没有进行投票，很可能是其对于小区事务不够关心。

此外，也有业主提出疑问：我如果没有投票是否就自动被默认为“赞成”了？对此，业委会负责人予以了否认：“对于没有投票的业主，我们都是把他们归入投票结果多数票的意见计算。比如100个人有80个投赞成，10个反对，10个未投，那么这10个未投的我们就会把他们归入到赞成票里，如果是80个反对，10个赞成，10个未投，这10个就归到反对票里。”

该负责人还介绍说，在整个投票过程中，4200多户居民有4100多户赞成，通过率超过95%，且未投票的只占少数。但是虽然实际投票赞成数量比反对者多，但具体有多少未投票，又有多少未投票被算进了赞成票，该负责人没有透露。

业内人士认为，在小区重大事务投票表决过程中，一些业主未投票或许不会对表决结果产生影响，但这却反映出小区的管理还不够精细化。“就拿投票的事情来说，一方面是要把选票真正送到业主手中，另一方面，也应该开辟出更多宣传、投票渠道，让尽可能多的业主能够行使自己作为小区主人的权利。总而言之，小区管理必须向精细化迈进，不要满足于仅仅是按照规章办事。”

物业收费具有市场性，但仍需价格指导

对于小区实行新停车方案并上涨停车费一事，仁恒河滨城的业委会负责人和物业负责人始终表示他们所做的一切都是依法依规办事。只是在这个过程中，难免会伤及一些业主的利益。

事实上，像仁恒河滨城这样存在停车矛盾的小区并不是个例，停车难、停车费贵始终是影响很多市民生活质量的一大问题。就在上周，《上海市住宅物业管理规定修正案（草案）》开始征询市民意见。《修正案（草案）》 要求市物业管理行业协会发布停车收费标准的价格监测信息，供业主和开发商参考。在采访过程中，业委会负责人、物业负责人以及一些业主纷纷表示，缺乏相应的价格参考，一定程度上的确影响了小区停车问题的解决。

业内人士表示，涉及物业服务的收费具有市场性，但相关部门还是要进行指导，不能任由其随便涨价。小区内的停车位本身就是用来保障业主生活需要的，应该以低利润、维持成本为定价依据。对于不同品质的小区，也可以制定不同的收费标准，充分利用价格落差来平衡停车资源供需，最大程度保障本小区业主有位可停。