“云雀”今夜起携风雨向申城飞来-影响程度或不及台风“安比” 双休日和下周晴热高温又来，极端高温或达38℃

晨报记者 徐妍斐

今年第12号台风“云雀”离上海越来越近了！昨晚20时00分，上海中心气象台发布了台风蓝色预警信号，“云雀”今夜起将给上海带来大风。

随着“云雀”的奔近，上海的气温已开始缓慢下滑，在连发了八天高温预警后，昨天申城没有“亮黄”，已经连续第二天最高气温未及高温线，为34.5℃，各区中仅闵行触及了35℃高温线。炎热暂缓后，紧接而来的就是台风的考验。根据预计，“云雀”明天早晨到上午在浙江象山到江苏启东一带沿海登陆，这其中就包含着上海所有的海岸线。而不管“云雀”具体登陆点在何处，上海今夜起将出现明显风雨，但影响程度或不及此前的台风“安比”。

局地有50-90毫米暴雨

热带风暴级强度的“云雀”昨天15时中心位于距离浙江省舟山市偏东方向约445公里的海面上，北纬29.6度、东经126.8度，中心附近最大风力8级（20米/秒），中心最低气压990百帕，七级风圈半径90-200公里。

预计“云雀”将以每小时10公里左右的速度向西南方向移动，今天开始逐渐转向西偏北方向，将于明天早晨到上午在浙江象山到江苏启东一带沿海登陆（8-9级，18-23米/秒，热带风暴级），登陆以后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

受“云雀”环流影响，今天夜里到明天白天本市将出现明显风雨天气。今天夜里起，本市风力趋于增大，明天陆地最大阵风7-8级，长江口区和沿江沿海地区阵风9-10级，洋山港区和上海市沿海海面阵风10-11级。“云雀”影响期间，本市将出现阵雨或雷雨天气，雨量分布不均，预计过程雨量可达中到大雨，局部地区有50-90毫米暴雨，小时最大雨强30-50毫米。

记者注意到，此前由于“云雀”离开日本后打转的区域不确定，各国气象机构曾做出过不排除它的强度持续增强以强热带风暴登陆的可能。

不过从最新预计来看，这种可能性似乎已不被提及了。气象爱好者“花藤龙心”在微博上表示，台风“云雀”的对流空气差不多被干空气抽干，对上海的影响会弱于此前台风“安比”。

晴热高温天双休日再现

在此次降温之前，申城从7月24日副热带高压稳定控制本市后，连续出现了7个高温日，把今年的高温日数增加到了11个。但徐家汇站极端最高37.7℃，酷暑天只有一天，比去年同期的40.9℃历史最高相比，今年7月相对“凉快”。

这是因为，去年副热带高压中心直接控制了上海，而今年副热带高压的中心在我国华北和东北等地，上海则是在副热带高压脊线的南侧，常常吹起海上来的东风，给骄阳炙烤的陆地降降温。而也正是因为副高的异常偏北，近期东北出现破纪录的高温：辽宁本溪、台安，吉林通化、辽源等多地气温创下历史新高； 长春7月30日出现近8年来首个高温日，沈阳已连续四天遭遇高温天气。

北方炎热持续，而南方在“云雀”及雨水影响下未来三天高温范围会不断缩小。但是“云雀”走后，双休日和下周，上海主要受副热带高压控制，将再度出现晴热高温少雨的天气。由于本市处在副热带高压偏南位置，多受海上偏东气流影响，因而高温强度一般，预计极端最高气温在38℃左右。