这一次，踢出了整体足球

晨报记者 俞 炯

摄影 顾力华 制图 张 继

“只要我们能继续踢出整体足球，那么就有很大的机会赢下这场比赛。”上港队主帅佩雷拉的这番话，在昨晚球队主场4∶1大胜天津权健的比赛中得到了验证。一支真正靠整体战术，踢出了团队足球的上港队展现出了中超顶级球队的战斗力。

本场比赛，上周六在客场与北京人和比赛中轮休的三名主力蔡慧康、王燊超和于海重新回到首发。佩雷拉让艾哈迈多夫休整，启用埃尔克森。在U23小将方面，上轮联赛打进一球的雷文杰首发。

埃尔克森出任中锋，胡尔克位置后撤成为了组织型前腰，上港队在中前场更多地选择了传球推进，通过整体配合向天津权健的球门发起进攻。第12分钟，上港队前场断球后就地发动快速反击，埃尔克森接蔡慧康的左路传中头球为球队首开纪录。虽然权健凭借帕托的直接任意球将比分扳平，但胡尔克随即就在一次禁区内混战中大力射门得分，帮助球队再度取得领先。

下半场，武磊、奥斯卡、埃尔克森和胡尔克这几名中前场进攻球员，用流畅的配合频频撕开对手的防线。第46分钟，埃尔克森传球给前插的武磊，后者直接再传递给边路套上的奥斯卡，助攻上港队8号将比分改写为3∶1。上港队的第四个进球依旧是团队配合，奥斯卡在和武磊打出精彩的二过一配合后，杀入禁区劲射破门。

更加值得一提的是，上港队在场上团结协作的气氛。当武磊杀入禁区被对方撞倒获得点球的时候，球队第一主罚手队长胡尔克虽然第一时间把皮球捧在怀里，但接下来他却将这个主罚的任务交给了在射手榜上领跑的武磊。虽然武磊将点球打飞，但胡尔克也是第一时间上去安慰和鼓励。

少赛一场的上港队目前仍以1分之差排在积分榜第二的位置。今晚争冠集团中的另两支球队将进行第15轮的比赛，国安主场出战华夏，恒大客场对阵泰达。