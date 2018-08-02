领先之后，为何总是防不住

晨报记者 甘 慧（济南8月1日电）

8月1日晚，联赛第15轮客场挑战山东鲁能，绿地申花未能延续上一场与北京国安时的好运气，在上半时率先取得领先之后，自己的乌龙球“帮助”鲁能很快扳平比分。下半时，主场作战的鲁能再入两球，3∶1战胜申花。赛后回顾整场比赛，主教练吴金贵表示：“上半时我们按照赛前布置和要求，打得非常不错。下半时原本可以稳固防守，但球员有些冒进，在中路造成几次失误，被对手打了反击。”

瓜林在与北京国安的比赛中大腿后侧肌肉轻微拉伤，预计将休战三周左右，申花不得不对首发阵容进行调整，队长莫雷诺被拉到了后腰的位置，顶替因伤缺阵的瓜林，另一位外援罗梅罗披挂上阵。而由于徐友刚、丛震参加U23国家队的集训，所以本场比赛申花只需一名U23队员首发并上场，最终主教练吴金贵选择了刘若钒首发，出任右边前卫。

在莫雷诺的位置后移之后，申花的打法十分明确，在做好防守的基础上，通过登巴巴这个前场的支点寻求机会。第37分钟莫雷诺送出一脚精准直塞，登巴巴快速插上抢在戴琳之前倒地外脚背弹射入网，1∶0，申花抢占先机。

然而进球之后的申花，又一次未能稳住局面。最近一段时间，申花几乎每次进球后，都很快被对手进球。在郑州，两度领先之后，两次都很快被建业扳平。与国安一战，扳平比分后不久又被对手反超。记者也曾与申花教练组探讨过这一问题，“是的，最近总是出现这种情况。我们也让队员进球后可以稳一稳，不用太着急，但是这种情况一再发生。”登巴巴进球之后，申花的局势不错，然而对手利用一次机会，造成了申花的乌龙，在上半时临结束前扳平了比分。这个失球，对队伍的影响不仅是比分上，还有情绪上，吴金贵在赛后也坦言，上半时在最后时刻被对手扳平，对队员情绪上影响很大。

至此，申花联赛上半程已经结束，球队15战6胜4平5负积22分，进23球，失26球。球队本赛季在对阵联赛中下游球队时总体表现基本稳定，但对阵排名靠前的队伍中未能取得一场胜利，这也影响到了球队的排名。对此，吴金贵说：“这证明了我们当前的实力，但是我们还是要有勇气去争取胜利。”