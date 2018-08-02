为了看费德勒-一群“奶粉”在温网搭帐篷住了十天

晨报记者 王 嫣

从温网球场出门，就着山坡一路向下走七八分钟，10号停车场一路向里，整齐排列着4列、300多个帐篷。温网开赛10天，“全网球”记者洪云几乎都在这片方圆200米的草坪上度过，而其中一大半时间，又是蜗居在她2米见方的帐篷里。

日出而作，日落而息

住10天帐篷、当“人肉砖头”，来一趟伦敦连大本钟、伦敦眼都没见过，有意思吗？洪云没有直接回答，而是引用了一句英国人的名言，“没去温网看过球的夏天，是不完整的”。“我就是想看费德勒，想陪着他职业生涯走到最后。但往深里说，排队是英国的文化，搭帐篷排队是温网的传统。因为费德勒，我们体验到了最正宗的温网。”那么，搭帐篷排队，到底是种什么体验呢？“完全放空，与世隔绝。日出而作，日落而息。”洪云说，在这里生活是停摆的，即便住在几千人中，你依然是与世隔绝的，做得最多的事就是睡觉，放空。

营地工作人员早上5点就会召集集合——如果你想要看当天的比赛，你就得收起帐篷、寄存行李，然后排队，中央球场还会发手环。温网9点半才开始按号码牌、手环售票，10点半才放观众入场，这一个上午存在的意义，就只是排队。看完比赛又得撒开腿往营地跑，尽可能抢在前面取回帐篷，然后人在帐篷在，到举着“Q（排队）”大旗的工作人员那里领下一轮排队的号码牌。

刷牙要排队10分钟

为了杜绝插队，温网对排队区的管理非常严格：每两三个小时，就有工作人员来核对身份，一人一牌、最多两个人一个帐篷，点名时不在就有被清除出排队区的危险。晚上9点，洪云和她的两个小伙伴，著名“奶粉”吴靖和大师赛资深球童陈知禺等来了一轮打卡，才敢去吃饭。“附近有家中餐馆，老板娘热情，饭菜味道也不错。我们每次先点好，她会帮我们打包，我们去拿一趟就可以了。”场地上没有照明灯，晚上10点过后最后一抹余晖收尽，所有人都回到帐篷，等待第二天清晨5点。

“早上起床刷个牙也得排10多分钟的队。”帐篷区有六七排公共厕所，分男女，看起来很干净，有专人维护，但架不住人多。尤其头两轮，在这儿住帐篷的有几千人，整个排队区更是发出一万多号。早上等待入场的人，站满了整片草地，壮观的场景让陈知禺印象深刻。洗澡怎么办？洪云说，中餐馆老板娘人好，让她去店里洗。两个男生就在附近的健身房办了张月卡，20多镑，每天洗澡不用愁了。“他们还有一群人合租了一间房，轮流去洗澡。但几天下来房东就烦了，规定他们每天限制人数。好在洗洗衣服还不成问题。”

充电也是各有妙招，洪云他们依旧求助老板娘，把充电宝都放在她店里充。其他人要么抽空去星巴克充，要么找朋友帮忙，还有人专门带了太阳能发电板过来。

下一场雨，晚上冷得想哭

帐篷区也有很多老手，充气沙发、充气戏水池、烧烤架……带着全家在此安营。白天实在太晒，但吃过晚饭玩各种球的都有，现拉场子踢场足球，帐篷区边上甚至有片网球场。还有一片湖，有人在两棵树之间挂了一个吊床，“前几天还有几个中国来的奶粉，我们就在湖边铺一张毯子野餐、打牌，还吃过火锅。”快乐到处都有，把日子过得舒舒服服。

苦当然也是有的。伦敦的7月，一出太阳就是酷暑，几天下来吴靖就晒蜕了皮。一遇到阴天，大风刮得你绝对穿毛衣都哆嗦。与记者见面时，洪云已经把毛衣套在身上了。尤其是睡觉的时候，“这里晚上特别冷，我第一年来的时候，还赶上连着几天下雨，就感觉气温降到了零度。我跟两个小姑娘也没经验，没带厚装备，躺在地上完全睡不着，一直在打哆嗦。第二天进场，看见同事，我就抱着他哭：我为什么来这里啊，为什么要受这个罪啊！”

今年，洪云特意叮嘱两个新来的小伙伴带了厚的睡袋、厚的充气垫，而她则从伦敦的朋友那里直接抱来一床厚被子。

最后的机会，泪水收尾

洪云这是连续第三年来温网睡帐篷，加拿大华人著名“奶粉”惠珈更是来了六年。她特别定制的“RF”帐篷上，印着费德勒四大满贯的数量，被费德勒发在了网上。

住帐篷虽苦，但从单打半决赛开始，温网不再对公众发售中央球场（及1号场）门票，非全英草地俱乐部会员的球迷，现场看费德勒的通道彻底堵上了。总之，7月11日的下午1点，是2018温布尔登锦标赛，“奶粉”现场看费德勒的最后机会。洪云、陈知禺、吴靖，依然穿着抢眼的“没毛病”T恤站在前排欢呼呐喊。不同的是，费德勒被换到了1号场，三年来的第一次，洪云他们也因此省了40镑的门票差价。

谁也没想到，费德勒被大翻盘。洪云哭得稀里哗啦，两个男生努力安慰，可自己心里也不好受。不过想到费德勒37岁的年龄，和他在温网的8个冠军，三位“奶粉”的心情很快调整了过来。

“我们来，就是想离他近一点，陪着他走完职业生涯最后一段路。”吴靖是上海一名上班族，跟老板说了一声，就飞来了英国。本来计划看一周就回去，但舍不得、放不下，第二周继续留了下来。“假还没请，机票也是不能改签的，但不管这么多了。心挂在这里，回去看电视转播会很难受。”这下，他带着遗憾的缺口，也带着丰富的回忆，回去上班了。

陈知禺在上海大师赛给费德勒当过好几年球童，“他跟我说的唯一的话是‘给我球’。作为球童，我不能表现出倾向性，他赢了，我会在心里为他高兴。”在伦敦能纯粹地做几天球迷，陈知禺异常满足。接下来，他和妈妈一起在英国完成高中毕业旅行，他已经被上海体院网球运训录取，即将成为一位专业网球运动员。

洪云则留在欧洲继续行走。因为喜欢费德勒，今年温网之前她已经游历了费德勒的家乡。因为喜欢费德勒，她跟费德勒团队核心人员、“小队长”卢瑟成了朋友，由他牵线跟费德勒合了影。

“这时候再回头看，你觉得在温网住这些天帐篷的意义在哪里？”面对这个问题，洪云还是重复了之前的答案，“意义就是看费德勒。我在这里看了三年，2016年费德勒进四强之后就伤退了后面全部赛季；2017年他在这里夺冠，重回巅峰；今年本来是最大热门的，最后却爆冷……你知道温网是费德勒一年中最看重的比赛，每一年他做好充分的准备来到这里，但我看到的三年温网结果都不一样，每一年的回忆都是特别的，让你来过之后还想来，心就被牵在这里。”