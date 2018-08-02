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风 雨

近期，全球最大资产管理公司贝莱德在中国的私募基金，发行的首只A股基金，备受关注。该产品目前基本完成募集，据说销售很火爆。

据介绍，在7月底基本完成募集后，贝莱德中国A股机遇基金将要建仓，策略就是“始终满仓”。贝莱德表示，现在市场估值合理，接近底部区域，但谁也无法精准判断底部的点位和见底时机。A股的上涨往往力度较大，在较短时间里完成。满仓持有的好处是不会错过随时可能会出现的大涨。

“贝莱德是目前全球最大的资产管理公司。截至2018年3月31日，贝莱德管理的总资产达6.317万亿美元(约等于42万亿人民币)，涵盖股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。他们对A股市场的认识，肯定有自己的角度。他们使用了大量的获取门槛很高的数据源。每年超1亿的预算用于新数据和高性能计算模块的采购和使用。充分发挥投资和科技的双重优势，选股模型不但有坚实的投资理论支持，也充分吸收了机器智能的特长，从而确保在各种市场环境中都能表现出色。但通过过往业绩看，这家公司不见得比国内私募好，所以对这样一家公司的表现还需要观察。”高智说。不设封闭期、降低资金追加门槛，贝莱德的这种做法可能是因为他们刚刚打入国内市场，吸引客户；同时他们这只产品类似指数增强，做指数择时的话，目前沪市2800点的位置，确实胜算较大。

“据不完全统计，今年前5个月，私募清盘产品数量接近2700只，比去年同期上涨了85%。相比过去三年的‘股灾’、‘熔断’及‘价值风’所导致的清盘运动，今年以来私募清盘产品数量之多，多少有些出乎意料。所以作为全球最大的资产管理机构，贝莱德运营的首只A股私募产品能否很好地活下来，还有待持续观察。”郁教授道。都说外来的和尚会念经，但A股这口经，还真不是那么好念的，让时间来检验，贝莱德会交出怎样的一份答卷。

今日行情预测：探低

仓位：70%