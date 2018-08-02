虹梅优质地块近百亿出让-三成住宅将自持用于租赁住房

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，徐汇区虹梅街道地块出让，最终上海鑫侨高置业以98.63亿元竞得该地块，溢价率0.13%。这也是自2017年以来，申城首幅中环以内的含商品住宅属性地块。在今年已成交的地块中，该地块的成交总价，仅次于淮海中路街道123、124、132街坊地块和浦东新区北蔡Z000501单元地块，位居第三。

值得注意的是，该幅地块对于自持面积、租赁面积、甚至众创空间都有明确规定，区域的发展前景已被锁定。

竞得方上海鑫侨高置业可谓大有来头，是由万科、上海仪电集团、徐汇区国有资产监督管理委员会联合控股的企业。

这一地块的区位十分优越，临近12号线及在建的15号线桂林公园站，周边的漕河泾开发区相关园区，也提供了十分充裕的居住、商业、办公需求。

地块对于公共服务设施的配建要求亦十分严格，总计建筑面积不少于4.5万平方米，其中包括体育功能、文化功能、公共服务功能三部分，三者建筑面积均不少于1.5万平方米，这对于整个漕河泾区域的配套设施都是一次升级。

业内分析人士指出，由于地块总价高、开发成本大、建设要求的多样性，因此这样的联合竞拍方式，是较为稳妥的。万科作为国内龙头房企，拥有强大的资金实力和开发资质； 上海仪电集团则深耕漕河泾多年，在园区建设方面颇有建树。

需要特别注意的是，虹梅街道地块的出让条件中，大比例的地块用于租赁和自持，与眼下租赁用地加大供应和商办类用地的自持化的重要趋势一脉相承。

根据出让要求，该地块的所有商业部分被要求自持不少于20年，办公部分的不低于50%的建筑面积亦需自持不少于20年；住宅部分更是要求按出让年限自持建筑面积不低于30%（计30073.1平方米）用于租赁住房，套数不低于550套，这样的供应量，不亚于一些纯租赁用地。而过去出让的其他住宅类地块，租赁住房的比重一般在15%。