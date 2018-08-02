晨报记者 韩忠益

昨天沪指冲击2900点失败后回落，整个早盘沪指、深成指双双翻绿，盘中基建、银行等板块冲高回落，计算机、通讯、自贸区等板块涨幅居前，地产股则全面回落。午后，投资者看不到股指能够稳住的迹象，于是抛压增大，最后沪市大跌51.87点，跌幅达1.8%

燃料电池蓄势待发

据了解，燃料电池技术种类多样，目前主流技术是质子交换膜燃料电池和固体氧化物燃料电池，分别主要应用于燃料电池汽车和分布式发电领域。由于燃料电池不仅安全高效，且反应产物只有水，具备绿色清洁的特点，因此是内燃机最具竞争力的替代者之一，有望引领未来全球能源革命，从化石燃料时代迈向氢燃料时代。

由于起步晚，国内行业落后于国外5-10年，但近年来我国燃料电池行业保持稳定发展，国内厂商通过与国外先进燃料电池企业、机构合作，推动我国燃料电池产业快速发展。业内预计：随着燃料电池汽车打开应用市场，燃料电池产业链日趋完善，市场空间正不断扩大，正蓄势待发。

军工改制进入实施

首批41家军工科研院所改制迈入实施阶段，有望于2018年内完成，预计后续更大范围、更为核心的科研院所改制将加速推进；军品定价与采购机制改革虽是一项复杂的系统工程，但有望逐步破局。此外混合所有制改革方面，有消息称，至少2家军工企业入选31家第三批混改试点企业。

机构人士预计，国企改革将提速，尤其在市场化国企混改和重组等方面有望明显加强，其中军工行业将受益最多。

久病之躯难持久振作

由于A股整体估值水平接近历史底部区域，且政策预期逐渐改善，短期市场进入反弹窗口期是确定的，只是A股积弱太久，久病之躯，想一下子活蹦乱跳也不现实，所以来回拉锯、折腾也是可以预见的。在目前市场环境中，资金观望情绪浓厚，在外部因素不明朗的背景下，大资金只会逢低布局，但不会轻易拉升，顺势砸盘洗筹也是经常会有的事。

技术上，昨天大盘这样暴跌，多少出乎预料，5日、10日，甚至30日均线被击破，意味着蓄势等待下一个催化剂的出现，还需要一段时间，投资者只能慢慢熬吧。