微信还款收费，这些渠道仍免费-信用卡还能这样还

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

从昨天开始，微信信用卡还款收费正式实施。广大网友不得不面对一个现实:“免费午餐”正变得越来越少，许多习惯使用微信还信用卡的用户自此每月都将多一笔支出。不过，也不用急，目前，市面上信用卡还款方式众多，还是有部分渠道无需手续费就可以轻松还款，总有一个还款渠道适合你。

第三方平台优惠多

今后通过微信还信用卡，每一笔还款要按还款金额的0.1%进行收费。很多持有多张信用卡的用户之所以选择使用微信，因为它可以统一管理信用卡，还款比较方便。但是微信收费之后，不少持卡人开始转向其它支持免费信用卡还款的第三方平台，部分平台在推广期会发放一些优惠券，用户不必被局限。

如支付宝的信用卡还款业务至今仍是免费的。其还款服务与微信差异不大，也提供账单查询、还款提醒、预约还款等基本功能。目前通过支付宝APP为他人还款不收取手续费，通过支付宝电脑端为他人还款费率为0.20%，最低每笔2元，最高每笔25元。支付宝的预约还款业务可以在预约当日扣除资金，解决了用户掐着时间还款的困扰。

使用银联的云闪付APP还信用卡也没有手续费。目前，“云闪付”支持60多家银行信用卡还款，还款使用的借记卡需与信用卡开户姓名一致，即本人还本人名下的卡。记者亲自体验后发现其还款速度很快，大部分信用卡还款都可以实现实时到账。而且将银行卡绑定云闪付APP后，用户通过银联通道的所有交易信息都会及时提醒，包括何时还款、还款金额等。最重要的是，云闪付APP作为银联旗下产品，其公信力和安全性有目共睹，用户可放心使用。

此外，京东旗下的京东金融也提供信用卡还款业务，并且不收取手续费。京东金融起步较晚，推广期为了鼓励用户使用时常会送一些信用卡还款优惠券用于抵扣还款金额，这对于经常在京东商城购物或是使用京东金融理财的用户而言，也算是不小的福利了。

银行直接还款省心

如今，在办理信用卡的时候，银行工作人员都会提议你绑定该行银行卡开通自动还款。这算是最省心的信用卡还款方式之一，还款日到期之前自动从银行卡中扣除信用卡应还额度，无任何费用，全程自动且。如果绑定的是工资卡，就更加不需要担心会有逾期未还款的情况。

各家银行也都有专门的App可以用来进行信用卡还款操作。例如招商银行的掌上生活、交通银行的买单吧等，此类App不止能给自家银行信用卡还款也可以跨行进行信用卡还款且不需要手续费。相比第三方平台还信用卡有时会有一个到账的时间过程，银行APP多数可以实现1秒到账，提供急速还款，相对更节省时间和金钱。

此外，不少银行都开通了信用卡微信官方账号。记者登录中国银行信用卡官微看到，持卡人首次先绑定账号，验证个人基本信息，就可以使用信用卡微信官方账号的快速还款功能来还款了。据中国银行信用卡中心客服介绍，该还款方式与银行APP一样，都是实时到账，同时还有在线申提额、分期等业务。

如果是不擅长使用手机的老年人，也不要因此就害怕使用信用卡。银行网点柜台和ATM机都可以采用现金还款的方式完成信用卡还款，也就是将现金存入信用卡。本行无任何费用，部分银行跨行需收取手续费。要注意两点：一是ATM机还款一般要2至3天才能到账，应当提前计算好还款时间； 二是要尽量避免存入金额超过欠款金额，因为多存的资金不会计算利息，甚至取出多存的钱还会被收取溢缴手续费。

代偿平台分期利率低

持卡人若是使用信用卡产生过度消费，无法当月偿还的时候可以选择分期还款。银行信用卡分期利率普遍较高，因此很多持卡人会选择信用卡代代偿业务。即持卡人偿还发卡银行的信用卡账单时，通过在第三方机构申请较低利率（低于信用卡账单分期利率）贷款的方式一次结清信用卡账单，然后再分期还款给第三方机构。

信用卡代偿平台往往有着“比银行利率低”的优势，如还呗App就打出了“最低银行利息5折起”、“日息1.4”等广告标语，最高能节省下一半的手续费着实减小了用户的账单压力。记者亲验后发现，未注册时该App上显示信用卡还款3期月利率0.5%，6期月利率0.49%，12期月利率0.55%。用户注册时需要上传身份证正反面、提供信用卡、全面的个人信息以及手机服务密码，如果对于个人信息安全十分谨慎的话可能对此感到担忧。且注册完成后，根据不同用户的评估状况又会产生不同的分期还款利率，与未注册时的数据并不相符。

可见，信用卡代偿平台虽然可以以较低的利率分期偿还信用卡欠款，但是其安全性和可靠性还有待观察。而且如今信用卡代偿业务增长迅速，不免会被不法分子利用来骗取用户资产。用户应确认好这类平台的资质和风控能力，规避损失。