市场调整一定程度入场正当时

兴全基金 田雨松

今年以来，A股市场受国内外各方因素影响，出现较大幅度调整。而本轮下跌是否到位，市场会否持续深度调整，则是众说纷纭。

从数据上来看，A股估值水平已经调整至10年来的较低位置，而且低于2016年1月两次熔断后的水平；同时，从历史数据来看，在市场下跌一定幅度时入市，其实是幸运的。

下跌区间入场是件幸运的事

许多投资者常常感叹在股市中赚不到钱，这其中牛市跑步入场，市场反转进入左侧后心碎慢慢退出的投资者不在少数。如果能反过来，下跌区间慢慢入场，牛市狠心跑步退出的话，大概率都会有一个较好的回报。

一方面，下跌区间入场的风险可能更低。

下跌区间给新人提供了一个绝佳的投资实战的机会，能够剔除牛市带来的影响。在牛市还没有终结的时候，无论怎么买卖都无大碍，无非是赚多赚少的区别。但是一旦市场反转，把下跌当回调，被深度下跌套牢，就得直面亏损带来的教训了。

另一方面，下跌区间入场正收益概率可能更高。

不论是股票还是基金，如果想有机会在牛市里放大投资收益并成功兑现的话，在下跌区间的积累就变得必不可少。新手如果在下跌区间入场，经过几年的投资心理的磨砺与投资积累，还是有机会能在市场好转之前，做好充分的准备。

现阶段如何操作

不过，下跌区间不言底，如果执念于抄到一个大底，通常要么错过上车机会、要么下错了注。

对于在底部区间初期进场的投资者，当市场开始进去探底区间的时候，千万不要有反弹到多少、或者什么价位我就卖出。因为大多数情况下，下跌中的反弹，是极难涨到心理价位的或者是之前浮盈的高位的。

底部区间会有多久，很难知道，既然有幸在这个区间开始一轮投资，一种理想的方式也许是做好持久战的准备，同时保持个人资产在不同领域（如货币基金、偏债类基金、黄金、外汇、房产等）的合理配置，不轻易一次投入过多资产而是分批买入股票或是权益类的基金，让自己的投资保有灵活的弹性，为未来做准备。