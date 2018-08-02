短期理财债基大涨后面临转型

见习记者 王禹心

数据显示，截至二季度末，市场上存量短期理财债券基金总规模已达7124.93亿元，一度代替货基成为基金公司冲规模的利器。据悉，目前市场上短期理财债券基金将面临整改转型，在整改完成前其规模只减不增。

短期理财债基一季度增长明显

据悉，上半年短期理财债券基金在各家基金公司的规模大战中表现不凡，上半年基金份额增长3306.01亿元，较去年底规模增长幅度高达88%，成为规模增长最快的基金产品。

短期理财债券基金早先和货币基金类似，其流动性又低于货币基金，一度被市场上认为是“鸡肋”般的存在。而自去年下半年开始，金融监管日趋严格，随着资管新规的落地，打破刚性兑付，货币基金发展规模受限，T+0快速赎回限额1万，也影响了货币基金的流动性。这使得货币基金的替代品短期理财债券基金成为市场的宠儿。

据东方财富 Choice 数据显示，短期理财债券基金在2018年一季度规模增长迅猛。如广发理财30天债券B去年底基金份额为304.93亿份，今年一季度末为664.37亿份，份额增长359.44亿份。截至二季度末，广发理财30天债券B基金份额为652.28亿份，虽然较一季度末减少12.09亿份，但仍远高于去年底的基金份额。

除此之外，易方达月月利理财债券B去年底基金份额为102.8亿份，今年一季度末为354.98亿份，份额增长252.18亿份。截至二季度末，易方达月月利理财债券B 基金份额为405.39亿份，较一季度增加50.41亿份； 嘉实理财宝7天债券B去年底基金份额为23.12亿份，今年一季度末基金份额达到178.53亿份，增长155.41亿份。截至二季度末，嘉实理财宝7天债券B基金份额达到202.45亿份，较一季度末增加23.92亿份。

从以上数据中可以看出，短期理财债券基金一季度基金份额增长幅度较大，二季度份额不同债基间虽有所增加或减少，但幅度变化不大。华南某公募基金工作人员对记者表示，公募基金公司之间非常看重排名，而从去年底开始，公募基金的规模排名大都排除了货币基金，货币基金不在纳入年底或者季度末的规模排名，但是短期理财债基可以，这也使短期理财债基在上半年接棒货基成为各家基金公司冲规模的利器。

短期理财债基面临转型

据悉，不久前监管部门向基金公司下发《关于规范理财债券基金业务的通知》(以下简称《通知》)，通知中显示，将短期理财债券基金分为固定组合类理财债券基金、短期理财债券基金两类，而这两类产品的投资范围和投资比例至“百分之八十以上资产投资于债券”。

记者注意到，目前市场上存量短期理财债券基金投资于债券的比例远低于80%这个关口，例如易方达月月利理财债券A投资于债券的比例为43.08%； 建信月盈安心理财债券A投资于债券的比例为43.12%；汇添富理财7天债券A投资于债券的比例为48.48%。有业内人士指出，未来短期理财债券基金80%以上的资产投资于债券，结合目前债市的情况，无疑会使其风险增加，短期理财债基稳定收益的优势将逐渐丧失。

同时，固定组合类理财债券基金产品封闭期限也需延长至3个月以上，流动性较之前受限明显，但此类产品只要符合相关要求即可继续采用摊余成本法对所投金融资产进行计量；另一类短期理财基金将调整基金估值方法，以市值法计量资产净值。通知中还要求，产品在未完成整改前，理财债券基金应确保规模有序压缩递减，每半年需至少下降20%，投资范围和投资比例也要逐步向好调整至合规范围。记者注意到，广发理财30天债券基金也于7月31日发表声明，将暂停投资者单日单账户合计申购广发理财30天债券基金超过10000元（不含）的大额业务。

除此之外，基金管理人还可以选择基金转型，与其他基金合并或者终止基金合同。据了解，华安基金旗下华安月月鑫、华安月安鑫短期理财债券日前已暂停下一运营周期运作。