金棕榈奖《小偷家族》明上映，是枝裕和探讨“超越家庭的羁绊”-不同以往，这次表达的是“愤怒”

晨报记者 陆乙尔

犹记得6月上海国际电影节时，斩获今年金棕榈奖大奖的是枝裕和新作《小偷家族》掀起了一阵抢票热潮。如今，这部当时一票难求的口碑之作将于明天在内地上映。从《步履不停》《无人知晓》《如父如子》到这部新片，身兼编剧和导演的是枝裕和一如既往聚焦社会和家庭，用真心描绘情感，不一样的是，《小偷家族》里他探讨的是一种“超越家庭的羁绊”。正如导演所说，“这既是一个思考何为家庭的故事，一个要成为父亲的男人的故事，也是一个少年成长的故事。”

/谈灵感

“想象不正当领取年金背后的故事”

《小偷家族》与是枝裕和以往作品不同，这次的主角是一个只能靠犯罪来维系的家庭。破旧平房里，柴田治和信代夫妇，他们的“儿子”祥太，信代的“妹妹”亚纪以及“老母亲”初枝，都依靠初枝的养老保险艰难度日。某一天，治带回了在住宅区冻僵的少女百合，随后一个意外使这个家庭四分五裂，每个人心中隐藏的秘密和愿望也逐渐明朗。

为了维持生计，全家人不断进行轻度犯罪，在这个过程当中，一家人的羁绊也在不断强化。这样一个“虽没有血缘，有爱却能变成家”的故事，灵感来源于当时的日本社会新闻。2016年，是枝裕和偶然看到了有人隐藏父母去世的事实，不正当领取年金（日本养老保险金）的诈骗事件报道，“在别人看来这就是个谎言，那一家人的借口却是因为无法接受父母已经过世的事实。听了这句话之后，就会想象一下背后的故事。”

其实在过去的作品里，他也描绘过各种形态的家庭，这些作品所探讨的主题之一，就是家人羁绊的根本到底是不是“血缘”这个问题。“看到年金诈骗后，我最先想到的是‘只能通过犯罪来维系’这句标语，所以我就想描写通过犯罪来联结的家庭，重新思考一下究竟什么是羁绊。”不正当领取年金是无可争议的犯罪，但是“无法接受父母过世”这句话的背后，是否藏着别人无法理解、只属于他们的“家人羁绊”呢？这个想法驱使着是枝裕和创作《小偷家族》。

/谈故事

“这是由某种违和感而催生的作品”

在构思《小偷家族》时，是枝裕和脑海中浮现出的第一个画面是父母亲与孩子正在用偷来的鱼竿钓鱼，“我曾经看到一个新闻，说的是有一户人家，家里所有人都是小偷，他们被逮捕的原因是不肯变卖那根偷来的钓鱼竿，听到这里，我忽然想到这一家人或许都十分喜爱钓鱼吧。”最终，钓鱼场景出现在了《小偷家族》中，并成为理解治与祥太“父子”关系的关键。

与这对“父子”一样，家族中五个人都没有血缘关系，描绘这样一个区别于普通家庭的家庭形态，在是枝裕和看来，最重要的在于不普通的家人是不能强制约束的。“如果一个家庭中缺少了一名成员，那么就会有其他家庭成员代替他（她）来承担其责任，比如失去了父亲，母亲或儿子会承担起父亲的责任。那么我们就会重新审视‘父亲’究竟代表着什么，如果在这样一种‘动态’中观察家人，也许会看到一些一直以来被忽视的东西。”

在故事的后半部分，因为一个意外，这个原本温馨的家庭四分五裂，这样的设定让观众唏嘘又难过，更让人感受到了导演近年来难得的直白情绪表达——愤慨。是枝裕和说，他这一次描写的核心情感就是“怒”，“以前《步履不停》 是对发生在自己周围的事件进行小范围地深入描写，范围尽可能最小化，不扩大到整个社会层面，一直到《比海更深》都是这样。但这次我放弃了这种方式，《小偷家族》可以说是由现实的某种违和感而催生的作品。”

《小偷家族》以羁绊为中心，也加入了许多导演对日本社会现象的思考，比如年轻人的孤独、风俗行业的现状、儿童的教育等。是枝裕和表示，他把自己十多年来的想法都融入到了这部作品中，“这既是一个思考何为家庭的故事，一个要成为父亲的男人的故事，也是一个少年成长的故事。”

/谈环境

“若坚持原创，就必须耐得住清贫”

从1990年代执导第一部剧情片开始，是枝裕和一直坚持原创剧本，关注现实社会题材，而非选择已有的小说或漫画进行改编。实际上，这在日本漫改影片占据市场主流、本土电影年度票房前十基本无原创作品的背景下，尤为可贵。

对此，是枝裕和坦言，这些年真人电影大部分由漫画改编是因为日本有很多优秀又有趣的漫画作品，“如今这个时代，无论是电影还是电视制片人，都会去书店寻找一些漫画。”这二十年来，作为一名制作人，是枝裕和深感由导演发起的原创策划落地的艰难，“这种情况一直没有改变过。”

身处这样的环境，是枝裕和一直所忧虑的，是长此以往电影将失去其应有的多样性。“若要坚持原创，就必须耐得住清贫。我能做的，也只有通过拍摄属于自己的原创作品来勉强抗衡现实，我也想在今后将自己身边有同样想法的导演召集起来，共同努力改变现况。”

今年，是枝裕和凭借《小偷家族》 获得戛纳国际电影节最高奖项金棕榈奖，同样，这也是对他努力改善日本原创电影制作环境的激励。“想做的事还有很多，不过最重要的还是继续创作自己认可的电影，如何拍出自己想要的东西，我想这个奖项会带给我实现

这一目标的动力。”