人民日报头版头条聚焦上海：一网通办，让数据多跑路群众少跑腿

到政府办事可不可以像网购一样，点按钮下单就能完成？在上海，这个想法正在变成现实。

今年初，上海市委、市政府在深入调研的基础上，力推“一网通办”政务服务，推动实现政府治理能力现代化。“营商环境没有最好，只有更好，要把‘一网通办’作为重要抓手，让群众和企业有更多的获得感。”上海市委主要领导强调，要把“一网通办”真正做实，该减的环节减，可调的流程调，串联可改并联的改，切实提升审批效率。

“一网通办”的要求和标准正在上海形成，并逐步成为各部门各区的工作模式：一网受理，只跑一次，一次办成。

一窗受理，变逐个“找部门”为直接“找政府”

“幸福来得太突然！”上海经纬聚商企业服务有限公司总经理张磊感叹，“以前办新公司，手续至少20多天，现在5天就够。”

今年3月31日前，在上海开办企业有7个环节，涉及5个政府部门，至少22天。其中，企业名称预先核准1天，向工商局申请营业执照7天，向公安局申请制作公章许可1天，制作企业公章1天，申领税务发票10天，用工登记1天，社保新进人员登记1天。而且流程是递进的，完成了前一项才能进下一项，办事群众和企业需往返多次，奔波于各个办事部门或窗口。

“环节能不能再简化，时间能不能再缩短？”市工商局局长陈学军说，这是大调研中听到最多、最集中的企业呼声。对此，市工商局主动对标国际先进标准，学习国内外先进做法，着力进行流程再造，于3月31日上线上海开办企业“一窗通”服务平台。

“通过统一政务受理的入口，让企业和群众从逐个‘找部门’，变为直接‘找政府’，一网受理，只跑一次，一次办成。”市政府办公厅有关负责同志表示。

改革后，内部审核流程大大缩短，开办企业必须环节减到3个：办工商营业执照、刻企业公章、申领税务发票。工商环节二合一，8天减为3天，制公章并为1天，申领税务发票从10天减到1天，一共只要5天。“看上去少了十几天时间，实质是提高了政府服务意识和能力，结果是大大便利了我们企业。”张磊感慨。

一窗受理、一网通办，正走进上海各部门、各区。

徐帅是浦东新区金桥临港综合区开发有限公司项目经办人。“过去，工程每个环节都得报批，光复印材料就一大堆，前面递交过的材料，后面申报还得再交。”今年1月，临港实施的“一码通”解决了他的烦恼。“提交材料时拿到一个编码，可随时查询审批进展情况，不用再重复提交。”

目前，浦东新区企业市场准入区级审批事项中，74个事项实现“网上全程办理”，30个事项实现“网上办理，窗口只跑一次”。

重点在“通”，让数据多跑路群众少跑腿

“一网通办”的核心和难点是“通”，只有各部门间数据打通了，流程再造才能实现。

以上海市工商局为例。注册企业只需在一个窗口递交材料，众多部门的壁垒全被打破，连通规土部门和不动产登记信息库，连通国家人口资源库，实现了工商企业登记信息、公安公章备案信息、银行开户信息共享。

信息通了，还需要协调各部门的办理时间和工作流程。“每个部门都有自己的办事流程。流程再造、系统重建，需要一个部门一个部门地谈，半天半天地抠。”陈学军说，就这样，最终从22天“抠”到5天。

上海还在努力打破行业内部、不同企业间的信息壁垒。以上海国际贸易“单一窗口”为信息共享平台，上海海关“企业注册登记系统”与工商“企业法人共享与应用系统”等部门的登记备案信息系统实现了互联互通，建立了企业注册信息自动推送功能，相同信息只需一次采集即可跨部门共享。

上海港口的集装箱过去靠纸质单证交接，上海口岸全年单证印制、打单和寄送成本费用在4亿元以上，从单证签发到转交至集卡司机需6至8小时。现在，上港集团打通各相关方数据，实行电子单证和APP办理，“货物抵港到企业申请提箱”由平均4.5天压缩到半天至1天，各项成本显著降低。

在浦东新区，36个街镇事务受理中心、32个分中心以及1287个村居服务站遍布群众家门口，服务居民就近“一网通办”。在金融、税务、房产公司等相关单位数据联通后，不动产交易登记再次提速，市民只需5个自然日就可领证。

目前，上海市大数据中心已经成立，今年将建成“一网通办”总门户，全面推进“一网通办”政务服务，实现市区两级企业审批和服务事项90%以上全程网上办理或“最多跑一次”。

鼓励“提意见”，为的是发现和解决问题

“都在网上办事不见面，那干部做得好不好谁来监督，谁来评判？有意见该找谁？”面对群众担忧，上海各部门、各区正在积极探索。

不见面也得有监督，而且要监督得更有效。今年1月，浦东新区推出政务服务意见征询机制，实行线下线上两种方式受理，既可以在行政服务中心专门辟出的“找茬窗口”反映，也可以在网上“意见征询”栏目留言，在“一网通办”过程中有任何意见，都可以“吐槽”“找茬”。

依托“12345”市民热线问题分办处置机制，浦东新区对群众意见建议实行限时办理、及时反馈，其中，简明清晰的事项在5个工作日内办结反馈。截至7月11日，共计处理问题意见672条，其中用户办事体验度占53%，专业化咨询占37%，投诉建议占5%，办事流程优化占2%。

鼓励“提意见”，为的是发现和解决问题。针对涉及企业办事流程优化、多个条线协同共享的问题，浦东新区重点打造以用户为中心的主题套餐服务，在“单窗通办”事项范围内，认真梳理并逐步推出如开办餐馆、开办学校、开设建筑企业等90多个“一件事”主题套餐，列出每件事的要求，所需环节、材料，以进一步优化材料收件、流转、受理等，让企业和群众更清晰、更便捷、更满意。

（原题为《上海：办事创业 一网通办》）

来源：人民日报

责任编辑：杨健