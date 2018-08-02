【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章】全军实战化训练破解难题强劲推进

新闻频道 来源：央视网 2018年08月01日 19:45A-A+

央视网消息（新闻联播）：今天是八一建军节，人民军队在党的指引下，走过了91年辉煌历程。党的十八大以来，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平领导和推动全军大抓练兵备战、大干强军事业，引领人民军队进入大发展的新时代、大练兵的好时代，全军和武警部队围绕习近平强军思想“训练篇”走深落实，军事训练蓬勃发展，实战化水平显著提升。

今年1月3日，中央军委隆重举行2018年开训动员大会，这是中央军委首次统一组织全军开训动员，是人民军队加强新时代练兵备战的一次崭新亮相。习主席向全军发布训令，号召全军贯彻落实党的十九大精神和新时代党的强军思想，全面加强实战化军事训练，全面提高打赢能力。

统帅一声令，全军齐行动。从林海雪原到天涯海角，从西北大漠到东南沿海，从中原腹地到万里边关，全军上下以饱满的政治热情、高昂的战斗意志，迅速掀起实战化军事训练热潮。在朱日和、桂林、重庆、合肥、石家庄5地，陆军“奇兵”系列新型力量比武竞赛活动同步展开，来自陆军所属50多个新型作战力量单位的2000多名官兵，重点围绕侦察情报、特种作战、信息保障、电子对抗和陆航空突5类新型力量进行激烈角逐。

“我军根本职能是打仗，战斗力标准是军队建设唯一的根本的标准。”是习主席多次强调的要求。“仗怎么打，兵就怎么练”“枕戈待旦不是唱歌唱出来的”习主席的谆谆告诫震动三军。

今年初，军委先后派出2个波次15个工作组，分赴5个战区部队检查调研，进驻8个师旅级单位蹲点调研，深入部队院校开展3轮训练监察，与各大单位相关部门进行多轮研究对接，组织全军军事训练领域专家集中研讨，最终将革弊鼎新的着力点、突破口锁定在破除和平积弊、加强指挥训练、建强训练基地场地上，加速提升实战化训练水平。

海军辽宁舰航母编队参加完中央军委在南海海域举行的海上阅兵后，迅即从阅兵场奔赴训练场，航行一路，训练一路，对抗一路，持续展开侦察预警体系构建、电子对抗、对空对海作战、对陆打击和反潜作战等课目训练，进一步检验和提升编队体系作战能力。

最早列装新一代隐身战斗机歼-20的空军某部，开展歼-20与歼-16、歼-10C新型战机编队协同战术训练。歼-20利用自身态势感知和隐身优势，夺取局部制空权。随后，歼-16和歼-10C对地面目标实施远距离精确打击。

火箭军多支新型导弹旅，全建制跨区机动，挺进戈壁大漠、东北密林，展开“天剑”系列实战化对抗演练。从单纯发射实弹到复杂战场环境发射，从指定作战单元到多发射单元同时战斗准备，从固定作战阵地到优化编组快速机动。每调整一次，部队战斗力就向前推进一步。

武警部队普遍开展了“魔鬼周”极限训练，特战队员在7天的时间里，通过模拟真实战场环境，以实兵对抗的方式，完成包含体能、技能、战术、心理和野外生存六大类35个课目。砥砺刀锋，为的是关键时刻亮剑。5月1日起，我军新一代共同条令正式施行，标志着人民军队正规化、法治化建设揭开了新的历史一页。新增的“聚焦备战打仗”条目；“不怕牺牲、提高打仗本领、冲锋在前、忠诚勇敢”等内容；激发官兵训练热情，破除各种和平积弊，营造军要务战、兵要思练的浓厚氛围。