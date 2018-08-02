发出捍卫多边主义的金砖声音

金砖国家领导人约翰内斯堡会晤期间，习近平主席就金砖国家合力推动全球治理变革、坚定维护多边主义作出一系列重要论断。连日来，国际媒体以及接受本报记者采访的各国官员、学者纷纷认为，在国际形势发生复杂深刻变化的背景下，习近平主席提出的行动方案有助于金砖国家在维护以规则为基础的国际秩序方面发挥更大作用，有助于提升新兴市场国家和发展中国家在全球治理体系中的代表性和发言权。

“拧在一起就是一股不可忽视的力量”

无论从经济体量，还是从合作水平看，金砖国家都已成为国际舞台上的一支重要力量。在当前国际形势下，单边主义、保护主义愈演愈烈，多边主义和多边贸易体制受到严重冲击。对此，习近平主席强调，金砖国家要坚定奉行多边主义，敦促各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等，大家的事商量着办，反对霸权主义和强权政治。

巴西外交部长努内斯表示，金砖国家都是所在大洲的重要国家，协同发声和行动，将形成声势，有助于缓解当前令人担忧的保护主义趋势。巴西中国—亚太研究所所长塞维利诺·卡布拉尔认为，目前金砖国家经济整体向好，贸易总额占全球比重持续增长，以实际行动反对保护主义，将为世界经济增长注入动力。

“未来10年，金砖国家的全球经济影响力将超过现在。金砖国家在全球性问题上协调立场，形成凝聚力，将有助于应对全球挑战。”巴西瓦加斯基金会国际关系专家奥利弗·施廷克尔说。

埃及《消息报》撰文称，金砖国家应强有力地坚持多边主义，竭力反对单边主义，只有这样才能完善全球治理，让发展的红利惠及大众。“坚持多边主义意义重大，金砖国家要拥有自己的话语权，需乘势而为。”阿联酋阿布扎比西部发展委员会负责人萨利赫说。

在墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员马丁内斯看来，金砖国家坚决捍卫多边主义、推动贸易自由化，不仅将为自身赢得更多机会，也将为世界提供更多机会。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈刚认为，金砖国家继续推动经济全球化，有助于缓解其他国家保护主义和单边主义政策的消极影响。同时，金砖国家加强经贸合作，也为世界其他国家尤其是发展中国家提供了合作样板。

彭博社文章称，在多边贸易体制面临“前所未有的挑战”的背景下，金砖国家正在寻求全球治理体系改革，以更好地代表发展中国家，并要求世界贸易组织成员遵守相关规则。该报道援引学者评论指出，金砖国家“拧在一起就是一股不可忽视的力量，这是一个决定性的、渐进的转变”。

“可以为发展中国家争取更多的话语权”

金砖国家在全球治理领域开展合作的意义远远超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家的热切期望。金砖国家领导人约翰内斯堡会晤期间，习近平主席强调，“我们要以‘金砖+’合作为平台，同心协力，砥砺奋进，携手推动新兴市场国家和发展中国家在共同发展中取得更大成就”。

欧亚发展银行首席经济师雅罗斯拉夫·利索沃利克说，金砖国家完全可以与区域内更多发展中国家建立更紧密贸易联系，推动合作一体化，更好抵御贸易保护主义。

“发展中国家可以决定自己的经济发展规则、社会制度。”俄罗斯财政大学教授尼古拉·科特里亚罗表示。他认为，金砖合作作为南南合作的典范，有助于将发展中国家的力量集中起来，有助于国际市场实现力量平衡。

俄罗斯科学院远东研究所专家亚历山大·洛马诺夫认为，金砖国家构建紧密伙伴关系网络、扩大“朋友圈”，就制定符合新的经济现实且有助于维护新兴市场国家利益的国际规则而言，是非常有前景的一种选择。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，过去10年，金砖国家形成了坚实而成功的合作基础，在国际事务中代表广大新兴市场国家和发展中国家发声，吸引更多的经济体寻求加入合作。卡布拉尔表示，当前的“金砖+”合作模式为更多新兴市场国家和发展中国家提供了在国际舞台发挥更大作用的机会，可以为发展中国家争取更多的话语权。

墨西哥泛美大学副校长玛利亚·帕迪亚指出，“金砖+”合作模式为新兴市场国家和发展中国家共同深入讨论当下重大议题并探索新的问题解决方案提供了平台。马丁内斯认为，“金砖+”对话机制有助于将金砖国家成功的发展经验分享给更多国家，促进新兴市场国家和发展中国家在涉及共同利益的国际议题上达成共识，加深合作，从而推动全球治理进程向前发展。

马来西亚亚洲策略与领导研究院国际事务高级顾问胡逸山认为，金砖国家是发展中国家中较为成功的范例，应该更积极地开拓各自以及其他新兴市场，推动自由贸易，从而提高发展中国家整体话语权。

“中国是一个负责任的大国”

约翰内斯堡会晤期间，习近平主席积极倡导构建人类命运共同体理念，并以此引领金砖和南南合作，推动全球治理体系变革。来自中国的建设性方案得到了各方的高度评价。

美国投行艾弗考尔国际战略投资集团政策研究部主任特里·海恩斯表示，中国已经发展成为影响全球局势的重要力量，俄罗斯、印度、巴西、南非加强同中国的合作是必然的，这有益于维护和发展全球多边主义贸易体系，也将完善现有的全球贸易关系。

利索沃利克认为，在推动金砖国家维护多边主义、完善全球治理方面，中国作用明显。他表示，中国所倡导的合作共赢、包容共享等主张，以及“金砖+”理念，都极富价值。

“习近平主席讲话中对国际秩序的理解和主张充满睿智，是中国所主张的包容式发展的生动诠释。”印度孟买观察家基金会主席库尔卡尼说。“在国际秩序的演进中，以中国为代表的一批新兴市场国家正发挥越来越大的作用，金砖国家正积极推动完善全球治理体系。这一过程中，一些摩擦难以避免，如何看待并管控这种分歧，需要国际大家庭贡献智慧，金砖国家应起到表率作用。”

印中贸易联盟理事易卜拉欣表示，习近平主席在约翰内斯堡会晤中关于完善全球治理的论述令人印象深刻，“这表明，中国是一个负责任的大国，勇于为发展中国家的利益发声并付诸行动”。

巴西经济学家罗伯托·达马斯指出，“中国自身发展历程证明了经济全球化和自由贸易在获取新技术、创造就业、提高收入等方面的助推作用。”

科特里亚罗表示，习近平主席所提出的构建人类命运共同体理念展现了对国际关系的深刻理解。“国家与国家之间唇齿相依，没有一个国家可以脱离国际环境独自发展。要实现协同发展就必须考虑到所有国家的诉求，在解决问题的时候有所妥协和折中。”

亚洲开发银行经济研究与区域合作局高级经济顾问庄巨忠认为，中国是金砖五国中最大的经济体，对金砖合作的重要性不言而喻。“中国一向高度重视金砖合作，积极推动金砖合作，引领金砖合作对全球经济发展和治理完善发挥积极作用，得到各方充分肯定。”

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，中国改革开放40年，摸索出一条适合本国实际情况的发展道路，为发展中国家树立了榜样。近年来，中国积极投资海外市场，同时开放本国市场，促进与世界各国的经贸往来，支持世界经济持续平稳发展，已经成为全球经济发展的有力引擎。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，制定国际规则不能只是为了方便自己，达不到预期就想改变规则，这种行为无法令人信服，也无益于全球治理。“合作共赢对于当前全球发展十分重要，多边主义恰恰为合作共赢提供了必要保障。近年来，中国通过‘一带一路’倡议与世界分享发展机遇，获得国际社会的积极响应。不难看出，谋求共同发展、共同繁荣是国际共识，维护多边主义是人心所向。”

（本报北京、里约热内卢、开罗、华盛顿、墨西哥城、曼谷、莫斯科、伊斯兰堡8月1日电 记者胡泽曦、邹松、张远南、黄培昭、高石、王骁波、林芮、吴焰、屈佩、丁雪真）

《 人民日报 》（ 2018年08月02日 03 版）