大江奔流——来自长江经济带的报道

2018年08月02日06:55 来源：人民网－人民日报

图为宜昌江滩公园一角。

新华社记者 肖艺九摄

奔腾不息的长江，一路东行出三峡，哺育出“山平水阔大城浮”的三峡明珠——湖北宜昌。

走进长江边的兴发集团宜昌新材料产业园，沿堤望去，工人正冒着酷暑拆除热电厂设施，4个排污口已用水泥封堵。不远处，一行大字十分醒目：以壮士断腕的决心，加快推进园区沿江关、转、搬三大工程。

不看老照片，很难相信，眼前这条草木葱茏的宽阔绿色景观带，过去是一排临江厂房。

“迟动不如早动，早动更主动！”集团总经理助理陈晓清边走边介绍，2016年以来，集团关停拆除了22套距离江边较近的生产装置，资产价值超过12亿元。2019年底完成临江草甘膦及甘氨酸装置等搬迁后，将腾出岸线900多米，退让用地800多亩实施复绿，形成沿江绿化景观带。

生产岸线变生态岸线，兴发集团只是一个缩影。

曾经，长江宜昌段200多公里的岸线上，形成了宜昌第一个产值过千亿元的产业——化工产业，2016年产值占全市工业1/3。这些化工企业大多沿江分布，污染物排放基数大：全市化工污染占工业污染排放的比重超过60%，加重了长江支流及干流总磷污染。

去年，宜昌痛下决心，向化工围江宣战：沿江1公里范围内化工企业3年全部清零。

“拿化工支柱产业开刀，地方财政收入下降、支出增多，不是没有压力，但为了还长江一江清水，必须壮士断腕。”宜昌市委市政府画出路线图、倒排时间表，实施清零攻坚，去年一举关停25家化工企业，今年将再关停5家。

如今在宜昌，腾退岸线、还江于民风生水起。离新材料产业园不远，青青草坪向长江延伸，一个正在建设的江滩公园已具雏形。

公园选址曾是通达港埠码头搅拌中转站和云天商贸煤场原厂区。短短几个月，宜昌市猇亭区清空了这里的2500立方米煤灰，拆除1.6万平方米建筑，水泥地面去硬化，重新回填泥土种树种草。这片曾经的“黑土地”换了新颜，正逐渐恢复翠绿。

水岸同治，修复长江，宜昌不遗余力。全市取缔非法码头151个，拆除生产作业设备500余台，并对沿江企业搬迁及取缔非法码头后腾出来的空地同步实施生态岸线复绿，目前已复绿长江岸线69.5公里。

“共抓大保护，不搞大开发”的理念深入人心，改变无处不在。宜昌是三峡工程所在地，每年有14万艘船舶待闸三峡，过去船舶停靠期间使用柴油发电维持运转，造成空气、水体和噪音污染。宜昌率先启动长江绿色岸电改革，目前境内29个港口码头建成岸电系统，今年底将实现港口岸电全覆盖。“江边装个充电宝，船靠宜昌扫一扫”，成为长江边上一道新的风景线。

如今，江豚现身长江宜昌段追逐嬉戏的新闻不时刷爆朋友圈。长江江豚素有水中大熊猫之誉，被视为长江流域生态环境的晴雨表。伴随着水质改善，长江宜昌段监测到的江豚数量为近年来罕见。客轮沿江而下，记者忍不住远望，期待在更广阔的江面上，有更多“微笑天使”跃出江面。（记者 禹伟良 杨文明 程晨）

《 人民日报 》（ 2018年08月02日 02 版）