【大江奔流——来自长江经济带的报道】重庆：为有源头活水来

央视网消息（新闻联播）：679公里是长江流经重庆的长度，水质关乎着这个城市人们的饮水安全和下游的生态环境。今年以来，重庆全面推行河流生态补偿机制，一场关于水质改善的攻坚战正在展开。

这是重庆璧山区年中生态环保会，让主管环保工作的朱朝阳大发雷霆的是今年1至7月全区15个镇街的水质监测结果，几乎所有的镇街都没有达标。按照规定，各个镇街都会被扣除几十到上百万不等的财政收入。

此次被罚140万、金额最高的丁家街道，首当其冲的污染就是由于餐饮、粪便污水排放不当造成的化学需氧量超标。

经过一系列的排查，丁家街道计划加大对老旧街区污水管网的改造安装、农村面源污染的管控、企业排污的巡查治理。

不仅是丁家街道，治水攻坚战已经在当地成为最紧迫的任务。根据水质监测结果进行年终结算后产生的罚款，也将全部纳入当地的生态环保建设基金当中，应用于城区污水管网、生态修复等方面，形成良性循环。

针对问题，重庆把推进劣V类流域和不达标流域整治，作为污染防治攻坚战的标志性行动，全面落实河长制、湖长制，建立补偿机制；推进黑臭水体和湖库综合治理，着力解决生活污水直排问题，努力实现污水处理设施全覆盖、全收集、全处理。力争年底前，纳入国家考核的42个断面水质实现或优于III类的比例达到88.1%。