中部战区空军地导某营的官兵每天“巡逻”的地方，是没有边界线的天空。

“敌人”会以每秒2000米的速度突然闯入，瞬间造成极具破坏性的打击；这群“天空守护者”要做的，是在第一时间发现、截获并完成精准射击。

他们必须要为迎战瞬息万变的未来战争时刻“备战”；他们更清楚，胜负仅在毫厘之间，背后是力量的对抗，更是科技的角逐。

习主席在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上，明确提出“要全面实施科技兴军战略”，强调要“不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率”。

“很显然，高科技已经成为影响现代战争胜负的决定性因素。” 地导某营所在团政委周诚志说，随着国防和军队改革的深入推进，传统武器系统逐渐被送进历史，新一代武器装备让军队拥有了“高科技兵器”，更迫切需要一支能与之匹配的高学历军事人才队伍。

该营以硕士、博士等高学历人才为主体的雷达战勤班，就是“军事人员现代化”的典型代表。近10年来，这群“超强大脑”，先后参与完成10余项技战术创新革新，排除装备故障130余次，让高学历真正成为实战中“能打仗、打胜仗”的高战力。

超强大脑组队“一号班”

张少平清楚地记得，自己的从军梦是随着神舟五号升空一同腾飞的。那年，他只有16岁，看着神舟五号发射升空的画面，张少平在电视机前激动得握紧了拳头。

从南京航空航天大学毕业后，张少平穿上军装，成为一名空军地空导弹兵。那一年，该营移交了服役多年的某型地空导弹武器系统，他与一流的新列装武器成了“同年兵”。

当时，换装点燃了全营官兵对兵器接装和战斗力倍增的渴望，同时也迎来了一个新的时代考题：如何让人与武器完美合一，将其效力发挥到极致。张少平感受到一种时不我待的紧迫感。这位硕士毕业生放弃了留在机关的机会，一头扎进基层一线，从零基础起步，学兵器、研兵器，练舱内操作、练口令传递，迅速脱颖而出，成为该团此型兵器探测专业的“大管家”。

为了接换新装备，截获军官何锋也被调入该营。“咱们也有了这么先进的装备，就是再加几个夜班也高兴！”在港口接装时，身边一个港口装卸工的话，深深触动了何锋。他清楚自己赶上了一个不平凡的时代，应该尽己所长，有所作为。他利用所有空闲时间钻研新装备，把画满一整面墙、包含几万个元件的电路图，全部印在自己的脑子里。

紧接着，高频助工景晓龙、发射军官刘晓鹏、雷达排长李佳恒相继进入战勤班，如今这个由1名博士、4名硕士组成的“一号战勤班”，是全营名副其实的核心“大脑”。

营长田忠业说，地导部队讲究的是“全营一杆枪”，在这样的作战模式里，这支高学历战勤班就好比是“板机”和“准星”，决定着这杆枪能够打多远，能否打得准。

“打起仗来，这个营只需要6个人。”中部战区空军地导某师参谋部高工石瑞军坦言，高学历的干部少，在部队是一个“老的新课题”，“以前问题不突出，可一换装就看出人才的差距了。这个营的战勤班特别关注人才，下手早，收到了成效。”

事实上，经历了6次人才引进和输出，今天的战勤班终于组成了史上最强战队的阵容。近10年来，这里先后涌现出3名博士、7名硕士，培养了9名干部技师、17名士官人才、26名操作号手，11人成长为专业技术骨干，“创造了多项备受瞩目的战斗纪录”。

“他们有知识、有头脑，更重要的是，赶上了科技兴军的新时代。”石瑞军感慨，这些年轻人有的放弃了百万年薪、有的放弃了便利的都市生活，扎根基层部队，也正是一流的武器装备给了他们目标，“是这个时代推动着他们往前跑。”

科技战力用“算术”计算“战术”

开训就打。

西北某靶场，戈壁滩上黄沙弥漫。

“加高压，全功率！”“搜索指示目标！”“发现混合体！”“截获转手控！”一场实弹抗击演习正在进行。

搜索、发现、指示……舱内气氛凝重，操作口令干脆利落。探测军官张少平紧盯显示屏，迅速将通道目标信息回传给老搭档截获军官何锋。何锋迅速转动手轮，几秒钟后报告目标高度。

“发现混合体！”“注意分离！”“截获再转手控”……目标正在逼近。出击！导弹升空，直刺天际。短暂静默后，靶落的爆裂声响彻云霄。

熟稔操纵兵器的背后，是技术与智力的较量。“红剑”演习是该团接换新装以来第一次整建制拉动执行任务。面对全新的演习规则，官兵心里都没底。如何应对航空兵低空突防？如何抗击反辐射导弹？如何快速机动保存有生力量？任务前，景晓龙等人用了一年时间开发出“三能一体”模拟训练程序软件，通过“理论—仿真—模拟—实装”四步训练法，使得官兵能够在有限的装备使用时间内，快速提高训练效率，荣获空军模拟训练软件系统二等奖。

然而第一个演习日，对手就给他们来了一个下马威。秋高气爽，微风徐徐，雷达显示屏上的空情也是像往常训练时一样波澜不惊。突然，一架“民航班机”在靠近“要地”后瞬间改变航线，发射导弹实施对地攻击。

“坏了，我们被伪装成民航班机的敌人骗了！”他们立即判断出，“敌机”突防的核心目的在于干扰我方雷达，缩短被发现距离，使其不能稳定跟踪甚至难以发现目标，之后使用反辐射导弹进行对地攻击。因此必须熟悉“敌”反辐射导弹的使用条件，掌握我方抗击的安全距离，才能有效杀伤。张少平没日没夜地在最短时间内研究开发出可用于快速计算最远抗击距离的软件，最终成功“击落”多枚反辐射导弹。该团创造了地面防空兵击落“敌机”最多和所占比例最大两项纪录，该营两次成功抗击被导演组收入经典战例库。导演部首长在看过战斗录像后连连夸道：“你们的操作行云流水，配合天衣无缝，是一支能打仗的部队！”

去年的重要演练任务是战勤班成立以来面临的最大挑战，“对截获军官的要求极高，没有执行此类任务的经验。”何锋心里也没底。

此次该营阵地部署劣势很大。不仅如此，在校飞过程中还发现，指示目标相对延迟，发现跟踪目标的时间被压缩。这没有难倒“一号班”的小伙子们，他们在前几次跟飞中注意到，目标轨迹虽然机动频繁、灵活多变，但依然有规律可循。

为了便于给下步优化射击流程提供依据，博士军官刘晓鹏利用图像仿真处理软件将各个时间节点的目标轨迹绘制出来加以研究分析。一次次的跟飞，一次次的自加干扰训练，就是为了能够快速、准确、及时截获目标，并引入栅格理论捕捉目标。最终随着导弹凌空开花，一弹命中！

赫赫战绩是用常人看不到的付出换来的。开发“三能一体”模拟训练平台软件，天线舱技师景晓龙硬是把全团的专业都粗学了一遍；为了制作安全抗击距离软件，张少平向航空兵请教几款现役飞机和空地导弹性能参数；绘制仿真弹道图，刘晓鹏几乎问遍了自己在院校和研究所认识的战友。

发挥自己的特长，挖掘兵器装备的最大作战效能，他们用实力证明了科技就是实实在在的战斗力，用他们自己常说的一句话就是“软件给硬件上刺刀”。

人才是破敌制胜的“铁拳头”

“高学历科技人员的数量与比例是衡量一支队伍战斗力分量的重要指标之一。”中部战区空军地导某师师长管军认为，搭建平台建立高学历的人才队伍，是带领团队制胜的关键。

实践证明，以高学历战勤班为代表的高素质人才队伍在近年来各项任务中都发挥了极其关键的作用，“抓人才就是抓根本、出人才就是出战斗力”。

多次在大项任务中取得重要技术革新的战勤班，被称为全团的“智库核武”。团长魏海忠介绍，几年间，何锋、刘晓鹏、张少平、景晓龙这些高学历高素质“领头雁”，不仅自身技术突飞猛进，还带出了一大批优秀骨干。

副连长岳金宝是连队的老兵，也是刘晓鹏和李佳恒的师傅，俩徒弟进步之快超出他的想象，“感觉能教他们的越来越少，反倒是有些问题要向他们请教。”更让他印象深刻的是这两个徒弟的勤奋和钻研，“晚上不睡觉，借着对讲机的微弱灯光照明学习。”

上等兵朱玮玮高中毕业参军入伍，看着“一号班”的能人们，总觉得自己学历低，“没什么希望”。好几次他下夜岗后发现，何锋和张少平他们还在研究讨论课题，这让他很感动，“我也要再努力一些，说不定有一天也能加入他们呢！”

从前在部队里谈“技”色变，说到高学历干部就摆手的现象如今早已看不到了。为了让高学历人才“进得来、留得住”，该团开创了人才培育多级模式，通过“考核选拔机制、知识更新机制、激励保障机制”为高学历人才规划出成长路径，成为动态人才储备的“活教材”和“助推器”。

教导员韩冬感受到高学历战勤班带来的变化：他们像一面旗帜，全团上下都以他们为目标，练兵备战打仗的氛围异常浓厚；而在战场上和对手较量时，他们又是一把利刃，是破敌制胜的“铁拳头”。

很少有人知道他们的付出。对这些“天空守护者”而言，每天不知疲倦地铆在三尺方舱的方寸屏幕前，盯住的是秒速2000米的目标，守住的是祖国的万里领空。