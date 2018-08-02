央视网消息（新闻联播）：同升一面国旗、缅怀革命先烈、开展国防教育，全国各地举行活动庆祝“八一”建军节，共话军民鱼水情。

今天早晨，在祖国西北的新疆阿拉山口边检站、在最南端的三沙市，驻防官兵们同升一面国旗，庆祝建军91周年。

在南昌“八一”起义纪念馆，各界干部群众举行了“传颂红色家书、传承红色基因”主题活动，一个个经典的革命故事、一封封感人至深的书信，让干部群众深受教育。

在山东威海文登区，干部群众和驻军官兵齐聚全国爱国主义教育基地天福山革命遗址，缅怀革命前辈。

建军节前夕，广西评选出首届“新时代八桂最美国防人”，包括20个先进个人和群体，他们中有“优秀导弹射手”、有战斗机飞行员，还有为烈士寻找亲人的普通人。在山西晋城，首次举办的国防教育兵器展吸引了10万市民参观，很多市民都是第一次近距离参观兵器装备。

军民一家亲、军民鱼水情。“八一”期间，内蒙古多支乌兰牧骑文艺演出小分队深入边防部队，把精彩的文艺演出带给驻防官兵。在江苏金湖县，当地文艺普法宣传队走进军营，为军人们提供法律咨询，并带去了文艺演出。

从今天起，哈尔滨市全面推行现役军人免费乘坐地铁和公交车服务，为军人们送上了节日大礼包。

洁白的婚纱、橄榄绿军装，在南部战区陆军某训练基地、在嘉峪关的古长城下，几十对新人的军营集体婚礼，让浪漫与忠诚交融、誓言与信仰相伴。