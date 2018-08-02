“云雀”逼近：上海应急响应提至三级，崇明等沿海四区发橙警

前脚“安比”刚走，后脚“云雀”又来。今天12时，上海中心气象台发布了全市的台风黄色预警信号。崇明、金山、奉贤、浦东等沿海四区，相继发布台风橙色预警信号。目前，上海防汛防台应急响应行动提升到三级。

受今年第12号台风“云雀”（热带风暴级）影响，预计今天夜里到明天白天，上海陆地最大阵风7级至8级，长江口区和沿江沿海地区阵风9级至10级。

第12号台风“云雀”已逼近上海，这已经是两周内第2个可能对上海造成严重风雨影响或正面登陆的台风。解放日报·上观新闻记者从上海市防汛指挥部获悉，各级防汛部门和有关单位正在全力以赴认真贯彻国家防总和市委、市政府的决策部署，立足最不利情况、着眼最恶劣天气、防范最极端事件，做好最充分准备，争取最好的结果，把影响降到最低，把损失减到最小，全面落实各项防御措施，恪尽职守、严阵以待，坚决确保人民群众生命财产安全，最大限度减少灾害损失。

各级防汛指挥部将根据台风发展态势及影响情况，及时启动防台风应急预案，督促指导本地区、本部门、本单位对危险区域人员分批、分梯次进行转移安置。特别是浦东新区、金山区、奉贤区、崇明区等沿海各区，做好人员转移安置、船只进港避风工作，其他区结合本区实际，开展撤离工作。

强化沿海重点区域的管控，做好危棚简屋、危险化工等重点部位以及老人儿童、施工人员、外来游客、务工人员等重点群体的防台风转移避险工作，突出抓好水产养殖人员、海上作业人员、回港船只人员和邮轮旅客的上岸避险工作。各区防汛指挥部和建设、房管、渔政、旅游等相关主管部门制定周密的人员转移方案，落实紧急避难场所，妥善安置，保证基本生活。上海市防汛指挥部将视情采取全面取消大型户外活动、暂停户外游乐设施使用、停工和闭园闭市等避险措施。

此外，住建部门重点加强建设工地、建筑幕墙、地下空间、燃气设施的隐患排查，特别关注高空坠物问题；房管部门重点加强对动拆迁基地、老旧小区、危棚简屋的安全防范，做好低洼和易积水小区的抢排准备；交通部门重点做好高架匝道、下立交、轨道交通等重要设施部位的积水监测和排涝准备；海事部门重点加强水上交通安全及船只进港避风等监管，与交通部门共同做好客运航线停航、船只引导、强制拖引、水上搜救等应急处置工作；绿化市容部门重点加强行道树修剪加固、进水口垃圾清理和户外广告牌、店招店牌防汛安全管理；旅游部门积极做好景区防汛安全工作，重点是台风影响范围内的迪士尼、城市沙滩、碧海金沙和宝山邮轮码头等大型景点和旅游集散地的安全防范；电力部门及时做好供电线路安全检查和防汛设施用电保障等工作。

今天，市政府办公厅下发紧急通知，要求各区、各部门、各单位严格落实防汛防台责任制，紧急开展防汛防台排查检查，及时发布预警提示信息，全力保障公共服务。

（原题为《刚刚，崇明、金山、奉贤、浦东发布台风橙色预警信号！台风“云雀”或正面登陆上海》）

上海市人民政府办公厅关于切实做好台风“云雀”防御工作的紧急通知

各区人民政府，市政府各委、办、局，各有关单位：

据气象部门预测，今年第12号台风“云雀”最大可能于8月3日早晨到上午在上海沿海登陆，受其影响，2日夜里到3日白天本市将出现明显风雨天气，影响程度将与台风“安比”相当。为切实保障人民群众生命财产安全和城市正常运行，根据市领导指示精神，现就做好台风“云雀”有关防御工作紧急通知如下：

一、高度重视台风“云雀”防御工作。各区、各部门、各单位要继续严格落实防汛防台责任制，借鉴防御台风“安比”的做法，发扬连续作战、不怕疲劳的精神，坚决杜绝麻痹松懈思想，尽可能把困难想得多一些，把问题想得复杂一些，以强烈的责任心和对市民群众高度负责的态度，把各项防御工作做细做实做到位。

二、抓紧落实各项应对措施。各区、各部门、各单位要立即行动起来，在台风来临前，紧急开展防汛防台排查检查，并针对防范“安比”台风存在的薄弱环节，落实有效应对措施。要重点做好沿海地区、一线海塘和工地临房、危棚简屋内人员转移、安置。要重点关注洋山深水港等海上设施的安全保障工作。要加强对防汛设施、地铁站点、下立交、地下空间、易积水路段、高空构筑物、玻璃幕墙、广告牌、行道树、高架绿化、农业设施等风险隐患排查。要做好户外作业、大型活动、露天游乐设施运行的安全风险评估，必要时坚决停止、关闭。同时，要加强台风期间生产安全、交通安全和旅游安全等管理工作，确保不发生安全事故。

三、强化应对工作的协调联动。各区、各部门、各单位要按照防汛防台总体部署，分工负责、通力合作，跨前一步、主动对接，切实形成防御台风工作合力。气象、海洋、水文等部门要加强预测预报，及时发布预警提示信息。供水、供电、供气、通信等部门要及时抢修事故，全力保障公共服务。民航、铁路、公路、航运等部门要按照预案要求，合理安排运力，妥善做好滞留人员安置和疏导。同时，要加强宣传引导，及时启动社会动员机制，共同维护城市正常运行秩序。

四、加强应急值守。各区、各部门、各单位要继续严格执行防汛防台应急响应和值班制度。各级领导干部要根据防汛防台应急预案，迅速进岗到位，靠前指挥、加强督查，确保各项防御措施落实到位，确保各类突发事件和险情得到及时有效处置。

上海市人民政府办公厅

2018年8月2日