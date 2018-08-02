曹学楷：黄麻起义领导人

来源：光明网-《光明日报》

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社武汉8月1日电（记者徐海波、伍欣）距离湖北红安县城25公里的鄂豫皖苏区中心烈士陵园，周边群山起伏，青松叠翠。陵园的烈士墓区庄严肃穆，环境优美。曹学楷烈士墓就安放在这里。

曹学楷像 新华社发

曹学楷烈士的外孙女方建荣每年清明和春节都会来到这里，到外公的墓前扫墓。她说，共产党人的初心就是为人民谋幸福，革命烈士为革命抛头颅、洒热血，无私奉献的精神值得每一位共产党员学习。

曹学楷是黄麻起义领导人，鄂豫边红军和苏区创建人。1898年生，湖北黄安（今红安）人。1918年考入武昌中华大学附属中学学习，1923年入武汉中学学习，参加过爱国学生运动。1925年冬加入中国共产主义青年团，次年转入中国共产党。

1926年8月，曹学楷回到家乡，组织和发动群众，建立中共基层组织和农民协会，任中共七里坪区委书记，是黄安县农民协会主要负责人，领导农民义勇军和自卫军，与土豪劣绅做斗争。1927年11月，参与领导黄麻起义，任起义胜利后成立的黄安县农民政府主席。他在就职演说中宣布：“现在是劳农的世界，无产阶级的世界了。”起义受挫后，他随工农革命军鄂东军余部转移到黄陂县木兰山一带开展游击战争。

1928年初，鄂东军改编为中国工农革命军第7军，曹学楷任军委委员。1928年5月起，参与领导开辟柴山保苏区。他主要负责地方工作，动员群众实行土地革命，支援前方作战。他从实际情况出发，提出了一系列符合当地情况的政策和策略。如对敌斗争中，除首恶者必办外，对民愤不大的上层人物采取中立政策，尽量缩小打击面；对中小地主暂实行减租减息，不急于分配土地；充分利用当地红枪会、土著武装和军阀部队的矛盾，对其进行分化、瓦解和争取工作。按照这些政策和策略，他带领干部深入群众，广泛开展宣传发动工作，取得了显著效果，对建立以柴山保为中心的鄂豫边苏区起了重要作用。

1928年7月后，曹学楷历任中国工农红军第11军31师参谋长、中共鄂东（后为鄂东北）特委委员、鄂豫边革命委员会主席、鄂豫边红军总预备队政治委员、中共第1军前敌委员会委员、第4军11师政治部主任、第13师政治委员等职，率部参加了鄂豫皖苏区第一、第二次反“围剿”。

1931年10月，在“肃反”中曹学楷被错杀于河南省光山县白雀园。1945年，中共七大追认他为革命烈士。

曹学楷从不计较个人得失，以对党和革命事业的无限忠诚，任劳任怨，辛勤工作，直至生命的最后一刻，党和人民永远铭记这位为创建鄂豫边红军和苏区立下不朽功勋的忠诚战士。

《光明日报》（ 2018年08月02日 04版）