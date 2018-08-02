沙场阅兵一年间，习近平强调最多的是什么？

央视新闻

2017年7月30日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在朱日和检阅部队并发表重要讲话。习近平在讲话中要求全军将士要坚定不移坚持战斗力这个唯一根本标准，聚焦备战打仗，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅。他同时也坚信，我们的英雄军队有信心、有能力打败一切来犯之敌！

△习近平在朱日和检阅部队并发表重要讲话

沙场阅兵，铁流滚滚，气势磅礴，威武雄壮。一年来，习近平高度重视军事训练，念兹在兹的就是练兵备战，对实战化军事训练作出一系列重要指示，要求一切工作都必须向能打仗、打胜仗聚焦。

大抓实战化军事训练

---2017年10月18日 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告时强调：军队是要准备打仗的，一切工作都必须坚持战斗力标准，向能打仗、打胜仗聚焦。

---2017年11月3日 习近平在十九大结束不久即视察军委联合作战指挥中心，他强调：全军要强化忧患意识、危机意识、打仗意识，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用劲，尽快把备战打仗能力搞上去。要密切关注国家安全形势变化，扎实做好各方向各领域军事斗争准备，做到一旦有事能快速应对，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

---2018年3月12日 习近平在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要坚持用改革的思路和办法解决练兵备战工作中存在的突出问题，大抓实战化军事训练，加快提高我军战斗力。

---2018年5月16日 习近平视察军事科学院时强调，要紧紧扭住战争和作战问题推进军事理论创新，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系，不断开辟当代中国马克思主义军事理论发展新境界。

---2018年6月11日 习近平视察北部战区海军时强调，要正确把握国家安全形势变化，抓紧推进军事斗争准备，做好作战筹划、力量手段建设、指挥体系建设等方面工作。

安不可以忘危，治不可以忘乱。习近平曾明确表示，当前，我国正处在由大向强发展的关键阶段，前景十分光明，挑战也十分严峻，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。军事斗争是进行伟大斗争的重要方面，打赢能力是维护国家安全的战略能力。军队，必须能打仗、打胜仗。

对军队高级干部提要求

要提高打仗能力，高级干部必须带头。一年来，习近平在多个场合对军队高级干部提要求，要求他们从自身做起，以上率下，带头练兵打仗。

2017年10月26日，十九大刚闭幕不久，习近平出席军队领导干部会议并发表重要讲话时对军队高级干部提出六个必须：必须对党忠诚、听党指挥，必须善谋打仗、能打胜仗，必须锐意改革、勇于创新，必须科学统筹、科学管理，必须厉行法治、从严治军，必须作风过硬、作出表率。他指出，我军高级干部是强军事业的中坚力量，身上千钧重担，身后千军万马，要以饱满的精神状态和奋斗姿态为党工作，忠实履行好职责。

2017年11月3日，习近平视察军委联合作战指挥中心时强调，全军各级领导干部特别是高级干部要做备战打仗带头人。要树立正确的事业观、权力观、地位观，树牢备战打仗意识，带头在重大军事斗争实践和军事演训活动中磨砺自己，把打仗本领搞过硬。

2018年1月3日，习近平在向全军发布训令时明确要求，坚持领导带头、以上率下，坚持实战实训、联战联训，坚持按纲施训、从严治训。

为贯彻落实习近平主席练兵备战指示要求，6月12日开始，被网友称为“考军长”的测试拉开帷幕。由5个战区陆军司令员授课答疑，13个集团军军长接受考核，目的就是要在陆军部队立起“练兵先练官、强军先强将”“抓自身、带部队”鲜明导向。

△陆军战役首长机关集训

对基层官兵生活很关心

习近平一直很关心官兵生活。今年两会期间，习近平在参加解放军和武警部队代表团全体会议时，有代表称，习主席作出组建退役军人管理保障机构的重大决策，是从根本上解决退役军人问题的大思路、大手笔，具有里程碑意义。对此，习近平动情地说，谁是最可爱的人，不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇，这是最基本的，这个要保障。

今年的国家机构改革有一项内容就是组建退役军人事务部，目的是为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。今年8月1日，根据退役军人事务部与财政部发出的通知，将再次提高部分退役军人和其他优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。至2018年，我国已有861万优抚对象纳入保障范围。

除了保障军人合法权益，每次到军队视察，习近平都很关心基层官兵。2018年1月3日视察中部战区陆军某师时，习近平对新入伍战士十分牵挂。训练场上，2连新战士正在进行侦察格斗技能训练，习近平同他们亲切交流，详细询问有关情况。

4月12日，在南海阅兵结束后，习近平来到水兵餐厅，同水兵共进午餐，关切询问大家的学习、训练、生活情况。检阅舰停靠码头后，习近平在前甲板接见官兵，同大家亲切握手，合影留念。

△习近平和官兵合影

6月11日在视察北部战区海军时，习近平走到潜艇艇员中间，关切询问官兵的工作生活情况。在综合模拟楼察看潜艇部队训练情况后，模拟训练设施怎么样？能不能满足需要？有没有实际困难？习近平边走边看，问得很仔细。习近平叮嘱有关方面加强训练条件建设，为部队训练提供有力支撑。

关心基层官兵，从严要求高级干部，聚焦实战化练兵备战，一年来，人民军队在习近平强军思想引领下，正朝着锻造精兵劲旅、扎实提高打赢能力的目标阔步前行。

更多新闻

监制/杨继红 唐怡 主编/李浙 王兴栋

编辑/文雅

©央视新闻