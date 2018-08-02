形成保护和尊崇英烈的清朗网络空间

来源：人民网－人民日报

英雄烈士保护法施行三个月来，整治侮辱英烈网络乱象成果初显——

7月，三名男子在网上对抗洪抢险牺牲的宁夏银川辅警王永良发表侮辱言论，银川市公安局立即展开调查，三人陆续归案；6月，抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中涉嫌侮辱烈士邱少云，被北京市网信办、市工商局依法联合约谈查处；5月，网民蒋某在新浪微博发布侮辱英烈黄继光的言论，被当地警方拘留……

5月1日，《中华人民共和国英雄烈士保护法》正式施行，对歪曲历史恶搞英雄的网络公害亮起红灯、划出红线。

三个月来，从司法机关、政府部门到互联网平台、社会组织积极依法履责，全面清理网上涉亵渎、污蔑英烈的违法违规信息，整治成果初显，进一步推动形成保护和尊崇英烈的清朗网络空间。

整治“恶搞视频”

今年5月，今日头条平台上发布的一段 “暴走漫画”短视频引发众怒。除了戏谑董存瑞烈士，还恶意篡改叶挺烈士的《囚歌》，视频主题虽是批评广告商植入现象泛滥，但呈现效果不堪入目，网友纷纷谴责。

随后，今日头条、优酷、腾讯视频等平台迅速下架相关视频，并封禁涉事账号；文化和旅游部也要求依法立案查处。

“近年，一批互联网内容平台凭借技术的发展与产品模式的创新快速崛起，内容创作门槛降低，但对内容的管理却没及时跟上。”中国社会科学院新闻与传播研究所助理研究员王颖认为，某种程度上，不少内容平台已承担起传播职责，但其媒介素养的先天缺失和流量变现的现实焦虑，使其在正确价值观传递和社会责任担当上容易走偏。

腾讯旗下“QQ兴趣部落”、微信公众号等平台也被曝存在侮辱烈士刘胡兰、董存瑞、黄继光的帖子和段子，平台方已经做出处理。

网络不是法外之地，法律已明确划出硬杠杠。《中华人民共和国英雄烈士保护法》明确要求，网络运营者发现其用户发布以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施。该法律实施三个月以来，让多家互联网内容平台担起责任，促其清理整顿。

腾讯安全团队通过平台自查及用户举报的方式，在腾讯各产品平台上累计删除和下架7300余个问题视频；快手科技细化涉英烈内容的审核规则，配合人工智能技术，英烈保护法甫一施行，即清理涉英烈用户名26662个；天涯社区对各历史时期、各门类英雄人物设定关键词，采用机器加人工巡查清理，并依靠社区执法部加大监管，对违法违规信息发布者按社区规则严肃惩处。

日前，中国记协新闻道德委员会召开专题评议会，探讨亵渎英烈乱象的治理之策。专家们指出，历史虚无主义和不当利益驱动，是歪曲丑化亵渎英烈问题的主因。要推动全社会增强法治观念、强化法律意识，旗帜鲜明捍卫英烈，不给历史虚无主义等错误观点言论提供传播渠道。

剑指“娱乐至死”

依法把英烈保护落到实处，才能更好推动全社会形成尊崇英雄之风。面对五花八门的“造谣生事”、大行其道的“娱乐至死”，有关部门挥出治理重拳。

历史经典作品，却被变着法儿玩弄。去年以来，中学元旦晚会、酒店新春联欢会、某大学实验室新年晚会等场合，抗战经典歌曲《黄河大合唱》被表演者篡改歌词，台下哄笑不断。这些视频在网上大肆传播，引起不良效仿。之后，监管部门将制作恶搞视频的有关企业及人员列入文化市场黑名单，实施文化市场禁入的信用惩戒。

“对为社会安全与发展做出突出贡献和重大牺牲的人物，进行恶意调侃和攻击的行为，严重影响社会公序良俗，滥用了互联网赋予的表达权。”中国人民大学新闻学院教授宋建武表示，除了博眼球、博出位以谋取私利，还有两种危害需要警惕：一是存在反社会动机，通过诋毁正能量、恶搞历史来达到目的；另一种则是错误地把恶搞看作个性化、创作化的艺术表现。

天涯社区总编辑胡彬认为，网络新生代在高度娱乐化、游戏化的环境中长大，或多或少接触过将历史改得面目全非的游戏、视频等产品，对调侃英雄、亵渎先烈等缺乏应有的警惕性。各类媒体平台要坚决抵制随心所欲的改编，让每个公民对英烈常怀敬畏之心。

多方携手发力

今年5月，江苏省淮安市清江浦区某高层住宅发生火灾，一名消防战士在解救被困群众时不幸牺牲，被公安部批准为烈士。令人发指的是，烈士尸骨未寒，淮安经济开发区市民曾某却在微信群散布不实言论，对其进行污蔑，造成恶劣社会影响。经江苏省检察院批准，淮安市检察院决定对曾某提起民事公益诉讼。

自英烈保护法施行以来，最高人民法院、最高人民检察院相继下发通知，要求依法惩处侵害英烈权益、亵渎英烈形象等违法行为。江苏、山东、湖南、四川、宁夏等多地检察机关针对诋毁英雄现象，依法启动了公益诉讼程序。

捍卫英烈尊严、传承英烈精神，任重道远。目前，相关政府部门强化监管职责，全面清理网上涉亵渎、污蔑英烈的违法违规信息。

据了解，文化和旅游部部署查处丑化恶搞英雄烈士等违法违规经营行为，各主要互联网文化单位共下线涉嫌违规视频6万余条，清理有关信息1.7万余条，处置违规账号8030个。

河北省网信办将在全省范围内开展为期半个月的“河北英雄烈士网络不良信息专项整治行动”；并要求省内各网站不得出现以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉等有害信息。

“不仅要在法律层面做出规制，确保严格执法，还要充分调动社会多元主体参与，司法、教育、媒体、网民等社会各方都应一起维护英雄烈士的荣誉和尊严。”中国记协新闻道德委员会委员们表示，特别要进一步依法加强对自媒体平台的管理，加强对媒体从业人员的教育培训。

在人民在线副总编辑刘鹏飞看来，互联网平台已成为亿万网民获取信息的重要途径，必须肩负起平台管理的社会责任，健全内容审核管理制度规范，搭建网民参与、投诉举报的畅通平台与机制，共同营造清朗的网络空间。

此外，宋建武还建议完善相关法律制度，提高对英烈保护的科学性、规范性和可操作性。（网站首页图：晨报资料图片）

《 人民日报 》（ 2018年08月02日 14 版）