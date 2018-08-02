爱国，奋斗，建功立业！习近平@知识分子

来源： 新华网

【编前语】日前，中央组织部、中央宣传部印发通知，对在广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动作出部署，可见“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”这十六个字对知识分子来说十分重要，新华社《学习进行时》为您梳理习近平总书记对全体知识分子说了哪些关于爱国奋斗、建功立业的知心话。

爱国——天下为公、担当道义

天下为公、担当道义，是广大知识分子应有的情怀。我国知识分子历来有浓厚的家国情怀，有强烈的社会责任感。“修身齐家治国平天下”，“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这些思想为一代又一代知识分子所尊崇。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话中强调

广大知识分子要坚持国家至上、民族至上、人民至上，始终胸怀大局、心有大我。要坚守正道、追求真理，立足我国国情，放眼观察世界，不妄自菲薄，不人云亦云。要实事求是、客观公允，重实情、看本质、建真言，多为推进党和人民事业发展献计出力。任何时候任何情况下，都不能做有损国家民族尊严、有损知识分子良知的事。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话中强调

我国广大知识分子是社会的精英、国家的栋梁、人民的骄傲，也是国家的宝贵财富。我国知识分子历来有浓厚的家国情怀，有强烈的社会责任感，重道义、勇担当。一代又一代知识分子为我国革命、建设、改革事业贡献智慧和力量，有的甚至献出宝贵生命，留下了可歌可泣的事迹。

——2017年3月4日，习近平在看望参加政协会议的民进农工党九三学社委员时强调

希望我国广大知识分子自觉做践行社会主义核心价值观的模范，坚持国家至上、民族至上、人民至上，始终胸怀大局、心有大我，始终坚守正道、追求真理，从自我做起、从现在做起、从日常生活做起，身体力行带动全社会遵循社会主义核心价值观。

——2017年3月4日，习近平在看望参加政协会议的民进农工党九三学社委员时强调

奋斗——勇立潮头、引领创新

一个知识分子，不论在哪个行业、从事什么职业，也不论学历、职称、地位有多高，唯有秉持求真务实精神，才能探究更多未知，才能获得更多真理，也才能为社会作出更大贡献。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话中强调

广大知识分子要增强创新意识，敢于走前人没有走过的路，敢于抢占国内国际创新制高点。要把握创新特点，遵循创新规律，既奇思妙想、“无中生有”，努力追求原始创新，又兼收并蓄、博采众长，善于进行集成创新和引进消化吸收再创新；既甘于“十年磨一剑”，开展战略性创新攻关，又对接现实需求，及时开展应急性创新攻关；既尊重个人创造，发挥尖兵作用，又注重集体攻关，发挥合作优势。要坚持面向经济社会发展主战场、面向人民群众新需求，让创新成果更多更快造福社会、造福人民。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话中强调

希望我国广大知识分子积极投身创新发展实践，想国家之所想、急国家之所急，紧紧围绕经济竞争力的核心关键、社会发展的瓶颈制约、国家安全的重大挑战，不断增加知识积累，不断强化创新意识，不断提升创新能力，不断攀登创新高峰。

——2017年3月4日，习近平在看望参加政协会议的民进农工党九三学社委员时强调

建功立业——服务社会、报效人民

在我们党领导革命、建设、改革90多年的历程中，广大知识分子为党和人民建立了彪炳史册的功勋。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话中强调

全面建成小康社会，我国广大知识分子能够提供十分重要的人才支撑、智力支撑、创新支撑。希望我国广大知识分子充分发挥自身优势，勇于担当、敢于创新，服务社会、报效人民，努力作出新的更突出的贡献。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话中强调

伟大的事业，决定了我们更加需要知识和知识分子，更加需要知识分子为国家富强、民族振兴、人民幸福多作贡献。我国广大知识分子要以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，主动担当，积极作为，刻苦钻研，勤奋工作，为全面建成小康社会、建设世界科技强国作出更大贡献。

——2017年3月4日，习近平在看望参加政协会议的民进农工党九三学社委员时强调

加强党外知识分子工作，做好新的社会阶层人士工作，发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中强调

（编辑：张琦）

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