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新华社长沙8月2日电 题：登岳阳楼，又见“浩浩汤汤”

新华社记者周楠 白田田

岳阳楼，巍峨伫立、飞檐高啄；登高望远，烟波浩渺、碧草连天。

夏日里，游客们不顾酷暑，竞相登楼，拿出手机、相机记录着壮美景色。

这一刻，这一场景，令在岳阳楼畔长大、如今又在岳阳楼景区管委会工作的伏婧倍感自豪。她情不自禁地背诵起《岳阳楼记》：衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千……

“早些年可看不到这样的‘巴陵胜状’，从岳阳楼上看去，水面上停了大批的砂船，看不到浩浩汤汤，更看不到一碧万顷。”伏婧回忆说。

的确如此，记者曾经来这里采访，离岳阳楼不远的水面，是长江边上著名的水上砂石交易市场，从事砂石生意的船舶达１０００多艘，每年从这里中转外销的砂石在６０００万吨以上。据岳阳市地方海事局港口运输科科长周国新回忆：“加上其他运输矿石、煤炭的船只，这片水域的船舶日均流量接近千艘次，高峰期要超过千艘次。”

周国新感慨，当时这一水域“砂船密布，吊臂林立，杂乱无章，哪还有什么浩浩汤汤、心旷神怡，只感觉心里堵得慌！”

同样受到影响的还有“岸芷汀兰，郁郁青青”。由于洞庭湖砂石资源丰富优质，湖南境内的长江岸线、洞庭湖区砂石码头和堆场密集分布，破坏了岸线环境，湿地被侵占，植被被砂石覆盖。

这些问题在近年来得到了更多重视。为确保通航安全，整治水上环境，配合杭瑞高速洞庭湖大桥等重大工程建设，在湖北省、交通部长江航务管理局等多方支持下，湖南省和岳阳市从２０１３年开始启动水上砂石交易市场搬迁改造，于2015年12月正式迁移到湖北省监利县的长江干流仙峰水域。

仙峰水域距离岳阳楼约８公里，在地方政府的引导和督促下，新的水上砂石交易市场实行公司化、规范化管理，船舶不再无序停放、拥挤扎堆。交易市场负责人说，过去市场无序，管理不善，破坏了环境，导致水面“一边绿一边黄”，现在新市场管理科学规范，严控流量，防止污染。

经过一段时间的整治，“春来江水绿如蓝”再现，江豚不时跃出水面。

不过，要重现《岳阳楼记》里的美景，还任重道远。自2016年1月推动长江经济带发展座谈会后，湖南省进一步加大了对长江和洞庭湖生态环境的治理力度。同年，岳阳在全市范围内全面展开涉砂专项整治行动，并于２０１７年８月开始在洞庭湖全面停止采砂，全市所有１２４艘采砂船在指定水域实行集中停靠，停止了采砂作业。

采砂全面禁止后，岳阳市先后开展了２０多次大规模行动，查处国家公职人员参与涉砂经营，严厉打击各类违法采砂，扫除背后的黑恶势力，仅２０１７年就抓获盗采船只１４３艘，切割２７艘盗采船采砂机具，治安拘留３６人，刑事拘留５７人，依法逮捕４１人，判处有期徒刑８人。“通过一系列行动，我们向违法违规者释放出‘只要盗采就倾家荡产’的信号，目前已初步遏制了盗采的势头。”岳阳市水务局采砂管理处主任曹伟东告诉记者。

据介绍，湖南境内长江沿线３９个非法砂石码头、洞庭湖区１１６个非法砂石码头堆场已在近两年被陆续全部关停。过去，这些码头堆场上砂山林立，搅拌机轰鸣，卡车穿梭，对生态环境造成很大的破坏。如今，关停整治后进行了复绿，码头变身湿地，黑麦草青翠欲滴，芦苇成片，水鸟翔集。

水在变清，景也开阔了，伏婧对未来充满期待：“让《岳阳楼记》里的景象重新回来，是老百姓多年来的心愿。”

“共抓大保护，不搞大开发。”东洞庭湖国家级自然保护区管理局副局长高大立说，“《岳阳楼记》讲述了‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’‘不以物喜，不以己悲’，我们要拥有这种精神，在长江生态保护中，才能更好地顶住压力，面对更大的挑战。”（网站首页图：新华社资料图片）