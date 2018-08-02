【我和军队的不解之缘】致敬最可爱的人！建军节“表白帖”爆红网络

来源：央视网

他们是母亲眼中远去的背影，他们是妻子舍不得挂掉的电话，他们是孩子不敢靠近的陌生人，他们是亲友的牵挂与骄傲，他们的面前是战争、危险，他们的身后是和平、欢笑，让我们致敬最可爱的人。

一首庆祝建军91周年的歌曲《微笑着胜利》，唱出了人民军队从无到有，从弱到强，从胜利走向胜利的基因密码。这是人民军队的赞歌，也是子弟兵写给祖国的情歌。

一篇《今天，致敬“最可爱的人”！》的文章刷爆朋友圈，带我们重温了那些感动的瞬间。

（1）西藏边境最危险的一段边防线上，34岁的边防战士杨祥国，47次与死神擦肩而过，身上留下了21处伤疤。

（2）30年，14名官兵牺牲在巡逻途中，恶劣的自然环境中，他们前赴后继用双脚丈量国土。峡谷密林间，小小连队里，每个人都熟记一句话： “决不把领土守小了，决不把主权守丢了。”

（3）花一般的年纪，他们选择了航天、选择了奉献。在平均27岁的年纪，他们就长眠于东风革命烈士陵园。火箭腾空的熊熊烈焰中、有他们青春的光芒；遨游太空的卫星上，同样搭载着他们的理想。

（4）一双抗洪战士的双脚，刺痛我们柔软的心！2016年7月，安徽皖河决堤，多地告急！在及腰的洪水里连续浸泡19个小时后，90后战士焦磊的双脚，早已失去肉色，没有了知觉。

（5）2017年8月，九寨沟发生地震，乱石飞泻处，众人逃离时，武警战士张国全却逆行冲向塌方地段。

（6）2015年，也门战乱。数百名中国公民急需撤离。在战火摧残的也门亚丁港，小女孩牵着海军的手，轻松得像是去参加春游。有中国军人的地方，就有心安！

（7）2016年，“莫兰蒂”台风后，官兵徒步深入灾区，在半米深的泥石流和乱石堆中，抬着受伤人员与死神赛跑。一路八小时，战士们饿着肚子，把仅有的一瓶矿泉水留给了受伤群众。有中国军人的地方，就有依靠。

（8）2017年冬天，休假返回部队的海军战士马骏东，在途中目睹一起车祸。为了尽快救出车内受伤群众，他用石头将天窗玻璃砸出洞后，徒手将玻璃撕了下来救出两名伤者。不管军装是否在身，军人本色不变！有中国军人的地方，就有希望。

（9）十年前，强天林被解放军从汶川地震的废墟中救出。那一刻，他记住了军绿迷彩，并立下志向：有朝一日也要身着戎装。十年后，他终于如愿成为了一名军人。最好的报答就是：“长大后，我就成了你。”

网友纷纷留言，为中国军人送上节日祝福。

网友快乐健康每一天说，“生日快乐、中国人民解放军，致敬，最可爱的人”

网友若尘说，“节日快乐，岁月静好，是因为有军人为我们负重。”

网友大红鹰说，“你们辛苦了。有你们，国家才会强大，人民才会幸福，梦想才会实现！”

网友飞燕红妆说，“一句谢谢太轻，不足以回报你们奉献给祖国的青春和热血，但是还是要谢谢最可爱的人们，你们辛苦了。”