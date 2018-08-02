沪部署台风“云雀”防御工作，全力确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行！

市防汛指挥部扩大会议今天（2日）上午召开，市委副书记、市长应勇强调，防御台风“云雀”进入关键时刻，各区、各单位要高度重视、全力以赴，坚决克服麻痹思想，密切关注台风走势，牢牢立足“不死人、少伤人、少损失”的目标，进一步加强组织领导，严格落实责任预案，提前预置队伍力量，深化社会动员，扎实做好各项防御准备工作，全力避免人员伤亡，最大程度减小灾害损失，坚决夺取防御台风“云雀”的全面胜利，全力确保人民群众生命财产安全和城市运行安全。
市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮出席浦东分会场会议。市防汛指挥部总指挥、副市长时光辉主持主会场会议。上海警备区副司令员王文立、武警上海市总队政委徐国岩出席。
会议传达了李强书记对做好台风“云雀”防御工作的要求和国家防总的部署安排。市气象局分析了“云雀”路径走势和对本市影响情况。市防汛指挥部部署了防御台风各项工作。浦东新区、金山区、奉贤区、崇明区和市住建委、市交通委、市绿化市容局、市海事局、市电力公司分别汇报了防御工作情况。
应勇指出，近期台风“安比”和“云雀”相继来袭，本市防台形势严峻。要清醒地看到，“云雀”可能在工作日正面登陆上海，整体影响超过“安比”，本市防台防汛、城市运行、社会动员等工作都面临严峻考验，绝不能掉以轻心、绝不可麻痹大意。
各区、各单位负责人要高度重视、靠前指挥，压实责任。要按照台风“云雀”防御工作的总要求、总目标，加强组织领导，层层夯实责任。
各区特别是沿海区要始终保持战备状态，全力以赴做好各项防御工作。防汛责任人要亲自动员、亲自部署、深入一线、靠前指挥。要加大对台风防御工作的督导和检查力度。
要加强监测预报，深化社会动员。气象、防汛等相关部门要加强会商分析，严密监视“云雀”动向，提高预测预报准确性，延长预见期，为防汛防台指挥调度、抢险救灾和社会动员提供可靠信息。
要利用各种形式、各种平台、各种途径，向社会公众通报台风动向，滚动发布风情、雨情、水情及避险防灾等预警信息，提醒有关部门和广大群众做好安全防范工作。
要针对中心城区风力影响可能较大的情况，强化防范高空坠物风险。隧道和轨交要严防进水。要格外关注并强化在建工程重点部位、重点区域的查险排险，落实应急抢险措施，确保安全度汛。要坚持以人为本，及时组织转移避险。要按照预警预案要求，不留死角，扎实做好船只回港避风和危险区域人员转移避险等工作，并妥善安置转移群众生活，落实好独居老人等重点人群的安置帮扶措施。要针对暑期特点，落实好幼托、暑托班等机构安全防范举措。
市防汛指挥部各成员单位要加强指导，密切配合，通力合作。各区要强化军民联防联动。台风过后，要着力恢复城市正常运行秩序，做好供应保障。
编辑：顾依依