沪部署台风“云雀”防御工作，全力确保人民群众生命财产安全和城市平稳有序运行！

应勇指出，近期台风“安比”和“云雀”相继来袭，本市防台形势严峻。要清醒地看到，“云雀”可能在工作日正面登陆上海，整体影响超过“安比”，本市防台防汛、城市运行、社会动员等工作都面临严峻考验，绝不能掉以轻心、绝不可麻痹大意。

各区、各单位负责人要高度重视、靠前指挥，压实责任。要按照台风“云雀”防御工作的总要求、总目标，加强组织领导，层层夯实责任。

各区特别是沿海区要始终保持战备状态，全力以赴做好各项防御工作。防汛责任人要亲自动员、亲自部署、深入一线、靠前指挥。要加大对台风防御工作的督导和检查力度。

要加强监测预报，深化社会动员。气象、防汛等相关部门要加强会商分析，严密监视“云雀”动向，提高预测预报准确性，延长预见期，为防汛防台指挥调度、抢险救灾和社会动员提供可靠信息。

要利用各种形式、各种平台、各种途径，向社会公众通报台风动向，滚动发布风情、雨情、水情及避险防灾等预警信息，提醒有关部门和广大群众做好安全防范工作。