消费升级促中国经济高质量发展

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记近日强调，下半年，我们要坚持稳中求进工作总基调，在保持经济社会大局稳定的基础上，在改革开放和结构调整等方面积极进取，加强统筹协调，形成政策合力，扎实细致工作，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，做好民生保障和社会稳定工作，统筹做好经济社会发展工作，保持经济平稳健康发展。如今，进入2018年下半年的中国经济，将如何稳字当头，在高质量发展上有所作为呢？新闻联播从今天起推出《中国经济稳中前行》，今天我们首先关注消费升级促中国经济高质量发展。

这个暑假，山东省会大剧院的演出场场爆满，越来越多的市民不仅热衷于观看演出，甚至对剧院的芭蕾舞等艺术培训产生了巨大的兴趣。

文化消费的火爆，只是我国服务消费迅猛发展的一个缩影。绿色消费、旅游消费、健康消费、养老消费，一系列新兴消费的发展不断为消费升级打开新的空间。今年上半年，最终消费对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，消费成为经济增长的主要拉动力。

居民消费升级提速的同时，多项促进消费升级的利好政策持续出台。对节能汽车减半征收车船税，对新能源车船免征车船税；7月起，我国1449个税目的日用消费品进口关税大幅调降，汽车整车进口及零部件进口关税调降。在浙江宁波梅山口岸，平行进口汽车数量大增，日均进口490辆，比关税下调前增加超过23倍。

为了进一步释放居民消费潜力，7月初，中央全面深化改革委员会审议通过了关于完善促进消费体制机制的若干意见和三年实施方案。要求顺应居民消费新趋势，从供需两端发力，提升居民消费能力，切实增强消费对经济发展的基础性作用。

国家发改委今天就完善促进消费体制机制召开专题发布会，表示未来三年，要围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向，努力形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。促进实物消费不断提档升级。在确保市场主体提供安全放心的吃穿用消费品的同时，积极拓展信息消费新产品、新业态、新模式。推进服务消费持续提质扩容。

发改委表示，下一步还将积极培育网络消费、定制消费、体验消费、智能消费、时尚消费等消费新热点，同时要加快农村吃穿用住行等一般消费的提质扩容，推动电子商务向广大农村地区进一步延伸和覆盖。

国家统计局中国经济景气监测中心发布的调查显示，中国消费者信心指数连续三个季度处于较乐观区间。世界银行发布的《中国经济简报》指出，中国经济仍保持强韧发展态势。消费继续对中国经济增长发挥重要作用。