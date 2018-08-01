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新华社北京8月2日电 题：下半年物价有望保持温和区间运行——国家发改委有关负责人回应消费热点问题

安蓓、张弛

消费是我国经济平稳运行的“压舱石”。下半年消费增速会继续放缓吗？物价走势如何？社会领域消费发展潜力怎样？2日召开的新闻发布会上，国家发展改革委有关负责人针对消费领域热点问题作出回应。

下半年物价平稳运行具备坚实基础

今年上半年我国物价运行总体平稳，上下游价格走势趋向协调，重要商品和服务市场供应充裕，价格运行在合理区间。

“这与宏观经济稳中向好的态势相适应，反映出供给侧结构性改革成效不断巩固，生产端和需求端变化趋于平稳，市场供求关系持续改善，新的动态平衡正在形成。”国家发改委价格司司长岳修虎说。

针对当前的新情况、新变化，岳修虎认为，下半年物价有望继续保持在温和区间运行。

一是从宏观层面看，我国经济有望延续稳中向好态势，金融环境总体稳定，产业结构、消费结构升级步伐加快，新动能不断增强，这些因素决定了总供需将保持基本平衡，物价平稳运行有坚实基础。

二是从商品层面看，我国工农业生产稳定，重要民生商品、工业品供给充裕，粮食稳产丰产，生猪产能处在高位，大豆等油料作物种植面积有所扩大；工业消费品产能充裕，市场竞争度高；服务业发展速度快，今年以来价格涨势趋于平稳。

三是从调控能力看，改革开放40年来，我国在宏观调控方面积累了丰富经验，粮食、食用植物油等重要民生商品以及能源、金属等基础原材料的储备调节制度不断完善，完全有能力应对外部环境变化带来的影响。

他强调，下半年将做好四方面工作：一是加强市场价格监测预警，及时发现苗头性、倾向性和潜在性问题；二是加强市场调节调控，确保重点商品供应和价格稳定；三是加强市场价格监管，配合有关部门依法严厉打击价格违法行为，维护市场正常秩序；四是认真执行好物价补贴联动机制，有效保障困难群众基本生活。

居民消费仍将保持平稳增长

今年上半年，我国社会消费品零售总额同比增长9.4%，其中二季度增长9.0%，增速比一季度回落0.8个百分点。

国家发改委综合司巡视员刘宇南说，社会消费品零售总额主要统计的是居民实物消费，并不能完全反映服务消费的情况。“综合服务消费和实物消费，我国消费仍然保持比较合理的增长速度。”

刘宇南说，上半年我国旅游、文化、体育、养老、家政等服务消费占居民消费支出的比重超过40%，支撑起消费的“半壁江山”；消费市场供给充裕，供求保持基本平衡。“去年我国消费市场规模达36.6万亿元。在这么大一个总盘子上，9.4%的增速并不低。”

“随着季节性和短期影响逐步消除减弱，社会消费品零售总额增速会出现一定程度的回升，居民消费仍将保持平稳增长。”他说。

刘宇南指出，当前制约我国消费扩大和升级的体制机制障碍仍然突出：重点消费领域市场还不能有效满足城乡居民多层次多样化的消费需求，监管体制不能很好适应消费新业态新模式的迅速发展，质量和标准体系仍滞后于消费提质扩容需要，信用体系和消费者权益保护机制还未能有效营造良好的市场环境，消费政策体系尚难以有效支撑居民消费能力的提升和预期的改善。

“我国将进一步完善消费体制机制，构建更加成熟的消费细分市场，健全质量标准和信用体系，强化收入分配、财政金融等政策配套，进一步释放居民消费潜力。”他说。

社会领域消费快速增长

“我国体育产业持续高速发展，已成为经济发展‘新风口’。”国家发改委社会司司长欧晓理说。

他说，预计今年底，体育产业增加值占GDP比重将超过1%，体育消费达近1万亿元，吸纳就业人数超过440万人。

今年上半年，我国旅游、文化、养老等社会领域消费保持快速增长态势。旅游消费市场持续活跃，国内旅游人次和旅游收入分别同比增长11.4%和12.5%；文化领域投资消费两旺，初步测算上半年全国文化产业固定资产投资同比增长17.5%，全国电影票房同比增长17.8%。养老服务业快速发展，到今年6月份，全国各类养老服务机构和设施15.6万个，各类养老床位700多万张，从业人数超过70万人。

社会领域消费具有公益性和市场性双重属性。欧晓理说，下一步在基本公共服务领域，以“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”为统领，协调推进社会领域发展改革，补齐基本公共服务短板，切实增强人民群众获得感。

“在非基本方面，充分发挥市场机制作用，进一步激发民间投资活力，培育和发展文化、旅游、体育、健康、养老、家政、培训等社会领域服务业，更好满足人民日益增长的美好生活需要。”他说。（网站首页图：新华社资料图片）