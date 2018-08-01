湖南：守护一江碧水 实现高质量发展

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：湖南是长江中游的重要省份，拥有163公里的长江岸线，还有被称为“长江之肾”的洞庭湖，湖南通过码头泊位整治等措施，守护一江碧水向东流。

长江流经湖南境内的163公里，全部在岳阳境内。这段时间，岳阳集中开展长江岸线港口码头专项整治。这个一直为当地重点工程提供混凝土和沙石的码头，正在进行最后的设备拆除，拆完后，这里将被复绿。

湖南除了有163公里长江岸线，还有洞庭湖及湘江、资江、沅水、澧水，他们都汇入长江。最近（7月25日），湖南划定生态保护红线，明确生态红线面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。临江临湖的岳阳，加快整合港口码头资源，先后关停了大大小小的码头泊位90多个，其余的加快进行提质改造。

关闭沿岸污染企业、清理欧美黑杨、整治非法采砂……湖南省计划到2020年，境内河湖水质优良率达到93.3%。在湘江沿岸，曾经污染严重的湘潭锰矿关停退出，取而代之的是1000多亩的休闲公园。

现在，湖南各地正加快推动产业转型升级，实现高质量发展。长株潭城市群正改造升级轨道交通装备、工程机械等12个重点领域，推进高端制造业发展；而岳阳市则加速发展现代物流业，已建成进口肉类、进口汽车等6个国家级口岸平台；娄底市被纳入全国老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区，打造煤电一体化、有色、建材等四条循环经济产业链。

湖南省计划到2020年，先进装备制造、新材料等战略性新兴产业增加值超过7000亿元，占地区生产总值比重力争达到16%。