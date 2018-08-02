【云游新疆】网红公路一日见四季,自驾新疆独库跨天山!

来源：天山网、亚心网

独库公路翻山越岭，一路让你看四季

通车1个多月吸引众多自驾旅行者，最高日通行量约7000辆车

（航拍带你看新疆独库公路大小龙池——藏在深山里的“翡翠”）

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一条九曲十八弯的盘山路,贯通天山南北、翻越冰山达坂,既有险峻壮美的硬朗一面、又有青山碧水的柔情一面,一天就能看遍四季……这条路即使没去过,您也一定不会陌生,它就是声名远扬的新疆独库公路。

进入7月之后,独库公路迎来了全国各地的自驾游客。7月31日,新疆晨报记者从负责养护独库公路的奎屯公路管理局独山子分局了解到,近年来,知名度不断提高的独库公路已成为不少游客在新疆自驾旅游的首选线路之一,特别是今年夏季通车之后,独库公路最高日通行量已达到了约7000辆。

60人的自驾车队,已经开始新疆独库穿越之旅。（图由新疆949电台枪枪提供）

奎屯公路管理局独山子分局负责从独山子到哈希勒根公路隧道的110公里路段,一般被大家称为“独库公路北段”,这一段特别以险峻著称。为了改善这一段的出行环境和道路服务能力,独山子分局在北段沿线陆续进行了休息台平整、山体注浆挂网、垃圾槽增设、路段扩宽等工作。

“这条路一头连着独山子、奎屯,一头连着乔尔玛、那拉提、巴音布鲁克等景区,直通库车。在通行中大家发现独库沿路风光别具一格,口口相传这里也慢慢成了自驾的一条好线路。”独山子分局技术员李军堂是独库公路的第一代养护工,1984年来到独山子的他亲眼见证了独库公路30余年来的变化。

李军堂回忆说:“独库公路最早是山区三级路,部分路段还是砂砾路;后来经过2008年的公路改扩建才变成了现在的二级公路,不仅铺上了柏油面,也扩宽了不少。现在沿途中还设了一些小的景点和停车休息区,以及吃饭的地方,是越来越方便了。”

“我没想到公路上的风光能这么好,一半山清水秀,一半山崖陡峭、好像山都贴着脸了!”来自湖北的游客赵先生说:“都说独库公路特别美,这次特别和家里人租了两辆车来感受一下,果然是险峻壮美兼备,盘山路曲曲折折得特别好看。”

独库公路是指从独山子到库车翻越天山的这条路,全长561公里,沿途穿过天山海拔3700米的“铁里买提达坂”、海拔3390米的哈希勒根公路隧道等4个终年积雪的冰达坂,其中哈希勒根公路隧道曾经是中国海拔最高的隧道。

这条路使得南北疆路程由原来的1000多公里缩短了近一半,堪称是中国公路建设史上的一座丰碑。据悉,为了修建这条公路,数万名官兵奋战10年,其中有168名筑路官兵献出了宝贵的生命,所以又被成为“英雄之路”。

一天走遍四季:山下短裤山顶羽绒裤

7月25日,记者来到了独库公路,当天早上独山子气温为36℃、天气晴朗,穿短袖短裤正合适。进山后赶上阵雨、气温骤降至不到20℃,记者在毛溜沟道班找了一件运动长袖外套,穿上之后感觉暖和了一些。

继续向山顶隧道走,云层越压越低、雨势也越来越大,随着海拔升高、气温降低,走到哈希勒根公路隧道时,降雨已经变成了冰雹,车上温度计显示,隧道附近气温只有3℃。没有了山体的掩蔽,风也变大了不少,记者不得不在运动外套上套上薄羽绒服,又换上了秋裤、羽绒裤。

其实,在拥有草原、冰川、雪山、湖泊等多种地貌形态的新疆,公路穿行或盘绕其间常常会有种时空错节的感觉。特别是独库公路南北段地貌差异较大,由于北段植被覆盖率相对较低,多苍凉、险峻之感;而南段草场丰美、山林茂密,山河秀美、生机盎然。

加上独库公路受海拔影响、道路起伏变化较大,山里又气候多变、多见云雨。赶上特殊天气时,山脚晴空万里、山上雨雪霏霏,半山腰山花烂漫、山顶白雪皑皑……一路走来、一天之内就能走遍春夏秋冬四季风光。

“我们从唐布拉出发一路山花、草原、山林苍翠,好像走过了诗意的春天和夏天。结果半途中就下雨了,谁知道快到哈希勒根公路隧道时雨变成了冰雹!看着隧道旁一片片的积雪和豆大的冰雹,就像突然闯进了12月。过了隧道往独山子走了没多远天又晴了,悬崖峭壁和发黄的草木感觉又像秋天,真的太神奇了!”准备经独库公路返回乌市的游客胡雅丽说。

盛夏也能滑雪

图由天山网崔导胜提供

行至海拔3400米的哈希勒根公路隧道附近,众多自驾游游客在此停留,玩起了滑雪,欢笑不断。

图由天山网崔导胜提供

杭州游客李洁说:“趁着孩子放暑假,带孩子来新疆旅游,听说独库公路很美,就想自驾体验一番,没想到在夏天还能看到雪,孩子玩滑雪,很开心,真是不虚此行。”

图由天山网崔导胜提供

自驾路线

途经县市:库车、和静、新源、尼勒克、乌苏等

最佳拍摄点

篝火美食那拉提

图由网友正宗情感流提供

抵达那拉提草原,迎接车队的是分外娇媚的阳光。

图由网友正宗情感流提供

来到草原部落赛马场,欣赏哈萨克赛马、姑娘追、叼羊等民俗活动。

图由网友seventeenn十七提供

然后前往欣驿自驾车营地品尝夕阳自助烧烤晚餐，体验篝火狂欢晚会,在那拉提草原的万道霞光中享受夜晚10点半的温暖余晖。

图由网友seventeenn十七提供

守望天山

独山子方向进山的第一个景点,有武警和公路局共同立下的纪念碑。这里是证明自己来过独库公路的游客照最佳拍摄点。一路的零食垃圾都可以投放在停车场的垃圾槽中。

天瀑

冰川融水化作潺潺细流,从陡峭的山顶倾斜而下,遥看瀑布似从天山来。停车区域从独山子方向看,山路错综盘旋,十分适合拍摄路的延伸,再有一排飞驰的车队,轻松拍出大片。

图由网友释然提供

巴音布鲁克草原

独库公路其中一段会一直穿行在巴音布鲁克大草原中,即使不进景区也能拍出草原的美照。巴音布鲁克因独特的高原优势,非常适合拍摄云彩、天空。下午七八点时,架起相机,圈进天空、云彩、远山,再带上草原,随手一张就是山高地远的辽阔。

火烧桥

根据路牌指示经巴音布鲁克走到火烧桥岔路口后,往火烧桥方向走几公里,就能看到小型“九曲十八弯”。清晨或黄昏时分,水流中会映射出数不清的太阳,这里是日出日落的最佳拍摄点。来个背影或剪影也很棒。

大小龙池

新疆库车天山深处,有两个高山湖泊,俗称为大龙池、小龙池。龙池四周环山,山头白雪皑皑、终年不化,雪线以上生长着名贵中药材——雪莲。山下云杉翠柏,绿草如茵,牛羊成群,牧民的毡房点缀其间,偶尔还可见到雪鸡,黄羊和雪豹。蜿蜒的公路盘绕着水波荡漾的湖泊,碧水青山,非常适合航拍。

天山神秘大峡谷

一线天、峡谷风光,景色壮观隽永,是婚纱照、游客照、团队合照的最佳地点。

图由网友天郎1716提供

新疆库车国家地质公园

其实,进入独库公路库车段后,道路两侧迎面而来的就是高耸而艳红的巨大山体,加之库车地貌山势陡峭雄浑、山石赤褐灰黄多色、景象万千、风景迤俪,其景观形态、色彩极其具有视觉冲击力。车行其中拍出来的照片自带滤镜、十分震撼。

22处休息区

3处就餐点方便游客

独库公路2008年启动了道路升级公路,2012年正式完成后奎屯公路管理局独山子分局又在二级公路的基础上对路途险峻的北段进行了一系列服务能力提升,其中,为了方便车辆游客休息、拍照,先后修建了22处休息区。

据介绍,由于自驾旅游的人越来越多,北段险峻开车费神,为了给大家提供休息和拍照的地方,独山子分局在“守望天山”、“天瀑”以及路况安全的地方平整了22处临时停车休息处,共计7650平方米。有的地方比较小,可以临时停放三四辆车;有的在景点附近或者服务区跟前,规划了20个停车位甚至更大的停车区域。

由于山区道路多处限速30公里每小时,如果是不熟悉路况的驾驶员从独山子到乔尔玛有时候需要四五个小时。特别是北段道路曲折,行驶起来更要小心谨慎些,费时更久。所以除了22处休息区,毛溜沟养护站、乌兰萨德克和哈希勒根公路隧道各有一处就餐点。

“现在北段的3处休息区都是提供简单食宿,如果需要加油或者好好休整,车辆还是需要赶到乔尔玛或独山子。”独山子分局毛溜沟养护站站长罗文彬说。

1、毛溜沟

食堂休息区,食堂主要供应拌面、炒面等快餐。骑行游客可在此处接开水,稍作休整。配有公共卫生间。

2、乌兰萨德克

商店食堂一应俱全,除了简单餐食还可购买到日常用品和零食小吃,骑行劳累的骑友也可以找到简单住宿。这里还配有公共卫生间。

3、哈希勒根公路隧道

海拔近3400米、一般气温较低,提供拍照、休息区,附近牧民主要提供羊肉汤、骨头汤、烤肉等抗寒食物。

如此绝美的风景

怎能不让人心动

不如我们一起走一波

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文 /新疆经济报新媒体中心许倩倪慧萌