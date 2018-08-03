热血沸腾！看习近平强军关键词

新华网记者 王子晖

【学习进行时】8月1日，中国人民解放军迎来91岁生日。经过91年艰辛探索和不懈奋斗，国防和军队建设正站在新的历史起点上。习近平主席强调，我们要不忘初心、继续前进，坚定不移走中国特色强军之路，把强军事业不断推向前进。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”梳理了习近平关于推进强军事业的关键词，与您一同展望实现中国梦强军梦的光明前景。

强国必须强军。在我国由大向强发展的关键阶段，必须要用强军梦捍卫中国梦。

党的十八大以来，在习近平主席的直接指挥下，人民军队实现了政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑，中国特色强军之路迈出坚实步伐。要建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，实现十九大提出的“全面建成世界一流军队”的宏伟目标，必须全面贯彻习近平强军思想。

1.确保党对军队绝对领导

政治建军是我军的立军之本。在血与火的斗争中，面对“武装到牙齿”的凶恶敌人，我们的人民军队之所以越战越勇、越战越强，就是因为脚下有根、心中有魂。这个魂就是对党的赤胆忠心，就是党对军队绝对领导这一根本原则和制度。

十八大后，习近平亲自提议在古田召开全军政治工作会议，明确政治工作是强军兴军的生命线，铸牢军魂是我军政治工作的核心任务。几年来，无论如何排兵布阵，习近平第一位的要求就是确保党对军队绝对领导。他一再强调，“党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障”。

在这个重大原则问题上，全军将士头脑要特别清醒，态度要特别鲜明，行动要特别坚决，不能有任何动摇、任何迟疑、任何含糊。

2.深化国防和军队改革

改革是强军兴军的必由之路，也是决定军队未来的关键一招。要解决制约国防和军队建设的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题，唯有依靠改革。

从大陆军体制到陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队，从中央军委四总部到15个职能部门，从七大军区到五大战区……在习近平的谋划中，改革不仅是“动棋子”，更是“布棋局”。随着军委管总、战区主战、军种主建新格局的建立，一张宏伟的蓝图愈发清晰——构建中国特色现代军事力量体系。

新时代，习近平对深化国防和军队改革再作部署，十九大报告明确提出，深化军官职业化制度、文职人员制度、兵役制度等重大政策制度改革，推进军事管理革命，完善和发展中国特色社会主义军事制度。这无疑传递出一个强烈信号，人民军队在任何时候任何情况下都永不僵化、永不停滞。

3.向科技创新要战斗力

人民军队要实现由大向强的“关键一跃”，“关键踏板”就是科技创新。观察世界新军事革命的大势不难得出结论，科技是核心战斗力。

“坚持向科技创新要战斗力，下更大气力推动科技兴军。”习近平有着清晰的判断——“国防科技创新搞不上去，就会在竞争中处于下风”。他反复强调，要不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率。

核心技术是买不来的，军事核心技术更是买不来的。科技兴军必须坚持自主创新的战略基点。对此，习近平作出了极为深刻的阐释：见之于未萌、识之于未发，下好先手棋、打好主动仗。抓紧搞好创新性、突破性成果转化运用，把创新成果转化为实实在在的战斗力。

4.构建中国特色军事法治体系

一支没有纪律的军队，只能是乌合之众。人民军队要凝聚铁的意志、锤炼铁的作风、锻造铁的队伍，一个重要前提就是有铁的军纪军规。

“军无法不立，法无严不威。”“厉行法治、严肃军纪，是治军带兵的铁律，也是建设强大军队的基本规律。”习近平高度重视依法治军，着眼的是实现治军方式根本性转变。只有增强全军法治意识，加快构建中国特色军事法治体系，强军兴军的各项决策部署才能真正落地生根。

依法治军永远在路上。从“从严治军”到“全面从严治军”，习近平将制度的笼子越编越密、越扎越紧，党风廉政建设和反腐败斗争持续推进，在法治的阳光下，人民军队的战斗力越来越生机勃勃。

5.聚焦实战

“我想的最多的就是，在党和人民需要的时候，我们这支军队能不能始终坚持住党的绝对领导，能不能拉得上去、打胜仗，各级指挥员能不能带兵打仗、指挥打仗。”习近平的思考，是强军兴军出发的原点。

战场打不赢，一切等于零。人民军队要履行好职责使命，就必须把全部心思向打仗聚焦，将各项工作向打仗用劲。纵观习近平推进强军事业的各项部署，本质上就是从各个方面去谋划打仗、保障打仗、服务打仗，根本目的只有一个：打赢未来战争。

“要坚持仗怎么打兵就怎么练，进一步提高军事训练实战化水平。”这几年，一身戎装的习近平出现在军委联合作战指挥中心总指挥席，出现在朱日和联合训练基地的莽莽沙场，出现在中央军委开训动员大会的校阅台……以上率下，意义不言而喻，就是要锻造一支召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅。

6.培养新一代革命军人

现代信息化战争绝不是靠看屏幕、按电钮就能打赢的“电子游戏”， 任何条件和形势下的战争，归根结底是军人和军人之间意志和品格的较量。新一代革命军人应具备怎样的品质？习近平提了4个“有”：有灵魂、有本事、有血性、有品德。

这4个“有”既包含了对一代一代革命军人战斗精神和大无畏气概的深刻总结，也体现着新的时代条件和战争特点对军人能力素质的全新要求。

7.深入推进军民融合发展

构建军民一体化的国家战略体系和能力是习近平一直在思考的问题。放眼世界，军事技术与民用技术的界限趋于模糊，军民融合已成为各国加速发展国力军力的共同选择。

富国也要强军，惠兵更要利民。早在2013年，习近平就提出，要统筹经济建设和国防建设，努力形成基础设施和重要领域军民深度融合的发展格局。2015年，这项工作上升为国家战略。

近年来，军民融合发展捷报频传，第二艘航母顺利出坞下水，C919客机完成首飞，嫦娥五号奔月征程稳步推进……在这盘大棋上，习近平落子还在继续。他要求各有关方面在“统”字上下功夫，在“融”字上做文章，在“新”字上求突破，在“深”字上见实效。

8.进行军事理论创新

人民军队之所以不断发展壮大，关键在于始终坚持先进军事理论的指导。放眼当今世界，军事革命风起云涌，国际形势瞬息万变。人民军队如何适应新形势、应对新挑战、解决新问题？习近平的回答掷地有声：实践发展永无止境，我们认识真理、进行理论创新就永无止境。

党的十八大以来，我们党在实践上大胆探索，在理论上勇于突破，围绕国防和军队建设提出一系列新思想新观点新论断新要求，形成了党在新时期的强军思想。习近平强军思想就是马克思主义军事理论和当代中国军事实践发展的最新成果，是国防和军队建设中的根本指导。

9.坚持全心全意为人民服务

91年来，哪里有敌人，哪里有危难，哪里就有人民子弟兵。历史告诉我们，人民军队的根脉，深扎在人民的深厚大地；人民战争的伟力，来源于人民的伟大力量。

习近平强调，推进强军事业，必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。他揭示的是一个最为朴素的真理：谁把人民放在心上，人民就把谁放在心上。