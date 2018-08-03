保持定力，积极应对新问题新挑战

科学预见问题，客观分析问题，精准解决问题，是我们党驾驭复杂局面、处理复杂问题的重要方式，也是引领中国经济行稳致远的基本方法。

“当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化”。7月31日，中共中央政治局召开会议，在充分肯定上半年经济保持总体平稳、稳中向好态势的同时，科学分析研究了当前经济运行面临的新问题新挑战，提出了一系列具有针对性的解决办法，为确保实现经济社会发展目标任务提供了基本遵循，彰显了以习近平同志为核心的党中央驾驭中国经济的高超能力和战略定力。

从总的情况看，当前经济运行“稳”是基本面。这个“稳”，主要体现在我国经济始终平稳运行在合理区间，增速在6.7%—6.9%的区间运行了12个季度，说明中国经济增长的韧性更强了。更重要的是，在我国经济发展呈现更多积极变化的同时，社会预期也发生了积极变化，人民群众获得感、幸福感、安全感都在增强。上半年经济发展取得的新成绩，释放出一个强烈信号：中国经济“稳中向好”的基本格局日益坚实。这为下半年经济持续健康发展提供了有利条件，充分证明中国经济长期向好的前景是光明的。

在看到“稳”、把握“稳”的同时，我们也清醒地看到“变”、抓住“变”。这个“变”，体现在外部环境发生明显变化，世界多极化、经济全球化在曲折中前行，单边主义、保护主义愈演愈烈，世界经济不确定性增多；也体现在国内结构调整正处于攻关期，新旧动能转换还需要时间，创新引领发展动力还不够强劲等等。面对这些新问题新挑战，我们要善于运用底线思维，以“稳中求进”应对“稳中有变”，做到有备无患、遇事不慌，按照党中央的要求，抓住主要矛盾，采取针对性强的措施，推动中国经济爬坡过坎、闯关夺隘，向高质量发展不断迈进。

下半年，要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，任务艰巨繁重。在这样的形势下应对新问题新挑战，必须一方面保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，坚决落实中共中央政治局会议提出的“六个稳”的要求，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；一方面拿出改革勇气，在改革开放和结构调整等方面积极进取。要加强统筹协调，形成政策合力，把握好度，善于多维思考。要扎实细致工作，不操之过急，不粗枝大叶，务求精准施策。各地区各部门要坚决贯彻落实党中央的决策部署，尽心尽责把各项工作做好。

“任凭风浪起，稳坐钓鱼船。”面对经济运行稳中有变的复杂形势，保持定力，奋发有为，开拓进取，积极应对新问题新挑战，就一定能确保实现经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2018年08月03日 01 版）