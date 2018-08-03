综合消息：凝聚更大共识　汇集更强动力——非洲各界积极评价习近平主席访非成果

新华社北京８月２日电 中国国家主席习近平近日对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，在南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。许多非洲国家专家学者及政界人士认为，习近平主席此次访非意义重大，为推动非洲国家发展注入新动能，同时促进中国与非洲的互利合作再上新台阶。

中非长期友好，命运休戚与共。习近平主席一直高度重视中非关系。访问期间，习近平主席同非洲４国领导人规划双边关系发展，在双多边场合阐释中国对非政策，凝聚起中非友好团结的更大共识，汇集起中非互利合作的更强动力。

南非总统拉马福萨说，中国与南非及非洲大陆国家的频繁高层往来，充分体现了中国对非中友谊和非中合作的庄严承诺。

“习主席此访凸显了当前非中关系的重要性，提升了双方各领域交往水平，提供了合作共赢的机遇。”卢旺达大学经济系教授赫尔曼·穆萨哈拉说，“非洲需要一个可靠的伙伴，帮助非洲弥补基础设施和工业化领域的短板，中国不仅可以提供投资，还能为加速非洲经济发展提供经验。”

总部位于刚果（布）的非洲新闻电视台报道说，习主席访非使非洲和中国建立起更为紧密的高层联系，在地区及国际事务中进行更为紧密的合作。

“习近平主席此次访非表明，中国与非洲在共同发展进程中有着越来越多的利益交汇。”肯尼亚内罗毕美国国际大学国际关系学教授穆内内说，在政治上，非中在当今世界的诸多挑战中能够站到一起，共同应对；在经济上，中国作为世界第二大经济体，正通过深化经贸合作促进同非洲国家的关系。

正如习近平主席所说，中国发展好了，非洲发展会更顺；非洲发展顺了，中国发展会更好。此次非洲之行共签署约４０项合作协议，包含许多造福双方人民的大项目，再次印证中非合作更富成效、更加务实、更为惠民。

塞内加尔达喀尔大学新闻学院教授卡德尔·迪奥普认为，中国对非洲的帮助不仅局限于某一个国家，而是促进非洲整体发展。在习主席访问期间，塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家，这将大大有助于“塞内加尔振兴计划”的实施。

在肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师伊基亚拉看来，非洲国家近年来得益于与中国深化合作，经济发展成效显著。这些成功故事表明，共建“一带一路”倡议已取得积极成果，中国一直致力于建设开放型经济，并在全球化进程中发挥积极作用。

卢旺达大学经济和管理学系主任伊斯梅尔·布坎南说，中国长期以来为卢旺达和其他非洲国家提供支持，是非洲国家真诚的伙伴。中国将在维护发展中国家整体利益、促进非洲社会经济发展和维护撒哈拉沙漠以南非洲的安全和稳定中发挥重要作用。

“习主席此访让非洲国家受益良多。”塞内加尔《太阳报》中非关系专家阿利·迪乌夫认为，“在非洲，中国不居高临下地告诉我们要做什么，而是通过平等协商进行合作，”中国和非洲的合作关系本质是“合作共赢”。

毛里求斯最大媒体《挑战报》援引毛总理贾格纳特的话说，如果没有中国这样的友好国家的支持，毛里求斯无法发展。文章说，在基础设施建设以及援助领域，中国对毛里求斯贡献很大。

今年是中非关系发展的“大年”。继习近平主席此次访非后，中非合作论坛北京峰会将于９月在北京隆重举行。习近平主席访非期间介绍峰会筹办理念，非洲国家领导人积极响应。对此，非洲各界均表示期待中非合作论坛北京峰会为进一步加强非中全方位合作推出新举措、创造新机遇。

肯尼亚执政党朱比利党总书记图朱对中非合作论坛北京峰会充满期待。他表示，希望中国将一些劳动密集型产业转移到非洲国家，助力非洲的工业化进程。

卢旺达学者拉迪斯拉斯·恩根达希马纳认为，习主席此访为更多中国投资进入非洲带来了机遇，这些投资将为非洲创造就业，促进非洲整体经济转型。即将召开的中非合作论坛北京峰会为非中加强合作提供了绝佳平台。

“中非合作论坛是非中交往的重要平台。”南非国际事务研究所研究员科布斯·范斯塔登指出，对于即将召开的中非合作论坛北京峰会，“一带一路”倡议会成为重要议题。

尼日利亚中国问题研究中心主任查尔斯说，习主席在中非合作论坛北京峰会前访问非洲，表明中国领导人致力于非中合作，表明非洲在中国的对外关系中的重要地位。“在历史上第一次，非洲有了一个值得信赖和依靠的国际伙伴。非洲国家对中非合作论坛北京峰会有很高期待。”（参与记者：朱绍斌、邢建桥、吕天然、荆晶、文浩、王小鹏、张保平）