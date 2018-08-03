作者：刘晓华（江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地教授）

革命文化是中国共产党带领人民在血与火的革命岁月中创造出的文化形态，是坚定中国特色社会主义文化自信的重要源泉，优化与巩固党的执政基础的宝贵历史资源，为塑造新时代人民群众的精神家园提供着现实启示。新时代传承和弘扬革命文化，必须把握其三重意涵。

坚定文化自信的坚强基石

习近平总书记提出：“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”作为党和人民在抗击帝国主义侵略、反对封建势力压迫、争取民族独立和人民民主的伟大斗争中孕育的精神与传统，革命文化传承了中华优秀传统文化的基因，是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量，是坚定文化自信的坚强基石。

革命文化为文化自信提供丰厚精神养分。文化自信既是对中华民族创造出的优秀文化之敬意，也表现为文化赋予人的积极精神状态。革命文化蕴含和彰显的无数革命先辈坚定的理想信念、崇高的价值追求和巨大的人格魅力，共同凝聚成强大精神力量，在艰苦卓绝的革命斗争中激励着广大民众勇往直前。邓小平同志曾指出：“为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来，战胜千难万险使革命胜利呢？就是因为我们有理想，有马克思主义信念，有共产主义信念。”当下，推动革命文化的传承就是要学习与弘扬共产党人和革命志士坚定的理想信念等伟大品质，充分发挥其对于培育和厚植文化自信的滋养价值。

革命文化为文化自信提供深厚理论底蕴。革命文化是马克思主义中国化的重要成果。理解马克思主义对近百年中国奋斗史及革命文化的历史意义和作用，能够帮助我们树立真正的文化自信。马克思主义传入中国，不仅推动了中国共产党的成立，与中国革命具体实践相结合，产生了马克思主义中国化的理论成果，指导革命取得伟大胜利，而且还创造出承载革命历史和精神的革命文化。从这个意义上说，革命文化的形成离不开马克思主义的指导，其核心要素承继了马克思主义的基本观点，必将为新时代坚定文化自信提供科学的理论底蕴。

巩固党的执政基础的重要历史资源

习近平总书记指出：“中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。”打铁必须自身硬。党在新时代带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，一方面必须毫不动摇地推进党的建设新的伟大工程，夯实和扩充党执政基础的现实资源；另一方面也要基于历史维度，寻找和挖掘巩固党执政基础的历史资源。

革命文化蕴含了中国共产党在艰苦革命岁月里、在不断赢得革命胜利进程中开展群众工作的丰富思想和实践经验，为新时代巩固党的执政基础提供了深厚的历史营养。在革命年代，我们党之所以能够取得一个又一个胜利，根本原因就是始终依靠群众，真心实意为群众谋利益。井冈山斗争时期，党提出“三大纪律、六项注意”（后发展为“三大纪律、八项注意”），其中“不拿老百姓一个红薯”等细微规定深刻体现了我们党当年是如何维护群众利益的。在《关心群众生活，注意工作方法》的讲话中，毛泽东同志曾说：“要得到群众的拥护吗？要群众拿出他们的全力放到战线上去吗？那末，就得和群众在一起，就得去发动群众的积极性，就得关心群众的痛痒，就得真心实意地为群众谋利益。”习近平总书记强调：“对我们共产党人来说，中国革命历史是最好的营养剂。多重温我们党领导人民进行革命的伟大历史，心中就会增添很多正能量。”毫无疑问，革命文化所承载的为民情怀和工作方法，为我们理解以人民为中心的发展思想、理解“民心是最大的政治”的重要论断，保持党同人民群众血肉联系，夯实党的执政基础，具有十分重要的借鉴价值。

为塑造人民群众精神家园提供现实启示

党的十九大报告指出，“不断满足人民日益增长的美好生活需要”，“使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。“美好生活”既强调丰足的物质文化生活，又重视健康向上的精神生活世界。改革开放以来，中国经济飞速发展，人民群众的物质生活得到极大改善，精神生活也日益丰富。但同时不容忽视的是，很多人不同程度地出现了信仰缺失、精神懈怠、道德滑坡等问题。面对这些精神困局，作为现实的人，要有责任伦理的价值立场，不断汲取积极的精神资源，为自己的生活赋予信仰和意义。

革命年代创造出的革命文化反映了人民群众在当时经济社会发展环境比较恶劣的条件下，一种有信念、有追求、有精神的生活风貌。申言之，在新民主主义革命时期，尽管中国人民遭受帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫，但广大中华儿女承继了中华民族伟大的气魄和坚毅的精神，为争取民族独立和解放不懈奋斗，呈现出积极向上的精神气质，取得了革命的伟大胜利。作为这一段伟大历史的精神沉淀和表达，革命文化兼具一般文化价值原则和特别的道德法则，为当代人消解精神世界的困局和建设精神家园提供了现实启示。

《光明日报》（ 2018年08月03日 11版）