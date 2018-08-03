李明瑞：举旗左右江 永远跟党走

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社南宁8月2日电（记者曹祎铭）“李明瑞烈士纪念馆自1985年开放至今，已经接待干部群众160多万人次。每年都有不少学校师生、党员和入伍新兵来到纪念馆参观瞻仰烈士英灵，缅怀烈士的英雄事迹。”广西壮族自治区北流市党史办主任廖騉东说。

李明瑞像 新华社发

李明瑞，1896年生，广西北流人，1930年加入中国共产党，是百色起义和龙州起义领导人，中国工农红军高级指挥员。

1918年，李明瑞进入滇军讲武堂韶关分校学习，1920年毕业后任桂军排长，在第一次国内革命战争时期，因军功显著升任连长、营长、团长等职。1925年冬，李明瑞率部参加讨伐军阀邓本殷的南征战斗。

在北伐战争时期，李明瑞先后任国民革命军第七军旅长、师长、副军长，率部转战湘、鄂、赣、皖、苏等省，参加贺胜桥、箬溪、德安、王家铺、龙潭等战役战斗，屡建战功，被誉为北伐“虎将”。

1929年4月，蒋桂战争爆发，李明瑞以拥护蒋介石为名倒戈桂系。同年5月，李明瑞率部回到广西，就任军事特派员、第四编遣区主任、广西绥靖公署主任，与广西省政府主席俞作柏一起主政广西。同年10月，李明瑞与俞作柏举旗反蒋，后因部下叛变失败。反蒋失败后，李明瑞受中国共产党影响，毅然投身革命，决定移师百色、龙州开辟左右江革命根据地。他对所部官兵说：“革命，跟共产党走，这是我们唯一要走的路。”

1929年12月与翌年2月，李明瑞与邓小平、张云逸、俞作豫等领导百色起义和龙州起义，创建左右江苏区，任红七军和红八军总指挥。

1930年11月，红七军和红八军一部在河池整编决定北上。李明瑞、张云逸率领主力从河池出发，转战千里，先后历经激战梅花村、强渡乐昌河和崇义突围等战斗，并于1931年春到达湘赣革命根据地。

1931年4月任河西总指挥部总指挥，统一指挥在赣江以西的红七军、红二十军和独立一师。李明瑞率部在河西击溃安福县守敌，连克茶陵、安仁、攸县等城，有力配合中央红军取得了第二次反“围剿”的胜利。

5月，李明瑞任红七军军长。7月，率部东渡赣江，历经大小战斗百余次，在江西于都桥头圩与中央红军主力会师，受到中央红军总政委毛泽东和总司令朱德的接见和嘉奖。在参加第三次反“围剿”战斗中，李明瑞率领红七军配合友军东进全歼黄陂守敌毛炳文师两个团。9月，红七军全歼韩德勤五十二师。第三次反“围剿”胜利后，红七军编入红一方面军第三军团。

1931年10月，李明瑞在“肃反”中被错杀于江西省于都县，时年35岁。1945年被追认为革命烈士。

今年7月1日，经过近10个月的闭馆重修，位于北流市城区的李明瑞烈士纪念馆重新面向公众开放。“李明瑞的英雄事迹会一直激励着我们坚持永远跟党走。”廖騉东说。

《光明日报》（ 2018年08月03日 03版）