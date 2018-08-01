来源：央视新闻客户端

△【独家V观】相知无远近 万里尚为邻——镜头下的习近平亚非行

从中东海湾地区的阿拉伯联合酋长国

到非洲最西端的塞内加尔

从中东非交汇处的卢旺达

到非洲最南端的南非

再到与非洲大陆隔海相望的毛里求斯

2018年7月19日至29日

各国用隆重的礼仪迎接

中国国家主席习近平的到访

这是一次面向发展中国家的长途跋涉

跨越群山沙漠

纵横亚非两大洲

从盛夏的阿拉伯半岛

到冬天的非洲最南端

习近平主席的访问

在中东非洲大地掀起强劲的中国风

感动于心是山高水长的情谊

​​回望习主席这次亚非之行的足迹

可以清晰地听见

构建人类命运共同体的呼声

它不是中国的独唱

而是越来越多的国家积极回应和热情参与的大合唱

中阿合作、中非合作、金砖合作、南南合作

正在汇聚成共建“一带一路”的空前合力

在这个大背景之下

中国将进一步快速落实扩大开放的新举措

与所有合作国家分享发展红利

这是对构建人类命运共同体

最具体、最生动的诠释

（部分解说引自新华社《习近平主席访问中东非洲五国纪实》）

（央视记者：申勇 刘爱民 彭柏闳 陈汉章 龚雪辉 史伟 李铮 郭晗光 李昊 彭汉明 王鹏飞 邢彬 王萌萌 王哈男 马亚阳 李辉 关舟 荆伟 张晓鹏 黄京辉 耿小龙 杨光 周志国 段德文 李炜 章猛 杨立峰 舒贝 米鹤 钟锋 石伟明 张淳 钟锐）