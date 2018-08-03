爱情不求新花样，事业还是在冰场-——庞清佟健的“花样滑冰”

晨报记者 王嫣 制图 张继

在2022冬奥会申办成功3周年的纪念日，全球最受欢迎的冰上演出“冰上之星（STAR ON ICE）”宣布，9月16日将正式登陆上海梅赛德斯奔驰文化中心。

而在上海站世界级的演出阵容中，我们又看到了那一对熟悉的名字：庞清/佟健。这是他们第16次参加“冰上之星”的演出了，但这次非常特别，因为这次是在上海。

求婚在上海

退役也在上海

庞清、佟健自己都没想到，他们跟上海那么有缘。2011年求婚在这里，2015年退役也在这里。

“就是巧了。”佟健说。“2015年花滑世锦赛第一次落户中国，上海。这场比赛也是我俩运动生涯的最后一场比赛。虽然只拿到铜牌，但冰迷对我们的呼声已经超过冠军很多倍了。在这一刻真是觉得，这三十几年的付出真是值了。”

求婚，那就更巧了。“我给求婚计划设了两个标准：拿冠军、零失误。但那一年拿了4个冠军，却都有点儿失误，我就觉得不完美，一直没求成。”后来接到“冰上盛典”的邀请，佟健当下就决定了策划求婚：有郎朗钢琴伴奏、有鲜花、有舞台灯光效果、有那么多观众见证、还有电视转播。“现在来讲挺值得，对女孩子是很美好的回忆。对于我来讲，这事就是个形式。但那时候你问我，我还一度哽咽了，说不出话了，真激动。”

“还挺大的工程。不仅跟演出的各方协调，还参与设计了求婚的戒指：戒托是我们冰上螺旋线的样子，中间是宝石，把她当成明珠捧在手心里的感觉。花了心思的。”佟健说。

订婚之夜，共舞了一曲“爱之梦”。今年上海站的演出，庞清、佟健希望把现在三口之家的幸福生活呈现出来。

搭档变恋人

没有心跳感觉

对于双人滑搭档的关系，外媒曾写“没有爱情的力量，就无法托起搭档”。但庞清、佟健都认为这是个伪命题。“千万别这么说，举起来就一家了，那坏了，举起来都带家去了。这太吓人了。”

但申雪/赵宏博成了，他们也成了。同龄的庞清和佟健，14岁成了搭档，如今已共同度过25年。携手从冰场走向人生舞台，佟健说，既是选择也是命运。“最后在一起是选择，但命运一直把我们放在一起。”

“命中注定”的爱情，听起来像小说一样美好。但现实呢？佟健却说，“我们两个因为太熟悉了，再去尝试从合作关系变成男女朋友关系，真是适应了一段时间。”原来庞清/佟健要剔掉“/”，也不容易。

卡在哪儿了？佟健捂着胸口：“没有心跳感觉。”如此“缺乏求生欲”的回答，竟引来庞清一阵清脆的笑声。

“那段时间的状态啊，就跟假戏真做似的呗。原来在冰上手拉手，现在去看电影也手拉手，就觉得（关系）跟以前不一样了，往男女朋友那儿去想，就约会嘛。觉得挺奇怪的，感觉像在表演，实际上也是约会。”佟健说，那段时间他俩都重新考虑了以后的生活，最终还是决定在一起。“现在回过头来讲，选择还是挺正确的。”

“我俩挺有意思，到现在还挺有意思的。”在相识25年之后依然觉得身边的人“有意思”，应该是个理想的婚姻状态。佟健说，“我俩还一直保持着当初那种状态，没有说成家就怎么了。我经常对她说，‘这小姑娘从哪儿来的呀？’她的心思还像小姑娘，像我这样心里比较沉重的，头发白的多。她那一点事儿没有，看着特别好。”

佟健看着庞清，一个人说着。庞清也看着佟健，笑。就像电视台采访时，也是佟健说话，庞清站着丁字步、两手优雅地放在小腹前，脸上挂着微笑，时不时扭头仰望一下佟健。佟健呢，说着说着也会侧过脸问：“是不是，庞清？”“对。”这大概就是“夫唱妇随”吧。

为后辈打亮儿

让生命更有价值

2011年6月19日，订婚；

2016年6月19日，结婚。

2018年6月18日，两人事业的结晶，“庞清佟健冰上中心”揭幕。

“以前死命训练，拿到成绩，觉得这就是人生价值的体现。现在我们希望利用我们30多年的经验，反哺这个行业。”佟健说，“这就是我们的宿命。30多年，花滑给了我们这么多美好的回忆，把我们从普通的东北孩子，变成现在的样子。现在市场上的冰雪运动存在过度商业化，大家都在做第一层的事儿，第二层就上不去了。但纵深发展是必要的，我们就来做第二层、第三层，让更多人持续向前走。”

所以，“庞清佟健冰上中心”绝不仅仅是兴趣推广。青少年培训、俱乐部运营之外，佟健带队负责冰上推广和演出，庞清则负责教练员培训。佟健说，他们中心的教练，没有不是国家队退役的。大家聚在一起，就希望为这个行业做点事儿，为后辈们“打亮儿”(点灯指引)。“我们要建立一个帮助更多人向前走、完成梦想的模式。”

在经营俱乐部的过程中，佟健意识到自己能力和知识都不够了，去年他去了北大读EMBA。“课程是非常紧张的，从早上8点到晚上8点。除了中午吃饭2小时，全在上课。而我基本上是全程全神贯注听，因为老师讲的所有的东西对我都是有用的。开始还担心听不懂，后来发现越听越感兴趣，最讨厌的东西我都能听进去。”佟健兴奋地谈论着他的新世界，难怪他上来就说“我学习可有意思了”。

“我知道我的方向，我拿到了这把钥匙。”佟健说，下一步换庞清去学习。行业需要复合型人才，孩子大点了，她可以走出家门，“以前帮我在场上完成动作，现在帮我在运营管理。我俩一起去实现新的人生价值。”

我是大哥

带头把事儿做好

庞清/佟健的职业生涯，毫无疑问是辉煌的。温哥华冬奥会亚军，2006、2010世锦赛冠军，更是参加世锦赛次数最多的运动员，为此ISU（国际滑冰联盟）专门发文祝贺。还有“冰上之星”，也是整整16年了。“刚刚我俩还说，我们的坚持是有效的，要不然现在STAR ON ICE来中国，我们都派不出一个来自中国的代表。”

在他俩的职业生涯里，你常常能看到“坚持”。现在，他们在用自己的“坚持”，鼓励年轻后辈“再坚持”一下。比如前几个月闫涵动了退役的念头，曾经当过他主教练的庞清就把闫涵拉到自己的俱乐部，“我俩配合20多年，训练滑冰30多年，中间几次差点儿崩了，我知道那种感受，需要有人去帮你。像闫涵，他非常有天赋，目前身体、心理上都遇到了困难，可能克服过去就能又上一个层级。但还没等到上升就退役，太可惜了，这个年龄正是出成绩的时候呢。”

佟健说，他和庞清的俱乐部，有4位能跳3周半甚至4周的男运动员，“这是什么样的俱乐部！平时都比着练，但还没准备好回到国家队。我们俱乐部就希望做成港湾式的，让他们在面临压力的时候有个缓冲，让他们了解各种发展模式、从容选择未来的方向，帮助他们延续运动生涯，也帮助他们屏蔽风险。”

佟健说，自己是大哥，就带头把这事儿做好，对他们负责。“我们提倡队文化、家文化，离开国家队你并没有离开那种氛围，老大哥佟健一直都在，咱们像以前一样。”