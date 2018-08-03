“新闻晨报杯”迎来女生日-篮球女将唱主角 莘庄中学斩获冠军

见习记者 吴文俊

8月2日，“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛男子初、高中公开及学校组别展开了1/4决赛的比赛。战至淘汰赛阶段，球员们的对抗更加激烈，比赛也更为精彩，不过当天“新闻晨报杯”赛场上的主角可不是这些小伙子们，而是一群篮球女将。

今年的“新闻晨报杯”推陈出新，加入了女子3v3组别的角逐，这一举措得到了不少学校的好评。其实在去年的赛事中，主办方就尝试组织了女篮组的比赛，只不过当时组织的是全场5人制，但仍然收到不错的反响。今年，主办方在经过慎重考虑和场地测试后，决定加入女子3v3组别，让喜欢篮球运动的女生们也能得到充分的展现机会。

在今年“新闻晨报杯”启动招募后很快就有队伍前来咨询报名方法，并最终有8支女篮队伍亮相“新闻晨报杯”决赛阶段的舞台。8月2日，这8支队伍集体亮相上海体育学院风雨篮球场，向女子3v3组别冠军发起争夺。

由于采用三人篮球赛制，女子3v3组别的比赛规则以及判罚方面较五人制有所不同，吹罚女子组的裁判向记者介绍：“首先，比赛场地是在常规篮球场地的半场进行，比赛时间为10分钟，最后一分钟停表，计时钟响后，得分高的一方获胜。计分方面，三分线内得分，计1分，三分线外得分，算2分，罚球命中得1分。犯规的判罚变化较大，我们在开赛前都会和比赛的学生们再次强调和传达判罚上的一些变化。”

经过上午小组赛阶段比赛后，莘庄中学1队和2队、美少女战士和天线宝宝分别在半决赛相遇。在莘庄中学内战中，1队最终取胜率先获得决赛资格。美少女战士和天线宝宝之间则展开了激烈厮杀，天线宝宝队是由来自市三女中的女生组成的队伍，而美少女战士阵中不乏戴熙辰、朱诗芸这样个人能力突出的球员，最终凭借一粒罚球制胜，天线宝宝队成功获得另一张决赛门票，与莘庄中学1队角逐冠军。

冠军战，莘庄中学1队展现了内线身高的优势，高举高打率先得分，但天线宝宝队的突破同样犀利，更有突破制造犯规并打进的亮眼表现。值得一提的是，这场女生3v3组决赛同样吸引了不少男生们围观，莘庄中学男队在打完1/4决赛后马上转向3号场地，为自己的同学们加油，当女队员们做出精彩的体前变向、身后运球等一系列高难度的过人动作后，这些篮球少年们也毫不吝啬自己的掌声和赞美。最终，莘庄中学1队4∶3战胜天线宝宝队，收获女子高中3v3组冠军。美少女战士队在三四名决赛中战胜莘庄中学2队，收获季军。

除了女子组这场冠亚军争夺，另一片场地中同样上演了一场巅峰对决。初中学校组，A组第4的东门中学迎战B组第1的文来中学，这两支球队均是“新闻晨报杯”的老牌劲旅，两队同样也是上届赛事该组别决赛对手。两支种子队在1/4决赛提前遭遇多少有些出乎意料，不过这不影响两队的比赛激情，两队联手奉献了一场高质量的比赛，最终卫冕冠军东门中学再度胜出，以40∶30击退文来中学，晋级半决赛。此战告负的文来中学落入下半区，将争夺初中学校组的第五名。

首个女子3v3冠军的诞生，无疑是“新闻晨报杯”的一次突破。主办方也将致力于为更多学生运动员提供优质的赛事平台，将“女生日”打造成为“新闻晨报杯”未来的保留项目，更好地推广校园篮球运动。