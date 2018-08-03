银保监会火速辟谣-大学录取挂钩保险纯属销售误导

见习记者 杨晓东

近日，一条“大学入学要求考生有保障型保险交费记录”的消息在不少准大学生及其家长的朋友圈中出现。什么时候起大学录取与购买商业保险挂钩了？对此，银保监会火速辟谣，声明学生购买商业保险没有此类强制性要求，该消息实属销售误导。长期以来，销售误导都是保险业的顽疾之一，而自媒体更是成为销售误导的高发领域，这样的情况已经引起了监管的高度关注。

大学生自愿投保商业保险

“买车之后要买交强险，这大家都知道，但是为什么连上大学都非得买商业保险了？”家有一女正在读高中的市民杨女士在看到朋友圈某保险营销员发布的信息后不禁产生了这样的疑问。

根据这条在不少学子和家长朋友圈流传的信息显示，今后大学录取需要有保障型保险交费三年以上的记录，不仅如此，该信息更是“预言”保险正在走向强制型。

事关升学、录取，这则消息一经发出就引起了学生和家长的注意，市民热议的同时也引发了监管的高度关注。

近日，银保监会正式辟谣，对这一蹭“后高考季”进行营销的行为“打脸”。

银保监会发布的《关于防范“大学生录取与保险交费记录挂钩”销售误导的风险提示》明确指出，在我国，学生购买商业保险没有此类强制性要求，大学生录取与保险交费记录挂钩是误导宣传。对于部分保险营销员所发布的上述不实信息，请广大考生和家长保持警觉，切勿轻信。

业内人士指出，将大学录取与购买商业保险挂钩并进行误导性宣传，或许是部分营销员为了业绩，故意歪曲解读了《关于做好2010年城镇居民基本医疗保险工作的通知》。

上述《通知》指出，2010年各地要在全面建立城镇居民医保制度的基础上，巩固和扩大覆盖面，提高参保率，城镇居民医保参保率要达到80%，有条件的地方要力争达到90%，并将在校大学生全部纳入城镇居民医保。

除此之外，《通知》还指出：要进一步推进大学生参保工作。各级人力资源社会保障部门要加强与有关部门的协调配合，充分发挥高校组织参保的作用。鼓励有经济负担能力的大学生参加商业医疗保险，并切实做好居民医保与商业保险的衔接，通过多层次保障体系，提高大学生医疗保障水平。

自媒体保险营销存乱象

值得注意的是，银保监会在风险提示中还强调，当前，自媒体平台已成为保险机构及其从业人员开展营销宣传活动的重要渠道，但由于自媒体平台门槛低、发布主体多、审核不严等原因，成为销售误导的高发领域。部分保险营销员断章取义、曲解政策、甚至编造不实信息，严重误导了消费者。消费者要警惕自媒体平台发布的误导宣传信息，遇到前文所述类似情况，可及时通过官方渠道向相关保险机构咨询或监管部门反映，以免造成不必要的损失。

事实上，对于自媒体保险营销乱象，银保监会早有关注，并于今年6月印发《关于加强自媒体保险营销宣传行为管理的通知》，要求各保险公司、保险中介机构加大责任追究力度，将违法和不当自媒体保险营销宣传行为责任追究纳入到各级机构考核之中，并与保险从业人员业绩、奖金、职级升降挂钩。

银保监会表示，当前，包括互联网站、应用程序、博客、微博客、公众账号、微信等在内的自媒体平台已成为保险公司、保险中介机构以及保险从业人员展示公司形象、推介保险产品、介绍保险服务、普及保险知识、宣传保险理念的重要渠道。但由于自媒体渠道参与门槛低、发布主体多、信息审核弱、转发传播快，已成为保险销售误导、不实信息传播的高发领域，严重损害了保险消费者合法权益，埋下大量保险消费纠纷和群体性事件风险隐患。

具体来看，自媒体营销宣传《通知》对各保监局、各保险公司、各保险中介机构提出7方面要求：一是提高对自媒体保险营销宣传行为管理重要性的认识；二是建立健全自媒体保险营销宣传行为管理制度；三是加强从业人员合规教育与职业道德教育；四是确保营销宣传信息合规准确；五是完善信息监控和处置机制；六是加大责任追究力度；七是落实监管责任。

此外，监管部门还将建立与保险从业人员违法和不当自媒体保险营销宣传行为挂钩的行业黑名单制度，及时曝光自媒体保险营销宣传典型案例，主动开展相关风险提示，切实保护消费者合法权益。